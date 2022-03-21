Tiết lộ 2 cảnh phim 'đắt giá' nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo ấn tượng mạnh với nhiều cư dân mạng trong hai cảnh phim khá "đắt giá". Nữ diễn viên đã có màn hóa thân cực kỳ thú vị. Cô nàng sẽ đóng vai Ngự Linh Sư nửa người, nửa quỷ - Kỷ Vân Hòa. Cô nàng sẽ được đưa vào Ngự Yêu Cốc sau khi cha mẹ qua đời. Sau này, cô trở thành người học việc đồng thời trở thành con gái nuôi của Lâm Thương Lan, chủ nhân của vạn hoa cốc.

Kèm theo màn hắc hóa này là phần biến dạng của đôi mắt, từ đe chuyển sang đỏ ngầu, vừa đẹp lại rất đáng sợ. Nhiều khán giả dành lời khen cho Nhiệt Ba với màn hoá thành hồ ly này, đặc biệt là đôi mắt đỏ đầy quyến rũ, đẹp mê ly. Đồng thời, cư dân mạng nhận định đây sẽ là phân cảnh đắc giá nhất của Kỷ Vân Hòa trong "Ngự Giao Ký".