Tiết lộ 2 cảnh phim 'đắt giá' nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

"Ngự Giao Ký" đang là một trong những dự án phim Hoa ngữ nhận được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.
- Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện phờ phạc trên phim trường
- Loạt ảnh 'tình bể bình' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân trong phim 'Ngự giao ký'
Mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba đã tạo ấn tượng mạnh với nhiều cư dân mạng trong hai cảnh phim khá "đắt giá". Nữ diễn viên đã có màn hóa thân cực kỳ thú vị. Cô nàng sẽ đóng vai Ngự Linh Sư nửa người, nửa quỷ - Kỷ Vân Hòa. Cô nàng sẽ được đưa vào Ngự Yêu Cốc sau khi cha mẹ qua đời. Sau này, cô trở thành người học việc đồng thời trở thành con gái nuôi của Lâm Thương Lan, chủ nhân của vạn hoa cốc.
Kèm theo màn hắc hóa này là phần biến dạng của đôi mắt, từ đe chuyển sang đỏ ngầu, vừa đẹp lại rất đáng sợ. Nhiều khán giả dành lời khen cho Nhiệt Ba với màn hoá thành hồ ly này, đặc biệt là đôi mắt đỏ đầy quyến rũ, đẹp mê ly. Đồng thời, cư dân mạng nhận định đây sẽ là phân cảnh đắc giá nhất của Kỷ Vân Hòa trong "Ngự Giao Ký".
Ngoài ra, cách đây không lâu người hâm mộ đồng loạt chia sẻ hình ảnh từ vai diễn Kỷ Vân Hòa của Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký. Trong đó, cô nàng gây ấn tượng khi diện mái tóc trắng cùng áo đỏ đầy ma mị, nét tiên khí lan toả khắp nơi. Tuy nhiên, nhưng tấm ảnh với diện mạo tóc trắng của Nhiệt Ba chẳng phải trong "Ngự Giao Ký". Tất cả là được "trau chuốt" qua những bàn tay điêu luyện của cộng đồng người hâm mộ của nàng tiểu hoa tạo nên.
Hiện tại, bộ phim "Ngự Giao Ký" vẫn đang phát sóng và được bàn tán xôn xao trên các trang mạng xã hội. Bộ phim xoay quanh câu chuyện của một cô gái mang ẩn mạch tên Kỷ Vân Hoà (Nhiệt Ba) là một Ngự yêu sư (Trừ yêu phục yêu) và một chàng trai tên Trường Ý (Nhậm Gia Luân) là một giao nhân (Người cá). Trường Ý là giao nhân dưới biển sâu, chỉ vì cứu công chúa mà bị công chúa bắt lên bờ làm nô lệ, công chúa giao cho Ngự Yêu Cốc (là nơi nữ chính làm việc) yêu cầu Ngự Yêu Cốc phải thuần phục Giao Nhân, bắt Giao Nhân mở miệng nói, tách bỏ đuôi cá và phải phục tùng vô điều kiện.
Sau 6 năm gặp lại, Trường Ý trở thành một Tôn chủ cao cao tại thượng chống lại triều đình, mà Kỷ Vân Hòa lại trở thành một kẻ cạn kiệt sinh lực chỉ đợi ngày hồn phi phách tán.