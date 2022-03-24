Ung thư là căn bệnh nguy hiểm và có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh bất cứ lúc nào. Đối với chị em phụ nữ thì căn bệnh ung thư vú cũng nguy hiểm như bất cứ căn bệnh nào khác. Do đó, để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, hãy để ý đến những dấu hiệu chi tiết dưới đây có thể cảnh báo bạn đang mắc căn bệnh này.

Theo WHO, có đến 2.3 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú: Ung thư vú là một trong những loại ung thư phổ biến nhất xảy ra ở phụ nữ, mặc dù sự xuất hiện của nó cũng đã được thấy ở nam giới. Ung thư này bắt đầu từ các tế bào lót của ống dẫn hoặc tiểu thùy trong mô tuyến của vú. Ung thư vú có thể được điều trị nếu nó được phát hiện ở giai đoạn đầu. Theo báo cáo năm 2021 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vào năm 2020, có 2.3 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú và 685 000 trường hợp tử vong trên toàn cầu. Tính đến cuối năm 2020, có 7.8 triệu phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú trong 5 năm qua, đây là bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Điều gì gây ra căn bệnh này? WHO cho biết : "Ung thư vú không phải là bệnh lây truyền hoặc truyền nhiễm. Không giống như một số bệnh ung thư có nguyên nhân liên quan đến nhiễm trùng, chẳng hạn như nhiễm vi rút u nhú ở người (HPV) và ung thư cổ tử cung, không có bệnh nhiễm trùng do vi rút hoặc vi khuẩn được biết đến liên quan đến sự phát triển của ung thư vú".

Một số yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư vú là tuổi tác, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư vú, tiếp xúc với bức xạ và liệu pháp hormone sau mãn kinh. Mật độ vú, một phần là một đặc điểm di truyền, là khi vú có ít chất béo hơn và nhiều mô tuyến hơn. Báo cáo của Trường Y Harvard giải thích rằng một khả năng tại sao ngực dày dễ bị ung thư là mô vú dày có chứa nhiều tế bào hơn và do đó chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố tăng trưởng và hormone khiến tế bào phân chia. Có một số yếu tố nguy cơ khác của ung thư vú như béo phì, ít hoạt động thể chất, uống nhiều rượu và hàm lượng vitamin D thấp có thể tránh được bằng cách thay đổi lối sống tốt hơn. 1.Béo phì: Các chuyên gia đã liên hệ tình trạng thừa cân với sự xuất hiện của ung thư vú. Một nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho thấy phụ nữ tăng 20–30 pound ( khoảng 9-13.6 kg) khi trưởng thành (nghĩa là sau 18 tuổi) có nguy cơ phát triển ung thư vú sau mãn kinh cao hơn 40% so với những phụ nữ tăng không quá 5 pound (2.3kg). Mối liên hệ là estrogen , được cho là có thể thúc đẩy sự phát triển của ung thư vú. Mô mỡ chuyển hóa các tiền chất trong cơ thể thành estrogen, giữ cho hormone lưu thông ngay cả khi quá trình sản xuất buồng trứng ngừng ở thời kỳ mãn kinh, báo cáo của Trường Y Harvard cho biết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 2.Ít vận động thể chất: Tất cả chúng ta đều biết mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và một số bệnh, nhưng chỉ một số ít người trong chúng ta có thể biết về mối liên hệ giữa hoạt động thể chất và ung thư vú. Nhiều nghiên cứu đã xác nhận rằng phụ nữ tham gia hoạt động thể chất thường xuyên có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn. Người ta có thể giảm 20-30% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú bằng cách thêm một vài giờ tập thể dục vào lối sống hiện tại. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 3.Tiêu thụ quá nhiều chất cồn: Rượu được cho là làm tăng mức độ estrogen trong cơ thể, do đó làm tăng nguy cơ ung thư vú. Nó ức chế khả năng giải độc của cơ thể đối với các chất gây ung thư, do đó nhường chỗ cho sự tiến triển của bệnh. Một báo cáo của Trường Y Harvard cho biết: "Phụ nữ tiêu thụ dù chỉ một vài ly mỗi tuần có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn người khác". Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 4.Vitamin D: Những phụ nữ có đủ lượng Vitamin D trong cơ thể sẽ ít bị ung thư vú hơn so với những người có lượng vitamin D thấp. Mức tiêu thụ vitamin D được khuyến nghị cho phụ nữ là 400 đơn vị quốc tế mỗi ngày. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hàm lượng vitamin D cao trong cơ thể giúp giảm nguy cơ ung thư vú tới 50%. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Những triệu chứng của ung thư vú: Các triệu chứng phổ biến của ung thư vú là có thể nhìn thấy một khối u; thay đổi kích thước, hình dạng và diện mạo của vú; thay đổi sự xuất hiện của núm vú hoặc vùng xung quanh; tiết dịch từ núm vú. Việc kiểm tra các triệu chứng của bệnh ung thư ngay từ khi còn trẻ là rất quan trọng, do đó người bệnh cần phải được các chuyên gia kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

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