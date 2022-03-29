'Biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc' Mina khoe cơ bụng số 11 ở tuổi 51, sự xuất hiện của người chồng kém 17 tuổi khiến cộng đồng mạng 'xôn xao'

Ngày 25/3, Mina đã đăng tải một bức ảnh lên trang mạng xã hội cá nhân (SNS) kèm theo dòng chú thích: "2kg, cơ bụng, tập thể dục".

Mina tạo dáng cùng chồng trước gương

Trong bức ảnh được công bố, nữ ca sĩ 'biểu tượng gợi cảm của Hàn Quốc' đang đứng trước gương và tạo dáng cùng chồng. Sự xuất hiện của anh chồng trẻ trung, kém cô ấy 17 tuổi cũng đã thu hút sự chú ý đông đảo từ phía cộng đồng mạng.

Cả hai từng đến Hội An, Việt Nam chụp ảnh cưới

Nữ ca sĩ công khai tình cảm với ca sĩ trẻ Ryu Philip hồi năm 2015. Ryu Philip sinh năm 1989, là nghệ sĩ có tiếng thân thiện ở Hàn. Trong hơn một năm qua, Shim Mina và chồng thường chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân.

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