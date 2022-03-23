Ngự Giao Ký: Tiết lộ lý do khiến Địch Lệ Nhiệt Ba gầy chỉ còn 'da bọc xương'

Cách đây không lâu, các blogger tung ra thông tin về chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba giảm cân đóng Cùng quân lần đầu gặp gỡ đến mức chỉ còn da bọc xương. Trước khi tham gia dự án này, thân hình của nữ diễn viên khá gầy khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Dẫu vậy, sau khi gia nhập đoàn phim, Địch Lệ Nhiệt Ba giảm cân rất nhiều.

Thêm nữa, Nhậm Gia Luân, bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba vốn có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã. Nếu cô nàng giữ nguyên số cân cũ thì khi lên phim trông sẽ "cao lớn" ngang ngửa Nhậm Gia Luân. Nhiều khả năng, việc giảm cân này cũng xuất phát từ chuyện "mỹ nhân Tân Cương" muốn trông thật xứng đôi vừa lứa, nhỏ bé đáng yêu khi đứng cạnh nam diễn viên họ Nhậm.