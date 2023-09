Những tác dụng phụ 'đau lòng' của việc giảm cân mà đến cả idol cũng không thể tránh khỏi

Tác dụng phụ của việc giảm cân mà Bomi (Apink) tiết lộ trong một chương trình giải trí năm ngoái chính là viêm da dị ứng. "Tôi đã đột ngột giảm cân khoảng 8~9kg và khả năng miễn dịch yếu đi và rồi tội bị dị ứng. Cảm giác như kiến bò liên tục trên cơ thể khiến tôi liên tục gãi, đến mức khi ngủ tôi phải buộc hai tay lại bằng vớ. Trong quá khứ, Moon Hee Joon cũng chia sẻ kinh nghiệm phải chịu đựng bệnh herpes do giảm miễn dịch sau khi giảm 8kg do ‘chế độ ăn kiêng bằng khoai lang’. Trong quá trình giảm cân, hệ miễn dịch suy giảm khiến phản ứng dị ứng trở nên nhạy cảm hoặc có thể mắc các bệnh nguy hiểm hơn.

2. Nguy cơ rụng tóc

"Siêu sao vũ trụ" Kim Hee Chul

Lý do Kim Hee Chul trở thành người mẫu dầu gội đầu rụng tóc chính là vì anh ấy đã thú nhận việc rụng tóc trên truyền hình. Do đặc điểm nghề nghiệp phải tẩy tóc nhiều khiến da đầu bị kích thích nhiều, ngoài ra còn có nhiều lý do như di truyền nhưng một trong số đó chính là chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Sau khi trải qua các tác dụng phụ của việc rụng tóc, anh cũng đã gửi lời khuyên chân thành: “Giảm cân cấp tốc có thể sẽ gây tổn hại đến sức khỏe và rụng tóc". Khi ăn kiêng, chất dinh dưỡng sẽ được cung cấp trước cho các cơ quan liên quan trực tiếp đến sự sống như não hoặc nội tạng, và không cung cấp đủ chất dinh dưỡng tương đối cho tóc hoặc da. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một chế độ ăn uống cân bằng hơn là giảm nhanh lượng thức ăn và chất dinh dưỡng được cung cấp cho cơ thể.

3. Tăng sự thèm ăn

Mỹ nhân Soyou (Sistar) được fan gọi là "chuyên gia giảm cân"

Sistar là nhóm nhạc nhận được sự yêu thích của khán giả bởi thân hình khỏe mạnh của các cô gái. Trong số đó, Hyerin đã thú nhận rằng mỗi khi có lịch trình, cô luôn ám ảnh bởi việc ăn kiêng. Soyou, người được gọi là "chuyên gia giảm cân" đã từng ăn đậu đỏ, đậu đen và khoai lang để giảm cân. Nhưng sau khi giảm cân như vậy, cô cũng bị mắc hội chứng ám ảnh về việc ăn uống. Để điều chỉnh cơn thèm ăn, chúng ta phải điều chỉnh ghrelin, một hormone khiến chúng ta cảm thấy đói. Vì thế, khi đột nhiên giảm lượng thức ăn hoặc nhịn đói, ghrelin sẽ tiết ra nhiều hơn khiến cơ thể cảm thấy đói và do đó có khả năng dẫn đến tình trạng ăn quá nhiều. Để tránh trường hợp này, hãy giảm từ từ lượng thức ăn trong khoảng 6 tháng để cho hóc môn thích nghi dần bạn nhé.