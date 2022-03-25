'Cơn sốt' K-drama đang THỐNG TRỊ bảng xếp hạng Netflix toàn thế giới, điểm danh 6 bộ phim Hàn làm chao đảo giới trẻ đầu năm 2022

Cụm từ ‘cơn sốt’ dường như vẫn không đủ để diễn tả độ say mê K-drama của khán giả trên toàn thế giới.

Theo bảng xếp hạng mà Netflix công bố vào ngày 25/3 (tính từ 13/3 đến 20/3) ở mảng Neflix Global TOP 10 TV (no English), trong số 10 tác phẩm có lượt xem cao nhất có đến 6 tác phẩm là K-Drama. Dẫn đầu là ‘Hẹn hò chốn công sở’, thứ 2 là ‘Tuổi 25, tuổi 21’, thứ 4 là ‘Tòa án vị thành niên’, thứ 5 là ‘Ngôi trường xác sống’, thứ 6 là ‘Dự báo tình yêu thời tiết’ và chiếm lĩnh vị trí thứ 10 là ‘Thirty-nine’. Từ thể loại hài kịch lãng mạn, thanh xuân cho đến xác sống đều thu hút sự chú ý của người xem trên toàn thế giới.

Đặc biệt, bộ phim ‘Hẹn hò chốn công sở’ được chuyển thể từ bộ webtoon cùng tên mặc dù được đánh giá là bộ phim mang motip quen thuộc nhưng vẫn gây được cơn sốt đối với khán giả cả trong và ngoài nước. Dù motip Cinderella và những phân cảnh hài lãng mạn đã xuất hiện trong rất nhiều bộ phim trước đây nhưng ‘Hẹn hò chốn công sở’ lại đang đem lại một sự thành công đáng kinh ngạc. Tỉ lệ người xem của phim đang tiếp tục tăng nhờ diễn xuất vô cùng tự nhiên và khéo léo của hai diễn viên đa tài Kim Se Jung và Ahn Hyo Seop.

Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng sự phát triển nhanh của các tình tiết trong phim giúp người xem giải trí một cách nhẹ nhàng cũng là một trong những yếu tố thành công của phim. Bộ phim ‘Tuổi 25, tuổi 21’ (tvN) và bộ phim ‘Tòa án vị thành niên’ (JTBC) cũng đang thu hút sự chú ý của khán giả trong và ngoài nước. Có thể thấy, những nội dung tập trung vào việc miêu tả một cách tinh tế nhẹ nhàng hơn các yếu tố kích thích gay cấn lại nhận được sự yêu thích hơn. Mặc dù đã gần hai tháng trôi qua kể từ ‘cơn sốt’ mang tên ‘Ngôi trường xác sống’ nhưng nhiệt độ của nó dường như vẫn chưa giảm. K-drama đang nhận được sự yêu thích của khán giả trên toàn thế giới, hãy cùng đón chờ những tác phẩm thành công hơn trong tương lai nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-sot-k-drama-dang-thong-tri-bang-xep-hang-netflix-toan-the-gioi-diem-danh-6-bo-phim-han-lam-chao-dao-gioi-tre-dau-nam-2022-458172.html