Điểm danh những bộ phim do biên kịch Kim Eun Sook chắp bút từng làm khuấy đảo người yêu phim Hàn trên toàn thế giới

Kim Eun Sook (sinh năm 1973) là một nhà biên kịch người Hàn Quốc. Kim Eun Sook lần đầu tiên được chú ý khi bộ phim truyền hình Chuyện tình Paris của cô trở thành một hit lớn vào mùa hè năm 2004, với tỷ suất người xem trung bình là 41,3% và cao nhất là 57,6%. Vị biên kịch này đã đạt được vô số giải thưởng lớn trong cuộc đời làm nghề của mình và có vị thế vô cùng lớn trong làng phim Hàn Quốc.

Quân Vương Bất Diệt​ là bộ phim xoay quanh câu chuyện về thế giới song song. Trong đó, Hoàng đế Lee Gon (Lee Min Ho) có nhiệm vụ cố ngăn chặn ác quỷ xâm nhập vào thế giới loài người. Song song với đó, ở thời hiện đại, nữ cảnh sát Jung Tae Eul (Kim Go Eun) cũng đang phải mạo hiểm để bảo vệ mạng sống của bản thân và gia đình. Cùng chung mục tiêu là đóng cánh cửa giữa 2 thế giới, Jung Tae Eul đã gặp được Hoàng đế Lee Gon, và cả hai bất ngờ nảy sinh tình cảm.

Quý ngài Ánh dương (2018)

Được gắn mác là bom tấn truyền hình 2018 của điện ảnh Hàn Quốc, Quý ngài Ánh dương (Mr. Sunshine) sở hữu dàn diễn viên đình đám sở hữu những cái tên siêu chất lượng như Lee Byung Hun, Kim Tae Ri và Yoo Yeon Seok. Nội dung phim xoay quành cuộc sống và câu chuyện ái tình của chàng trai Choi Yoo Jin (Lee Byung Hun). Vào năm 1871, cậu bé người Triều Tiên – Yoo Jin đã nén trốn lên tàu chiến của Mỹ trong chuyến khảo sát, thám hiểm của quân đội Mỹ đến đây. Sau nhiều năm sống bên Mỹ, cậu quyết định trở về quê hương với vai trò là 1 thành viên trong quân đội Mỹ chiếm đóng tại Triều Tiên. Tại đây, Yoo Jin quen và yêu cô gái Go Ae Shin (Kim Tae Ri), 1 tiểu thư quý tộc xinh đẹp, sở hữu tính cách mạnh mẽ.

Yêu tinh (2016)

Yêu tinh (Goblin) là một câu chuyện thần thoại kể về Kim Shin, trong quá khứ anh từng bị đâm bởi một thanh kiếm phép thuật, Kim Shin không những không chết mà còn có được cuộc sống bất tử. Ở thời hiện đại, anh gặp Ji Eun Tak, một nữ sinh cấp ba có khả năng dị biệt nhìn thấy linh hồn.

Bộ phim là một thành công lớn, thu hút được nhiều sự chú ý. Tập cuối ghi nhận mức rating cao kỷ lục 18.680%, giúp Yêu tinh trở thành bộ phim có tỉ lệ người xem cao thứ tư trong lịch sử truyền hình đài cáp.

Hậu duệ mặt trời (2016)

Hậu Duệ Mặt Trời có nội dung phim xoay quanh hai nhân vật Yoo Shi Jin và Kang Mo Yeon. Yoo Shi Jin là đội trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, Kang Mo Yeon là thành viên của tổ chức Bác sĩ không biên giới. Thời gian đầu gặp gỡ và hợp tác, Shi Jin và Mo Yeon thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên về sau, mối quan hệ giữa họ dần được cải thiện. Trải qua nhiều lần xông pha vào chốn hiểm nguy, cả hai đã nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Nhờ loạt phim này, các ngôi sao hạng A là Song Joong Ki và Song Hye Kyo bắt đầu được gọi là "Cặp đôi Song-Song".

Những người thừa kế (2013)

Phim Những Người Thừa Kế có nội dung xoay quanh câu chuyện của những anh chàng, cô nàng là người thừ kế những khối tài sản khổng lồ của gia đình ngay từ khi mới lọt lòng. Họ học trong một trường học dành cho tầng lớp thượng lưu, ăn những món ăn đắt tiền, mặc những món đồ hàng hiệu. Nhưng, họ luôn khát khao được yêu thương, được tự do làm theo ý mình mà không thể thực hiện được. Đúng lúc này, một cô gái nghèo, hiền lành, tốt bụng xuất hiện làm khuấy đảo cuộc sống của những chàng trai cô gái sang chảnh này...

Phẩm chất quý ông (2011)

Bộ phim xoay quanh chuyện tình bạn, tình yêu, sự nghiệp của bốn người đàn ông tuổi trung niên với vẻ ngoài điển trai, mỗi người một vẻ và luôn làm cho các cô gái trẻ đổ gục. Tuy nhiên, trên con đường đi tìm tình yêu, 4 quý ông nổi tiếng cũng vấp phải không ít khó khăn.

Khu vườn bí mật (2010)

Khu vườn bí mật là bộ phim kể về tình yêu giữa thế giới cổ tích và thế giới thực. Bộ phim kể về Kim Joo Won (Hyun Bin) và Gil Ra Im (Ha Ji Won). Joo Won là một ông chủ khó tính còn Ra Im luôn mơ ước trở thành đạo diễn phim hành động. Một hôm, họ đã đi sâu vào các ngọn núi và đi vào một ngôi nhà kỳ lạ. Ngày hôm sau, họ thấy mình đã bị hoán đổi linh hồn với đối phương. Từ đó, họ không thể tách rời nhau và dần dần phát triển tình cảm…

Sóng gió hậu trường (2008)

Bộ phim Sóng Gió Hậu Trường - On Air luôn nằm trong top những phim thu hút một lượng lớn khán giả xem đài mỗi tuần từ khi phim bắt đầu được phát sóng vào ngày 5/3/2008. Càng về sau, người xem càng cảm thấy thú vị khi phim dần tiết lộ bộ mặt trái ẩn sau đó trong nền công nghệ giải trí Hàn Quốc. Sự chạm trán giữa những nhà sản xuất phim, biên kịch, các ngôi sao hàng đầu và công ty quản lí của họ đã được tiết lộ. Phim còn phơi bày mặt xấu trong thế giới giải trí khi những công ty đài truyền hình đút lót tiền cho các nhà sản xuất truyền hình, điển hình là trong việc thay thế sản phẩm trong các quảng cáo. Trước điều này, người xem không thể nào phân biệt được sản phẩm nào là thật, cái nào là giả.

Chuyện tình Paris (2004)

Chuyện tình Paris là phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng trên đài SBS năm 2004. Đây là một trong những tác phẩm có lượng người xem cao nhất lịch sử màn ảnh nhỏ xứ Hàn khi đạt rating trung bình trên 40%, có tập đạt 56,3%. Tác phẩm mang về giải Daesang tại SBS Drama Awards cho cặp đôi chính, "Nữ diễn viên truyền hình xuất sắc nhất" cho Kim Jung Eun, "Kịch bản truyền hình xuất sắc" và "Giải thưởng lớn cho phim truyền hình" tại Baeksang Arts Awards 2005.

Phim xoay quanh chuyện tình tay ba giữa Kang Tae Young, Han Ki Joo, Yoon Soo Hyuk. Giám đốc hào hoa Ki Joo và công tử phóng khoáng Soo Hyuk cùng phải lòng "Lọ lem" Tae Young tại "Thành phố tình yêu" Paris.

Dù có kết thúc gây tranh cãi khi toàn bộ câu chuyện tình cảm lãng mạn chỉ là kịch bản do nữ chính tưởng tượng ra, tác phẩm của "biên kịch vàng" Kim Eun Sook, người chắp bút 'Hậu duệ mặt trời', 'Yêu tinh',... vẫn gây sốt toàn châu Á, trở thành xu hướng giới trẻ thời kỳ này.