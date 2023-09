CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng

Với dự án "Người Bố Xa Lạ" (My Father Is Strange), Ahn Hyo Seop và Song Won Seok đảm nhận vai diễn hai người anh em trong một gia đình.

Tiếp tục bén duyên với "Bầu Trời Rực Đỏ" (Lovers Of The Red Sky), Song Won Seok trong nhân vật Moo Young - chàng cận vệ trung thành của Ha Ram - do Ahn Hyo Seop thủ vai.