Ra mắt Bộ sưu tập ảnh mùa xuân với vẻ quyến rũ, mỹ nam Park Seo-joon chứng minh 'đẳng cấp' của 'bảo vật nhan sắc' nhà Calvin Klein

Thời trang 17/03/2022 17:45

Nam diễn viên Park Seo-joon đã chứng minh rằng anh là một 'người nhà của Calvin Klein' qua những bức ảnh mới.

Calvin Klein Jeans là thương hiệu thời trang mang phong cách sống toàn cầu đại diện cho sự hiện đại và trẻ trung, đã cho ra mắt bộ sưu tập ảnh cho mùa xuân S/S 2022 hợp tác với nam diễn viên quốc dân Park Seo-joon.

Ra mắt Bộ sưu tập ảnh mùa xuân với vẻ quyến rũ, mỹ nam Park Seo-joon chứng minh 'đẳng cấp' của 'bảo vật nhan sắc' nhà Calvin Klein - Ảnh 1

Park Seo-joon đã thể hiện sợi dây liên kết hoá học (chemistry) tuyệt vời của mình bằng cách kết hợp hoàn hảo với các phụ kiện mùa xuân của Calvin Klein.

Anh ấy toát lên khí chất lôi cuốn với kiểu tóc ướt nhẹ và dáng vẻ uể oải, kết hợp hoàn hảo với vẻ ngoài giản dị nhưng thời thượng của nhãn hàng Calvin Klein Jeans.

Ra mắt Bộ sưu tập ảnh mùa xuân với vẻ quyến rũ, mỹ nam Park Seo-joon chứng minh 'đẳng cấp' của 'bảo vật nhan sắc' nhà Calvin Klein - Ảnh 2

Trong bộ sưu tập S/S năm 2022 này, Park Seo-joon đã thể hiện 'Nhân vật mới mà người nhà Calvin Klein đang tìm kiếm' bằng cách sử dụng các đồ dùng, thiết bị như ánh sáng và bóng phản chiếu làm liên tưởng đến những con sóng bập bềnh rung rinh trong ánh sáng mặt trời và đèn hình TV có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau.

Trong một khung cảnh mơ màng, với chiều cao “đáng mơ ước”, Park Seo-joon sử dụng món đồ denim mang hơi hướng retro những năm 90 đang là trend mùa này, cụ thể anh đã mặc một chiếc áo thun có logo là món hàng hot của Calvin Klein.

Ra mắt Bộ sưu tập ảnh mùa xuân với vẻ quyến rũ, mỹ nam Park Seo-joon chứng minh 'đẳng cấp' của 'bảo vật nhan sắc' nhà Calvin Klein - Ảnh 3

Ngoài ra, anh ấy còn chiếm được trái tim của bao phụ nữ với vẻ “Boyfriend look” hoàn hảo bằng cách kết hợp quần dài và áo sơ mi sweater màu xám là sản phẩm độc quyền online.

Một nhân viên thương hiệu cho biết: "Chúng tôi mong đợi phản hồi tốt từ người tiêu dùng nam với phong cách giản dị nhưng hợp thời trang của Park Seo-joon. Đặc biệt, doanh số bán 'áo thun monogram' đã tăng vọt sau khi bộ sưu tập được tung ra, vì vậy nó có khả năng tiếp tục là best-seller "cháy hàng khi ra mắt ngoài thị trường" trong mùa này." và “Đặc biệt, chúng tôi đã nỗ lực bảo vệ môi trường bằng cách áo khoác denim và quần dài do Park Seo Joon mặc được sản xuất từ chất liệu bền, vững chắc".

Ra mắt Bộ sưu tập ảnh mùa xuân với vẻ quyến rũ, mỹ nam Park Seo-joon chứng minh 'đẳng cấp' của 'bảo vật nhan sắc' nhà Calvin Klein - Ảnh 4

Ngoài ra, Sản phẩm mới từ bộ sưu tập mùa xuân năm 2022 của Calvin Klein Jeans mà Park Seo-joon mặc có thể được tìm thấy tại các cửa hàng Calvin Klein trên toàn quốc, trung tâm mua sắm trực tuyến chính thức và Naver Smart Store.

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Từ khóa:   thời trang Hàn Quốc Park Seo Joon Mix đồ denim

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