CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng

Sao quốc tế 26/03/2022 19:16

Ahn Hyo Seop và Song Won Seok đang là hai nhân vật nam được gọi tên nhiều nhất trong bộ phim đang hot Hẹn Hò Chốn Công Sở. Đối đầu trong phim là thế nhưng ít ai biết rằng hai nam diễn viên có mối quan hệ thân thiết với nhau.

CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng - Ảnh 1

Với dự án "Người Bố Xa Lạ" (My Father Is Strange), Ahn Hyo Seop và Song Won Seok đảm nhận vai diễn hai người anh em trong một gia đình.

CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng - Ảnh 2

Tiếp tục bén duyên với "Bầu Trời Rực Đỏ" (Lovers Of The Red Sky), Song Won Seok trong nhân vật Moo Young - chàng cận vệ trung thành của Ha Ram - do Ahn Hyo Seop thủ vai.

CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng - Ảnh 3

Ngoài lĩnh vực diễn xuất, Ahn Hyo Seop và Song Won Seok còn là hai thành viên trong nhóm nhạc dự án One O One (원오원). Được biết, nhóm nhạc ra mắt vào 10/2015 và đã tan rã vào đầu năm 2019. Lục lại những tấm hình khi nhóm còn hoạt động, fan vô cùng ngỡ ngàng vì không nhận ra hai chàng diễn viên. Nhan sắc hiện tại đã thay đổi quá nhiều so với quá khứ.

CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng - Ảnh 4

CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng - Ảnh 5

Bạn có nhận ra đâu là 'anh chàng bạn thân đáng ghét' Min Woo và 'CEO đẹp trai bá đạo' Kang Tae Moo không?

CEO Kang Tae Moo và ‘chàng trai đáng ghét’ Min Woo trong Hẹn hò chốn công sở từng là thành viên của một nhóm nhạc, fan nhìn hình idol khi xưa mà ngỡ ngàng - Ảnh 6

Quả nhiên là sức mạnh của thời gian khiến con người ta thay đổi...

Trong "Hẹn hò chốn công sở", Kang Tae Moo và Min Woo đã bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn vì cả hai đều muốn tranh giành sự chú ý của nữ chính Hari. Mối quan hệ đối đầu giữa 2 chàng trai này hứa hẹn sẽ ngày càng gay gắt hơn ở các tập sau, mang lại cảm giác thích thú cho người xem.

Theo Star News

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Mới đây, Han Ga In đã xuất hiện trên chương trình Circle House của đài SBS và tiết lộ vợ chồng cô chính là fan cứng của trưởng nhóm G-Dragon (BIGBANG).

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Từ khóa:   diễn viên phim Hẹn hò chốn công sở Kbiz sao Hàn Quốc

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