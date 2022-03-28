Lý do gì khiến mỹ nam Lee Min Ho phải 'lặn lội' đi casting để vào vai 'tra nam' trong phim mới?

Sao quốc tế 28/03/2022 09:21

Lần đầu tiên sau 13 năm, Lee Min Ho phải tham gia casting để vào vai nam chính trong 'bom tấn' Pachinko.

Lee Min Ho đã có vài chia sẻ trên chương trình KBS 2TV được phát sóng vào chiều ngày 25 vừa qua: “Đã 13 năm kể từ lần cuối tôi đi thử vai, vì vậy tôi gần như đã quên mất quá trình này. Thử vai không chỉ là một quá trình để thể hiện kỹ năng diễn xuất của bạn mà còn là một quá trình để xem liệu tư tưởng và đặc điểm của bạn có phù hợp với nhân vật hay không và bạn đã nghĩ về nhân vật sâu sắc đến mức nào. Nhờ đó, tôi mới có thể nghĩ lại về ý nghĩa của việc thử vai”.

Lý do gì khiến mỹ nam Lee Min Ho phải 'lặn lội' đi casting để vào vai 'tra nam' trong phim mới? - Ảnh 1

Tiếp đó, anh chia sẻ về lý do tham gia buổi casting:"Han Soo là một nhân vật mang lại cảm giác mới lại, rất khác với các nhân vật trước đây tôi từng diễn. Tôi đã cố gắng hết sức để tập trung vào dự án này. Vì vậy, tôi nghĩ mình đã cảm thấy thoải mái hơn một chút so với sức nặng mà bản thân phải gánh vác. Tôi nghĩ dự án này sẽ là một khởi đầu mới cho mười năm tiếp theo trong sự nghiệp diễn xuất của tôi".

Lý do gì khiến mỹ nam Lee Min Ho phải 'lặn lội' đi casting để vào vai 'tra nam' trong phim mới? - Ảnh 2

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, Pachinko là câu chuyện kể về bốn thế hệ của một gia đình Hàn Quốc nhập cư và những khó khăn mà họ phải đối mặt cho hy vọng và ước mơ của họ. Câu chuyện chủ yếu được kể dưới góc nhìn của nhân vật Sunja, người phụ nữ đã rời Hàn Quốc đến Nhật Bản để tìm kiếm cuộc sống mới tốt đẹp hơn. 

Pachinko dự kiến sẽ phát hành 4 tập đầu tiên vào ngày 25/3, các tập sau sẽ được phát hành vào mỗi thứ sáu hàng tuần trên nền tảng Apple TV+.

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Từ khóa:   Lee Min Ho Pachinko casting phim

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