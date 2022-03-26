Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles

Sao quốc tế 26/03/2022 22:12

Cô ấy bước ra từ một trung tâm tín ngưỡng ở Los Angeles vào tối thứ Tư. Và một ngày sau đó, Hailey Bieber được bắt gặp tại các phòng chụp hình Milk ở Los Angeles.

Hailey bước ra từ một trung tâm tín ngưỡng ở Los Angeles vào tối thứ Tư. Và một ngày sau đó, cô ấy được các phóng viên bắt gặp tại studio chụp hình Milk ở Los Angeles.

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles - Ảnh 1

Khi bước ra: Hailey đeo kính râm nhỏ để cô che mắt khi ra đường.

Người mẫu 25 tuổi Hailey Beiber đã khoe vòng bụng cực kỳ sexy của cô ấy trong trang phục quần jeans và áo phông trắng vô cùng đơn giản trong suốt chuyến đi chơi của cô ấy.

Hailey đã chọn cho mình chiếc quần jeans denim màu xanh đậm để làm nổi bật cơ bụng vô cùng săn chắc của cô. Ngoài ra ngôi sao người mẫu còn khoác lên mình chiếc áo phông trắng và giày thể thao phá cách, thêm điểm nhấn là một chiếc túi xách màu đen quàng qua một bên vai.

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles - Ảnh 2

Cô người mẫu đã mặc chiếc áo phông trắng và giày thể thao Vans cách điệu vô cùng cuốn hút

Đầu tháng này, Hailey đã phải trải qua một vài vấn đề về sức khỏe, mà cô tiết lộ rằng đó là một 'cục máu đông' trong một bài đăng được chia sẻ với Instagram của cô vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 3.

'Vào sáng thứ Năm, khi tôi đang ăn bữa sáng với hôn phu, khi tôi bắt đầu cảm giác như các triệu chứng giống với căn bệnh đột quỵ, ngay sau đấy tôi được đưa đến bệnh viện,' cô viết. 'Các bác sĩ đã tìm thấy tôi đã xuất hiện những cục máu đông rất nhỏ trong não, gây ra vấn đề thiếu oxy nhẹ, nhưng cơ thể tôi đã tự chữa lành và tôi đã hồi phục hoàn toàn trong vòng vài giờ. 'Mặc dù đây chắc chắn là một trong những khoảnh khắc đáng sợ nhất mà tôi từng trải qua, tôi đang ở nhà và làm việc bình thường như chưa có gì xảy ra, và tôi rất biết ơn tất cả các bác sĩ và y tá vì đã chăm sóc tôi một cách vô cùng tuyệt vời!'

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles - Ảnh 3

Cô đã đeo một chiếc túi xách màu đen quàng qua một  vai

Hailey đã trấn an người hâm mộ cô ấy. 'Cảm ơn tất cả những người đã đưa ra những lời chúc và mối quan tâm đến tôi, và vì tất cả sự yêu thương và tình cảm của các bạn,' Cô đã kết luận trước khi rời đi. Justin cũng đã thảo luận về các vấn đề sức khỏe của Hailey với khán giả ở Denver vào đầu tháng này trong khi thực hiện một buổi hòa nhạc nhưng lại bị gián đoạn bởi các trục trặc kỹ thuật.

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles - Ảnh 4

Buổi hòa nhạc đã bị chìm trong bóng tối trong suốt 25 phút, nhưng một khi hệ thống điện quay trở lại, Justin bắt đầu tâm sự về vợ của anh ấy với người hâm mộ. 'Cuộc sống đôi khi sẽ cho bạn những thử thách mà bạn không thể lường trước được,' Video của buổi hòa nhạc đã cho chúng ta thấy được anh ấy nói rằng. 'Bạn biết đấy, chúng tôi không thể thực sự kiểm soát hết được những vấn đề của buổi hòa nhạc. Bạn biết đấy, tối nay hệ thống điện đột ngột bị cắt.'

Hailey Bieber khoe vòng eo “con kiến” với chiếc quần jeans ống rộng và áo thun trắng giản dị sau buổi chụp hình tại Los Angeles - Ảnh 5

Đầu tháng này, Hailey đã phải chịu đựng một nỗi sợ hãi về sức khỏe vô cùng lớn, mà cô tiết lộ là 'Cục máu ' trong một bài đăng được chia sẻ với Instagram của cô vào thứ Bảy, ngày 13 tháng 3

Anh ấy nói thêm: 'Rõ ràng các bạn biết, hầu hết các bạn có thể biết hoặc nhìn thấy những dòng tin tức về vợ tôi, nhưng tôi không chắc các bạn có thấy không. Hiện tại thì cô ấy ổn, cô ấy có một sức khỏe rất tốt. ' Chàng ca sĩ với bản hit Purpose còn nói thêm rằng: 'Thật đáng sợ, bạn biết đấy, điều đó thực sự đáng sợ nhưng tôi luôn biết một sự thật rằng Chúa sẽ luôn dang rộng bàn tay để giữ lấy cô ấy.'

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