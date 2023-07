Tình trạng ngực bị đau nhức ở nữ liệu có phải do tăng sản tuyến vú gây nên không?

Nhiều chị em sẽ bị tình trạng đau căng tức ngực trước kỳ kinh nguyệt một tuần, nhiều người cho rằng đây là do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, cũng có người cho rằng tình trạng này là bình thường. Tuy nhiên bạn đã thật sự hiểu rõ lý do của tình trạng này chưa? Nguyên do gây nên các cơn đau tức ngực không phải chỉ có thế.

Trước khi đến kỳ kinh nguyệt, ngực thường sẽ xuất hiện tình trạng căng cứng và đau, phần lớn tình trạng này liên quan đến việc tăng sản tuyến vú. Khi nhắc đến chứng tăng sản tuyến vú này thì tin rằng tất cả phụ nữ sẽ không cảm thấy xa lạ. Nếu một người phụ nữ mắc chứng phì đại tuyến vú, buồng trứng sẽ hoạt động mạnh trước kỳ kinh nguyệt, việc bài tiết ra estrogen và progesterone trong cơ thể cũng sẽ tăng lên để kích thích bầu ngực gây nên tình trạng căng tức ngực. Nếu như một người phụ nữ không có vấn đề về phì đại tuyến vú thì ngực cô ấy sẽ không có cảm giác căng đau khi đến kỳ kinh nguyệt.