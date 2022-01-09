Tình trạng ngực bị đau nhức ở nữ liệu có phải do tăng sản tuyến vú gây nên không?

Sức khỏe 09/01/2022 19:57

Phụ nữ trước khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt thường sẽ xuất hiện tình trạng đau tức ngực nhưng liệu đó có phải tình trạng bình thường hay là biểu hiện của việc tăng sản vú.

Nhiều chị em sẽ bị tình trạng đau căng tức ngực trước kỳ kinh nguyệt một tuần, nhiều người cho rằng đây là do thay đổi nội tiết tố trong cơ thể, cũng có người cho rằng tình trạng này là bình thường. Tuy nhiên bạn đã thật sự hiểu rõ lý do của tình trạng này chưa? Nguyên do gây nên các cơn đau tức ngực không phải chỉ có thế.

Tình trạng ngực bị đau nhức ở nữ liệu có phải do tăng sản tuyến vú gây nên không? - Ảnh 1

Trước khi đến kỳ kinh nguyệt, ngực thường sẽ xuất hiện tình trạng căng cứng và đau, phần lớn tình trạng này liên quan đến việc tăng sản tuyến vú. Khi nhắc đến chứng tăng sản tuyến vú này thì tin rằng tất cả phụ nữ sẽ không cảm thấy xa lạ. Nếu một người phụ nữ mắc chứng phì đại tuyến vú, buồng trứng sẽ hoạt động mạnh trước kỳ kinh nguyệt, việc bài tiết ra estrogen và progesterone trong cơ thể cũng sẽ tăng lên để kích thích bầu ngực gây nên tình trạng căng tức ngực. Nếu như một người phụ nữ không có vấn đề về phì đại tuyến vú thì ngực cô ấy sẽ không có cảm giác căng đau khi đến kỳ kinh nguyệt.

Vậy lý do khiến các bạn bị phì đại tuyến vú là gì? Đây chính là một trong những nguyên nhân.

Thói quen ăn uống không tốt

Tình trạng ngực bị đau nhức ở nữ liệu có phải do tăng sản tuyến vú gây nên không? - Ảnh 2

Nguyên nhân chính khiến nhiều phụ nữ bị phì đại tuyến vú là liên quan đến thói quen ăn uống không tốt. Nếu như thường ngày, đặc biệt là trước kỳ kinh nguyệt hay ăn một số thực phẩm nguội lạnh, nhiều dầu mỡ, cay nóng,... thì sẽ dẫn đến tình trạng tăng sản tuyến vú gây căng đau ngực. Vì những thực phẩm này có thể chứa một số nội tiết tố, cùng với sự gia tăng của lượng nội tiết tố này sẽ dễ gây ra hiện tượng u cục ở ngực hình thành nên tăng sản tuyến vú.

Tinh thần chịu áp lực lớn

Tình trạng ngực bị đau nhức ở nữ liệu có phải do tăng sản tuyến vú gây nên không? - Ảnh 3

Ngày nay, áp lực công việc và cuộc sống của con người ngày càng tăng cao. Áp lực lớn đó dễ gây ra tình trạng rối loạn nội tiết tố ở phụ nữ, từ đó dẫn đến việc tiết hormone diễn ra bất thường. Tình trạng này sẽ dễ hình thành nên việc phì đại tuyến vú. Để giảm bớt tình trạng trên, mong rằng các chị em hãy học cách giải tỏa áp lực có thể sẽ làm giảm đi việc phì đại tuyến vú ở một mức độ nhất định.

Tăng sản tuyến vú tuy không phải là bệnh nhưng nếu không cải thiện thì về lâu về dài cũng sẽ gây nên những bất lợi tạo nên bệnh lý ở ngực của các chị em đấy.

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Từ khóa:   tuyến vú tăng sản tuyến vú phì đại tuyến vú

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