Tiết lộ 2 cảnh phim 'đắt giá' nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

Sao quốc tế 21/03/2022 17:09

"Ngự Giao Ký" đang là một trong những dự án phim Hoa ngữ nhận được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo ấn tượng mạnh với nhiều cư dân mạng trong hai cảnh phim khá "đắt giá". Nữ diễn viên đã có màn hóa thân cực kỳ thú vị. Cô nàng sẽ đóng vai Ngự Linh Sư nửa người, nửa quỷ - Kỷ Vân Hòa. Cô nàng sẽ được đưa vào Ngự Yêu Cốc sau khi cha mẹ qua đời. Sau này, cô trở thành người học việc đồng thời trở thành con gái nuôi của Lâm Thương Lan, chủ nhân của vạn hoa cốc.

Kèm theo màn hắc hóa này là phần biến dạng của đôi mắt, từ đe chuyển sang đỏ ngầu, vừa đẹp lại rất đáng sợ. Nhiều khán giả dành lời khen cho Nhiệt Ba với màn hoá thành hồ ly này, đặc biệt là đôi mắt đỏ đầy quyến rũ, đẹp mê ly. Đồng thời, cư dân mạng nhận định đây sẽ là phân cảnh đắc giá nhất của Kỷ Vân Hòa trong "Ngự Giao Ký".

dich le nhiet ba
Cảnh phim hóa thành hồ ly của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

Ngoài ra, cách đây không lâu người hâm mộ đồng loạt chia sẻ hình ảnh từ vai diễn Kỷ Vân Hòa của Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký. Trong đó, cô nàng gây ấn tượng khi diện mái tóc trắng cùng áo đỏ đầy ma mị, nét tiên khí lan toả khắp nơi. Tuy nhiên, nhưng tấm ảnh với diện mạo tóc trắng của Nhiệt Ba chẳng phải trong "Ngự Giao Ký". Tất cả là được "trau chuốt" qua những bàn tay điêu luyện của cộng đồng người hâm mộ của nàng tiểu hoa tạo nên.

dich le nhiet ba 1
Nhiệt Ba với tạo hình tóc bạc trắng - Ảnh: Internet
dich le nhiet ba 2
Nhiệt Ba bùng nổ visual với tạo hình váy đỏ trong Ngự Giao Ký - Ảnh: Internet

Hiện tại, bộ phim "Ngự Giao Ký" vẫn đang phát sóng và được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái mang ẩn mạch tên Kỷ Vân Hoà (Nhiệt Ba) là một Ngự yêu sư (Trừ yêu phục yêu) và một chàng trai tên Trường Ý (Nhậm Gia Luân) là một giao nhân (Người cá). Trường Ý là giao nhân dưới biển sâu, chỉ vì cứu công chúa mà bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ, công chúa giao cho Ngự Yêu Cốc (là nơi nữ chính làm việc) yêu cầu Ngự Yêu Cốc phải thuần phục Giao Nhân, bắt Giao Nhân mở miệng nói, tách bỏ đuôi cá và phải phục tùng vô điều kiện. 

Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một Tôn chủ cao cao tại thượng chống lại triều đình, mà Kỷ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực chỉ đợi ngày hồn phi phách tán.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (18/3/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Nhậm Gia Luân sao Hoa ngữ phim Trung Quốc Ngự Giao Ký

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 18/3/2022: Angela Baby sánh đôi bên Trương Hàn, Dương Tử 'cạch mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba?

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện phờ phạc trên phim trường

Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện phờ phạc trên phim trường

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'

Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'

Nữ phụ Hồ Ý Hoàn lăm le 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc và diễn xuất trong 'Ngự giao ký'

Nữ phụ Hồ Ý Hoàn lăm le 'vượt mặt' Địch Lệ Nhiệt Ba về nhan sắc và diễn xuất trong 'Ngự giao ký'

'Ngự Giao Ký' chốt lịch lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ?

'Ngự Giao Ký' chốt lịch lên sóng, Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân sắp 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ?

Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy?

Lộ tạo hình phim chính kịch mới của Địch Lệ Nhiệt Ba, có gì mà bùng nổ visual đến vậy?

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 12 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 12 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào