Ngự Giao Ký: Tiết lộ lý do khiến Địch Lệ Nhiệt Ba gầy chỉ còn 'da bọc xương'

Sao quốc tế 23/03/2022 17:30

Địch Lệ Nhiệt Ba đã tiết lộ rằng bản thân đã giảm cân rất nhiều khi đóng phim cùng với Nhậm Gia Luân.

Cách đây không lâu, các blogger tung ra thông tin về chuyện Địch Lệ Nhiệt Ba giảm cân đóng Cùng quân lần đầu gặp gỡ đến mức chỉ còn da bọc xương. Trước khi tham gia dự án này, thân hình của nữ diễn viên khá gầy khiến người hâm mộ cảm thấy lo lắng. Dẫu vậy, sau khi gia nhập đoàn phim, Địch Lệ Nhiệt Ba giảm cân rất nhiều.

Thêm nữa, Nhậm Gia Luân, bạn diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba vốn có vẻ ngoài thư sinh, nho nhã. Nếu cô nàng giữ nguyên số cân cũ thì khi lên phim trông sẽ "cao lớn" ngang ngửa Nhậm Gia Luân. Nhiều khả năng, việc giảm cân này cũng xuất phát từ chuyện "mỹ nhân Tân Cương" muốn trông thật xứng đôi vừa lứa, nhỏ bé đáng yêu khi đứng cạnh nam diễn viên họ Nhậm.

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Sau 2 ngày lên sóng, bộ phim "Ngự Giao Ký - Dữ Quân Sơ Tương Thức" đã đạt được những thành tích đáng nể. Bộ phim này hiện đang đứng top 1 chỉ số phim chiếu mạng, Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Trường Ý (Nhậm Gia Luân) cũng leo lên top 2, top 3 bảng chỉ số truyền thông nhân vật. Không những vậy, nhiệt độ của Ngự Giao Ký Dữ Quân Sơ Tương Thức trên Youku cũng ngày càng tăng cao.

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Bộ phim hiện đang được phát sóng và được mọi người bàn tán không ngừng. "Ngự Giao Ký" có nội dung xoay quanh 2 nhân vật là Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) - một pháp sư chuyên chế ngự yêu quái và người cá Trường Ý (Nhậm Gia Luân). Trên đường đi thu phục người cá Trường Ý, Vân Hòa đã sa vào lưới tình với chàng. Cuối cùng, Trường Ý - Vân Hòa chấp nhận vượt qua mọi định kiến, phá bỏ rào cản giữa thế giới loài người và yêu quái để đến với nhau.

Bộ phim có khá nhiều cảnh đánh nhau, chứa đựng yếu tố thần tiên huyền huyễn xen lẫn ngôn tình lâm ly bi đát. Với sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân - Địch Lệ Nhiệt Ba thì nhiều khả năng Cùng quân lần đầu gặp gỡ sẽ gây sốt ầm ĩ trong thời gian tới.

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Tiết lộ 2 cảnh phim 'đắt giá' nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba trong 'Ngự Giao Ký'

"Ngự Giao Ký" đang là một trong những dự án phim Hoa ngữ nhận được đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

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