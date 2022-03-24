Bị chụp lén khi ghi hình 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý

Sao quốc tế 24/03/2022 17:39

Mới đây, tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới "Công Tố Tinh Anh" đã rò rỉ ra ngoài.

Mới đây, người qua đường bắt gặp Địch Lệ Nhiệt Ba trong tạo hình của bộ phim "Công Tố Tinh Anh". Có mặt tại phim trường, người hâm mộ đã không bỏ lỡ cơ hội, tranh thủ chụp lại hình ảnh của nữ diễn viên. Đây là lần đầu tiên khán giả được nhìn thấy một Nhiệt Ba xinh đẹp và quyền lực như vậy.

Lần này, khán giả sẽ thấy một Địch Lệ Nhiệt Ba rất khác khi vai diễn của cô thể hiện những màn phá án, đấu trí vô cùng gay cấn. Mỹ nhân 9x diện trang phục trông thật chuyên nghiệp với thế đứng thẳng tắp, khí chất nổi bật. Bức ảnh này tuy chất lượng thấp nhưng gương mặt xinh đẹp đậm chất phương Tây của cô nàng lại vô cùng cuốn hút và quyến rũ lạ thường.

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Bị chụp lén khi ghi hình 'Công Tố Tinh Anh', nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý - Ảnh 2
Tạo hình công tố viên của Địch Lệ Nhiệt Ba nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Internet

Trước đó, cư dân mạng vô cùng tò mò về tạo hình của "mỹ nhân Tân Cương" trong vai diễn mới. Nhiều người thậm chí còn chỉnh sửap ảnh Nhiệt Ba vào bộ trang phục nữ công tố để dân tình có thể hình dung ra tạo hình nhân vật. Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi thì tạo hình thật sự của nữ kiểm sát viên An Ni đã chính thức xuất hiện.

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"Công Tố Tinh Anh" là dự án phim thuộc đề tài chính kịch - xã hội, tập trung khai thác hành trình phát triển của các luật sư đại tài.  Trong phim, cô vào vai nữ kiểm sát viên An Ni, đây là dự án giúp Địch Lệ Nhiệt Ba lột xác khỏi hình tượng thường thấy, tiến dần vào giới "chủ lưu" đầy béo bở của Cbiz. Ngoài Địch Lệ Nhiệt Ba, phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên tiền bối cực hot như Đồng Đại Vỹ, Tưởng Hân, Diêu Thần,... Hiện tại, bộ phim đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.

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