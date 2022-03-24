Miley Cyrus vừa tiết lộ máy bay của cô đến Asunción, Paraguay thì bị sét đánh và phải hạ cánh khẩn cấp. Nữ ca sĩ đã chia sẻ tai nạn này trên Instagram, cũng như cho những người theo dõi cô ấy biết rằng mọi chuyện vẫn ổn.

Miley đã sẵn sàng chuẩn bị để mở màn cho Lễ hội Asuncionico vào thứ Tư sau một ngày cuối tuần dành thời gian ở lễ hội Lollapalooza Chile và Argentina. Thật không may, sự kiện ở Paraguay đã phải hủy bỏ vào thứ Ba vừa qua vì thời tiết xấu.

"Gửi những người hâm mộ của tôi và tất cả mọi người đã lo lắng sau khi nghe tin về chuyến bay của tôi đến Asunción. Máy bay của chúng tôi đã gặp phải một cơn bão lớn bất ngờ và bị chiếu sáng", cô giải thích cùng với một đoạn video về cơn bão hoành hành bên ngoài máy bay. Trong bài đăng, nữ ca sĩ cũng đăng tải một bức ảnh về thiệt hại của chiếc máy bay.

"Phi hành đoàn, ban nhạc, bạn bè và gia đình tôi, những người đi cùng đều an toàn sau khi hạ cánh khẩn cấp", cô chia sẻ. "Rất tiếc, chúng tôi không thể bay đến Paraguay. Tôi yêu các bạn."

Trước khi chia sẻ thông tin cập nhật về chuyến bay gây xôn xao người hâm mộ, Miley đã đăng video mặc một bộ đồ catuit khác. Lần này, chiếc jumper ánh kim có những đường cắt bao phủ toàn bộ mảnh, bao gồm cả phần giữa có ren. Trang phục hơi tuyệt đã được mặc cho buổi biểu diễn của cô ấy ở Bogotá, Colombia, vào thứ Hai.

Miley Cyrus là một nữ ca sĩ kiêm diễn viên nhạc pop người Mỹ. Cô nổi tiếng nhất với vai chính trong chương trình truyền hình Hannah Montana của kênh Disney Channel, sau đó chuyển hướng tập trung hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và thoát khỏi cái bóng Hannah Montana để tạo dựng sự nghiệp thành công sau này.

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