Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động?

Phim hay mỗi ngày 23/03/2022 11:39

Gần đến chặng cuối của 2 bộ phim đang làm mưa làm gió trên nhiều diễn đàn: Hẹn hò chốn công sở (Business Proposal) và Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt (Twenty Five Twenty One). Kang Tae Moo và Baek Yi Jin - đây là 2 nam thần đang khiến bao chị em gục ngã vì vẻ ngoài đẹp trai lại tinh tế, biết quan tâm người mình yêu. Thế nhưng đâu là chàng trai khiến bạn rung động?

Chủ đề này đang được thảo luận vô cùng sôi nổi trên Twitter và các group yêu phim Hàn trên Facebook. Trước khi lựa chọn, hãy cùng điểm qua profile của hai chàng trai cực phẩm này nhé!

1. Kang Tae Moo (Ahn Hyo Seop)
Ahn Hyo Seop chứng minh được khả năng cân mọi loại vai từ bi đến hài trong romcom mới nhất.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 1

Với vóc dáng cao như người mẫu và diễn xuất tương đối ổn định, Ahn Hyo Seop gây sốt với vai diễn tổng tài khi còn khá trẻ.

Kang Tae Moo là một chàng trai 'ngoài lạnh trong nóng'. Anh là vị giám đốc có tất cả và toát ra hào quang nam chính trong truyền thuyết ngời ngời.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 2

Tuy tài giỏi và cuốn hút nhưng Kang Tae Moo lại che giấu sự cô đơn, nỗi ám ảnh về quá khứ bất hạnh mất đi cha mẹ. Dù bên ngoài lạnh lùng nhưng lại có trái tim ấm áp cùng lòng trắc ẩn sâu sắc.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 3

Nhân vật qua phần thể hiện của Ahn Hyo Seop có khá nhiều khía cạnh mới mẻ chứ không hề nhàm chán hay khuôn mẫu như các tổng tài bên phim ngôn tình Trung Quốc.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 4

Trong tình yêu Kang Tae Moo tuyệt vời hơn bất cứ ai, không phân biệt đẳng cấp và luôn sẵn sàng hy sinh để người mình yêu an toàn và gặp được những điều tốt đẹp nhất. 

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 5

Kang Tae Moo quả là chàng trai trong mơ của biết bao chị em!

2. Baek Yi Jin (Nam Joo Huyk)
Đối lập với tổng tài thứ thiệt Kang Tae Moo, Baek Yi Jin là chàng trai nghèo túng nhưng lại được mọi người vô cùng yêu mến. Từ trưởng nam của một gia đình có công ty kinh doanh thép hàng đầu đất nước, do khủng hoảng tài chính mà bị phá sản, Yi Jin đã phải tạm dừng việc học rồi đi làm để có thêm kinh tế trang trải cho gia đình. Không bất mãn hay thể hiện thái độ khó chịu khi từ người giàu thành người nghèo, Baek Yi Jin chỉ điềm đạm đón nhận lấy mọi chuyện và tìm cách giải quyết chúng mà thôi.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 6

Dù xuất hiện với vẻ ủ rũ sau nỗi đau về gia đình tan nát, giấc mơ tan vỡ vì thời thế, nhưng Baek Yi Jin nhanh chóng đứng dậy và đại diện cho lớp trẻ không ngừng nỗ lực vì tương lai và cơ hội của mình tại Hàn Quốc.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 7

Baek Yi Jin được xây dựng là nhân vật chơi được làm được. Ngoài vẻ đẹp trai nổi bật thì anh là chàng trai nhạy cảm, tinh tế với hàng ngàn cảm xúc phức hợp, một sự cân bằng hoàn hảo giữa cảm xúc và lý trí. Đây là kiểu người luôn khiến chúng ta muốn ở bên và cảm thấy an tâm, tin tưởng.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 8

Một Baek Yi Jin với trái tim ấp vô cùng giản dị và quyến rũ dưới sự thể hiện của Nam Joo Huyk, có lúc thì cực kỳ cứng rắn để giữ đạo đức nghề nghiệp, lúc thì đáng yêu như một người cha. Anh còn là một người bạn luôn bảo vệ 4 đứa em của mình.

Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 9
Topic được netizen quốc tế thảo luận sôi nổi trên Twitter: Baek Yi Jin và Kang Tae Moo - đâu là chàng trai khiến bạn rung động? - Ảnh 10

Một số cư dân mạng đã để lại bình luận sau:

  • Minh T**: Baek Yi Jin nha :))) chứ phim kia xem nhiều chi tiết ảo quá, 2521 còn có ý nghĩa..
  • Anh M*: Kang Tae Moo is the best choice... người gì mà vừa đẹp trai, tinh tế, yêu thương mình lại còn giàu. Chọn vội chứ còn gì nữa.
  • Mỹ A**: Baek Yi Jin cũng gu mình, nhưng nếu được quyền làm nữ chính thì mình sẽ chọn làm vợ Kang Tae Moo
  • Ny N**: Ai cũng cần có một Baek Yi jin trong đời thôi mọi người ạ

Sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc cùng biết bao điểm cộng của 2 chàng trai, bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Đâu là chàng trai khiến trái tim bạn rung động?

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