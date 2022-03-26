4 lý do bạn nên chuyển sang dùng mật ong - loại thực phẩm từ thiên nhiên có lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe

Mật ong có tác dụng rất tuyệt vời đối với đường ruột của con người. Một đánh giá gần đây về việc sử dụng mật ong trong y học được công bố trên tạp chí Integrative Medicine Insights cho thấy rằng mật ong có các đặc tính prebiotic. Những đặc tính này giúp vi khuẩn có lợi lên men trong ruột, giúp cơ thể phát triển các chức năng miễn dịch mạnh mẽ hơn. "Siêu thực phẩm" này cũng được sử dụng trong việc điều trị các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy. Mật ong còn được chứng minh là có hiệu quả trong việc điều trị vi khuẩn Helicobacter pylori (loại vi khuẩn phổ biến gây loét dạ dày).

Mật ong nguyên chất có các hợp chất đóng vai trò làm chất chống oxy hóa.Có thể kể đến như: hợp chất phytochemical gồm flavonoid và axit ascorbic, thường được gọi là vitamin C.

Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các chất có khả năng làm đẩy nhanh quá trình lão hóa và tăng các bệnh mãn tính. Thực tế, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nếu có chế độ ăn uống giàu chất chống oxy hóa như mật ong, một người có thể giảm nguy cơ phát triển các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và tiểu đường loại 2.

Giúp kiểm soát các chứng viêm

Các hợp chất phenolic trong mật ong làm cho nó trở thành một chất chống oxy hóa tuyệt vời. Các hợp chất này cũng rất có hiệu quả trong việc kiểm soát các chứng viêm. Nghiên cứu cho thấy những đặc tính này có thể giúp giảm viêm trong các mô ở phổi, cổ họng và thậm chí là não. Một nghiên cứu chỉ rằng mật ong nguyên chất có chứa các thành phần chống lại chứng viêm ở vùng hải mã (vùng liên quan đến khả năng ghi nhớ của não).

Có tác dụng như một loại chất kháng khuẩn

Mật ong có chứa một loại enzyme tạo ra hydrogen peroxide, một chất khử trùng và có độ pH thấp. Điều này có nghĩa là mật ong có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn và nấm có hại trong cơ thể con người. Mật ong cũng có thể ngăn chặn sự phát triển của nấm men hoặc vi khuẩn. Những đặc tính này cũng làm cho mật ong trở thành một loại dược phẩm giúp vết thương mau lành.

Nghiên cứu cho thấy mật ong có thể được sử dụng như một loại "băng trị thương" đối với vết cắt nhỏ và vết bỏng vì đặc tính kháng khuẩn, chống vi trùng, chống oxy hóa và chống viêm của nó. Do bản chất mật ong có tính axit nên nó cũng giúp giải phóng oxy từ vết thương và thúc đẩy quá trình chữa lành.

Lưu ý: Ăn mật ong nguyên chất không hợp vệ sinh có thể chứa vi khuẩn có hại gây ngộ độc, tuy hiếm gặp nhưng nghiêm trọng có thể xuất hiện các triệu chứng tương tự như ngộ độc thực phẩm (như nôn mửa, sốt).

Trẻ sơ sinh dưới một tuổi và những người có hệ thống miễn dịch yếu có nguy cơ bị ngộ độc cao hơn nếu dùng mật ong bẩn.