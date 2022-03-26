Mang lại giấc ngủ vàng trong cuộc sống hối hả với những chiến lược kinh điển giúp bạn có được giấc ngủ chất lượng

Vì giấc ngủ là một chức năng thiết yếu, thiếu nó có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lượng ban ngày, cân bằng cảm xúc, năng suất và thậm chí cả cân nặng của con người. Một người lớn phải ngủ ít nhất từ ​​7 đến 9 giờ mỗi ngày. Bất chấp những thách thức khó khăn của cuộc sống đương đại, mọi người có thể cố gắng đưa một số thói quen và bình thường trở lại cuộc sống của mình. Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể làm để tạo ra một môi trường ngủ thoải mái và không căng thẳng phục vụ cho tất cả các sở thích cá nhân khi say giấc.

Theo một nghiên cứu gần đây, người Ấn Độ là những người thiếu ngủ nhiều thứ hai ngay sau Nhật Bản. Cuộc sống hiện đại ngày nay không bao gồm sự cần thiết của giấc ngủ đủ. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải ngủ đủ giấc thường xuyên vì nó cho phép cơ thể và tâm trí của một người nạp năng lượng, cảm thấy sảng khoái và tỉnh táo trong suốt thời gian còn lại trong ngày.

Đi bộ nhanh mỗi ngày một lần giúp săn chắc cơ và giúp bạn bình tĩnh hơn vào ban đêm. Những người tập thể dục thường xuyên sẽ ngủ ngon hơn vào ban đêm và cảm thấy tràn đầy năng lượng vào ngày hôm sau. Bên cạnh lợi ích trao đổi chất, tập thể dục còn giúp cải thiện các triệu chứng mất ngủ, ngưng thở khi ngủ và tăng thời gian bạn dành cho giai đoạn phục hồi sâu của giấc ngủ. Trong khi thiết lập thời gian tập thể dục, một điều bạn cần lưu ý là tập thể dục trước khi ngủ ít nhất 3 đến 4 tiếng.

Chọn đúng nệm

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Một tấm nệm thoải mái cung cấp sự cân bằng hoàn hảo về sự hỗ trợ cần thiết mà cơ thể bạn cần. Nó giữ cho sự liên kết tự nhiên của cột sống và tư thế cơ thể trong khi ngủ, do đó cải thiện đáng kể chất lượng giấc ngủ.

Một tấm nệm lý tưởng là tấm đệm hỗ trợ độ cong lành mạnh của cột sống của bạn, không khiến bạn quá ấm , cảm thấy quá nóng và phải phù hợp với túi tiền của bạn. Nó cũng giúp bạn có một giấc ngủ ngon, giúp bạn tràn đầy năng lượng và tươi mới vào ngày hôm sau. Một chiếc nệm không thoải mái có thể khiến cơ thể bạn bị đau vào sáng hôm sau, khiến bạn luôn khó chịu và uể oải.

Kiểm soát sự tiếp xúc của bạn với ánh sáng

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Cơ thể của bạn có một đồng hồ sinh học thời gian tự nhiên. Đồng hồ tác động đến não bộ, cơ thể và nội tiết tố, giúp bạn tỉnh táo trong ngày và báo cho cơ thể biết khi nào đã đến giờ ngủ. Vào ban đêm, tránh màn hình ánh sáng xanh từ 1 đến 2 giờ trước khi ngủ. Ánh sáng xanh do điện thoại, máy tính bảng, máy tính hoặc TV phát ra cực kỳ ảnh hưởng đến mắt và giấc ngủ của bạn.

Tối ưu hóa môi trường ngủ của bạn

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Môi trường ngủ bao gồm tiếng ồn, nhiệt độ phòng và không khí tổng thể của phòng. Một thói quen và môi trường yên bình trước khi đi ngủ gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến não của bạn rằng đã đến lúc thư giãn và trút bỏ những căng thẳng trong ngày. Điều quan trọng là tránh mọi tiếng ồn và giữ nhiệt độ phòng bình thường với hệ thống thông gió.

Hãy lưu ý đến chế độ ăn uống của bạn trong ngày

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến chu kỳ giấc ngủ của bạn. Nhận thức được thói quen ăn uống của bạn sẽ giúp bạn khỏe mạnh và giúp bạn có giấc ngủ ngon đúng giờ. Bạn nên ăn một chế độ ăn uống lành mạnh và phong phú trái cây và rau quả.

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Đối với việc uống các loại nước, điều quan trọng là tránh caffeine, rượu và nicotine. Tiêu thụ caffeine có thể gây ra các vấn đề về giấc ngủ. Mặt khác, hút thuốc là một chất kích thích có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, đặc biệt nếu bạn hút thuốc gần giờ đi ngủ. Rượu có thể giúp bạn thư giãn, nhưng nó cũng có thể làm gián đoạn chu kỳ ngủ của bạn.

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Ngủ đồng bộ với chu kỳ ngủ và thức của cơ thể bạn

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Chiến lược quan trọng nhất để có giấc ngủ ngon hơn là giữ cho chu kỳ nghỉ và thức của cơ thể đồng bộ. Nếu bạn sở hữu một lịch trình ngủ-thức, bạn sẽ cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng hơn nhiều so với việc bạn ngủ cùng một số giờ vào những thời điểm khác nhau. Cố gắng duy trì lịch ngủ-thức của bạn và cải thiện thông minh về thời gian ngủ trưa của bạn vào cuối tuần. Thời gian chợp mắt không được quá 15-20 phút, nếu không, bạn sẽ thức giấc giữa đêm.

Theo Swirlster