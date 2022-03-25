Cùng khám phá phong cách ăn mặc SIÊU ĐỈNH của nữ diễn viên có lượt follow trên SNS cao nhất Hàn Quốc

Sao quốc tế 25/03/2022 17:17

Âm nhạc, diễn xuất và thời trang, có gì mà Jisoo (Blackpink) không làm được không?

Jisoo (Blackpink) hiện đang hoạt động tích cực trong lĩnh vực âm nhạc, diễn xuất và thời trang. Vừa qua, số lượt theo dõi của cô ấy trên SNS đã vượt mốc 58 triệu, trở thành nữ diễn viên có số lượt theo dõi cao nhất Hàn Quốc. Jisoo (Blackpink) đang nhận được nhiều sự kỳ vọng khi sắp cho ra mắt full album solo sau một thời gian dài , kể từ lần đầu phát hành album đầu tay vào tháng 10/2020. Cùng khám phá phong cách ăn mặc 'siêu đỉnh' của nữ thần tượng này nhé!

1. Áo Jacket da sang trọng

Cùng khám phá phong cách ăn mặc SIÊU ĐỈNH của nữ diễn viên có lượt follow trên SNS cao nhất Hàn Quốc - Ảnh 1

Áo khoác da chính là một phục trang rất cần thiết cho những ngày xuân. Jisoo (Blackpink) đã chọn tất cả các phụ kiện màu đen để tạo thành All Black Look sang trọng. Chất liệu da của áo khoác giúp cô nàng tăng thêm vẻ sang trọng và bóng bẩy. Ngoài ra, hãy nhớ tô thêm một chút son đỏ hoặc làm kiểu tóc nhẹ nhàng như Jisoo nhé.

2. Cardigan đơn giản nhưng không mất đi sức hút

Cùng khám phá phong cách ăn mặc SIÊU ĐỈNH của nữ diễn viên có lượt follow trên SNS cao nhất Hàn Quốc - Ảnh 2

Cardigan rất được ưa chuộng vì nó có thể phối chung hoặc sử dụng riêng lẻ. Ở đây, Jisoo đã lựa chọn một chiếc áo phù hợp với dáng người và hoàn thành style 'tone sẹt tone' khi đi cùng với chiếc quần cùng màu. Hãy cho vài chiếc Cardigan với nhiều màu sắc trong tủ quần áo để có thể phối đồ thỏa thích như cô nàng Jisoo, đừng quên thêm điểm nhấn bằng các phụ kiện tóc hoặc túi mini nha.

3. 'So hot' cùng Bucket hat

Cùng khám phá phong cách ăn mặc SIÊU ĐỈNH của nữ diễn viên có lượt follow trên SNS cao nhất Hàn Quốc - Ảnh 3

Hiện tại, item đang được sử dụng liên tục trong mùa này ở Hàn Quốc chính là Bucket hat, chiếc mũ vừa có thể che chắn ánh mặt trời vừa được xếp vào mặt hàng hiphop mang phong cách 'bụi' của đường phố. Tuy vậy, Bucket hat vẫn không thể che giấu được sự đáng yêu tột độ của 'chị cả Blackpink'. Ở đây, Jisoo đã hoàn thành style Hiphop Daily Look khá thoải mái và tạo điểm nhấn bằng một chiếc Bucket hat.

4. Boradol đáng yêu

Cùng khám phá phong cách ăn mặc SIÊU ĐỈNH của nữ diễn viên có lượt follow trên SNS cao nhất Hàn Quốc - Ảnh 4

Màu sắc nhất định phải có cho năm 2022 chính là 'Berry Perry'! Màu tím cũng là màu yêu thích nhất của 'chị đẹp' Jisoo và đang nằm trong bảng xếp hạng các màu hot nhất hiện nay. Cô nàng đã chọn các item màu tím có độ sáng khác nhau và 'tậu luôn' bộ nail sắc tím. Nếu bạn không thích màu tím lắm, bạn có thể sử dụng nó cho những item để tạo điểm nhấn giống Jisoo thôi nha. 

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Từ khóa:   Jisoo (Blackpink) sao Hàn phối đồ BLACKPINK

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