CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng

Ahn Hyo Seop và Song Won Seok đang là hai nhân vật nam được gọi tên nhiều nhất trong bộ phim đang hot Hẹn Hò Chốn Công Sở. Đối đầu trong phim là thế nhưng ít ai biết rằng hai nam diễn viên có mối quan hệ thân thiết với nhau.
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Với dự án "Người Bố Xa Lạ" (My Father Is Strange), Ahn Hyo Seop và Song Won Seok đảm nhận vai diễn hai người anh em trong một gia đình.
Tiếp tục bén duyên với "Bầu Trời Rực Đỏ" (Lovers Of The Red Sky), Song Won Seok trong nhân vật Moo Young - chàng cận vệ trung thành của Ha Ram - do Ahn Hyo Seop thủ vai.
Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Ahn Hyo Seop và Song Won Seok còn là hai thành viên trong nhóm nhạc dự án One O One (원오원). Được biết, nhóm nhạc ra mắt vào 10/2015 và đã tan rã vào đầu năm 2019. Lục lại những tấm hình khi nhóm còn hoạt động, fan vô cùng ngỡ ngàng vì không nhận ra hai chàng diễn viên. Nhan sắc hiện tại đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ.
Trong "Hẹn hò chốn công sở", Kang Tae Moo và Min Woo đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì cả hai đều muốn tranh giành sự chú ý của nữ chính Hari. Mối quan hệ đối đầu giữa 2 chàng trai này hứa hẹn sẽ ngày càng gay gắt hơn ở các tập sau, mang lại cảm giác thích thú cho người xem.
Theo Star News