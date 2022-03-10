Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành "quý cô sành điệu"

Thời trang 10/03/2022 07:30

Cơn sốt thời trang Y2K đã quay trở lại, nếu bạn muốn thổi một làn gió mới cho phong cách ăn mặc của mình, hãy học hỏi ngay các Idol này!

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 1

Phong cách thời trang Y2K là gì?

Phong cách Y2K có thể được coi là một trend vừa mới vừa cũ vì nó là sự trở lại của quần áo và xu hướng thẩm mỹ từ cuối những năm 90 đến 2000. Nếu bạn là một “tín đồ chính hiệu” của các video Âu Mỹ trên Tiktok ắt hẳn đã bắt gặp gu thời trang khá lạ này xuất hiện đi kèm hashtag #Y2K thời gian gần đây.

Nếu bạn cần những gợi ý cho phong cách thời trang của mình hoặc chỉ muốn có vẻ ngoài sang chảnh như những idol Hàn Quốc, thì đây là bài viết dành cho bạn.

1. Denim on denim

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Ban đầu là một xu hướng của những năm 90 và thực sự bùng nổ vào đầu những năm 2000, "denim on denim" là sự kết hợp của các bộ quần áo được làm từ vải jeans hoặc denim. Các cô gái Red Velvet đã chứng minh cho "độ đẹp" của phong cách này! Irene xuất sắc trong màn trình diễn "Queendom", trong MV của nhóm cũng có thể bắt gặp phong cách denim on denim. Bên cạnh đó đây cũng là một phong cách unisex tuyệt vời!

2. Trang phục và phụ kiện lấp lánh

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Trang phục và phụ kiện lấp lánh là xu hướng từ những năm 2000. Từ những chiếc váy lụa mềm mại của Chaeyoung và Tzuyu cho đến những chiếc áo đính cườm lấp lánh của Momo và Jihyo hay chiếc váy rút dây của Dahyun đều khiến cho TWICE như làm chủ xu hướng. Màu sáng hoặc màu pastel rất phù hợp với phong cách này. Cũng có thể chọn các màu sắc nổi bật để trở nên táo bạo hơn.

3. Áo thun "em bé" Baby tee

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Thay vì mặc những chiếc áo cắt xẻ sâu hoặc crop top, phong cách baby tee (những chiếc áo thun với họa tiết ngộ nghĩnh, đáng yêu như dành cho em bé) hướng đến việc khoe được vóc dáng tự nhiên. Các cô gái của STAYC đang góp phần lăng xê cho những chiếc áo phông baby tee và các item khác của phong cách Y2K. Những chiếc áo thun baby tee trông sẽ rất tuyệt vời khi kết hợp với quần ống rộng hoặc chân váy tenis.

4. Phụ kiện

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Phụ kiện là một cách tuyệt vời để tạo điểm nhấn cho một bộ trang phục. Mặt khác nó cũng là một số nét tinh tế của phong cách Y2K. Màn trình diễn này của các cô gái Weeekly về cơ bản là một bậc thầy về phụ kiện: trang sức đính hạt, kẹp tóc lấp lánh và hoa tai đính đá là một trong những cách Weeekly đưa thời trang năm 2000 trở lại.

5. Trang phục bằng nhung

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 7
Ảnh minh họa
Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 8
Ảnh minh họa

Nếu bạn muốn một ví dụ về phong cách ấn tượng lấy cảm hứng từ thời trang K-pop Y2K, MV “Weekend” của Taeyeon có lẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Có thể nói Taeyeon có cả một tủ quần áo theo xu hướng những năm 2000, bao gồm cả trang phục bằng nhung. Đồ thể thao có thể là phiên bản mang tính biểu tượng nhất của phong cách này, Taeyeon đã thổi một làn gió mới cho bộ quần áo thể thao khi biến tấu chiếc quần thể thao dài tường thấy thành quần short.

6. Túi baguette (Những chiếc túi có hình dáng nhỏ và dài lấy cảm hứng từ những ổ bánh mì của Pháp)

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 9
Ảnh minh họa

Túi baguette có nhiều phiên bản nhưng kiểu dáng đeo vai và các góc bo tròn mới là điểm làm nên sự nổi bật của kiểu túi này. Hwasa của MAMAMOO mang phiên bản có thể nói là tiêu biểu nhất của phong cách thời trang đầu những năm 2000: chiếc túi vải thô với họa tiết logo tạo nên sự nổi bật. Ngày nay, chiếc túi baguette có rất nhiều màu sắc và họa tiết, vì vậy hãy luôn có một chiếc trong tủ quần áo nhé!

7. Váy ngắn

Phong cách Y2K là gì? Học lỏm cách phối đồ này của các Idol Kpop để trở thành 'quý cô sành điệu' - Ảnh 10
Ảnh minh họa

Váy mini là phong cách thường thấy của các ngôi sao K-pop, nhưng “Lovesick Girls” của  BLACKPINK là một ví dụ cho phong cách Y2K. Từ những họa tiết kẻ sọc tươi sáng đến những chiếc váy xếp ly và váy denim. Có rất nhiều cách để biến tấu cho phù hợp với sở thích của bạn. Kết hợp chân váy với một đôi giày bít mũi đế thô trông sẽ cực kì thời trang đấy!

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Từ khóa:   phong cách cổ điển phong cách Hàn Quốc thời trang sao hàn

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