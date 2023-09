Công bố dự án điện ảnh mới với sự hợp tác giữa Kim Da Mi và Lee Jong Suk, khán giả phấn khích chờ đợi 'bùng nổ' diễn xuất của cặp đôi 'nhan sắc có thừa, thực lực chẳng thiếu'

Dự án là phần tiếp theo của phim điện ảnh The Witch từng gây bão suốt một thời gian tại Hàn Quốc và một số nước trên thế giới.

The Witch 2: The Other One là phần tiếp theo của The Witch 1. The Witch 1 có sự hợp tác giữa Kim Da Mi và Choi Woo Shik. Sau khi ra mắt, bộ phim đã nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý từ công chúng. Đây cũng là dự án đã đưa tên tuổi của Kim Da Mi vào hàng ngũ những diễn viên trẻ nổi lên nhờ thực lực.

The Witch 2 là tác phẩm thu hút rất nhiều sự chú ý ngay cả trước khi sản xuất do hào quang của The Witch 1. Ngôi sao hàng đầu Lee Jong Suk chọn đây là sự trở lại sau khi xuất ngũ.

Bộ phim sẽ có sự tham gia của Shin Si Ah và Lee Jong Suk. Đồng thời, Kim Da Mi sẽ xuất hiện với vai trò làm khách mời. Khán giả vô cùng trông chờ vào sự kết hợp giữa những diễn viên tài năng này.

Tài tử Lee Jong Suk Nữ diễn viên tân binh Shin Si Ah

Đạo diễn Park Hoon Jung tiếp tục đảm nhiệm vai trò chỉ đạo, tiếp nối bộ phim The Witch trước đó.

Dự kiến bộ phim sẽ lên sóng vào tháng 6 năm nay.

Theo Newsen

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cong-bo-du-an-dien-anh-moi-voi-su-hop-tac-giua-kim-da-mi-va-lee-jong-suk-khan-gia-phan-khich-cho-doi-bung-no-dien-xuat-cua-cap-doi-nhan-sac-co-thua-thuc-luc-chang-thieu-458141.html