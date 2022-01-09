Ngày 9/1, Việt Nam ghi nhận 15.779 ca mắc COVID-19 mới, trong đó Bến Tre, BR-VT và Hải Phòng là 3 địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó

Tin y tế 09/01/2022 17:56

Tính từ 16h ngày 8/01 đến 16h ngày 9/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.751 ca ghi nhận trong nước (giảm 762 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố.

Bản tin tối của Bộ Y tế cho biết, ngày 8/1, Việt Nam ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới.

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 16h ngày 8/01 đến 16h ngày 9/01, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 15.779 ca nhiễm mới, trong đó 28 ca nhập cảnh và 15.751 ca ghi nhận trong nước (giảm 762 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 10.217 ca trong cộng đồng).

- Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội (2.811), Hải Phòng (836), Khánh Hòa (790), Bình Phước (679), Bình Định (636), Cà Mau (615), Vĩnh Long (532), Hà Giang (492), Tây Ninh (475), TP. Hồ Chí Minh (472), Bến Tre (454), Đà Nẵng (433), Hưng Yên (410), Bắc Ninh (382), Quảng Ninh (315), Thanh Hóa (293), Bà Rịa - Vũng Tàu (285), Thừa Thiên Huế (255), Bạc Liêu (237), Lâm Đồng (228), Hậu Giang (195), Hải Dương (175), Quảng Ngãi (171), Vĩnh Phúc (170), Hòa Bình (169), Thái Nguyên (162), Nam Định (157), Cần Thơ (152), Ninh Bình (140), An Giang (140), Trà Vinh (138), Nghệ An (128), Đồng Tháp (127), Quảng Nam (126), Bắc Giang (126), Kiên Giang (120), Phú Thọ (118), Sóc Trăng (117), Bình Dương (117), Thái Bình (113), Điện Biên (105), Đắk Nông (103), Tiền Giang (97), Hà Nam (96), Đồng Nai (95), Bình Thuận (88), Quảng Bình (74), Yên Bái (73), Bắc Kạn (71), Quảng Trị (63), Hà Tĩnh (54), Lào Cai (47), Tuyên Quang (46), Ninh Thuận (41), Lai Châu (41), Sơn La (38), Phú Yên (34), Kon Tum (34), Long An (32), Cao Bằng (28).

- Ngày 09/01/2022, Sở Y tế Bình Phước đăng ký bổ sung 7.402 ca trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Bình Phước.

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Trà Vinh (-431), Gia Lai (-181), Tây Ninh (-112).

- Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bến Tre (+169), Bà Rịa - Vũng Tàu (+92), Hải Phòng (+88).

- Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 16.097 ca/ngày.

- Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (1), Quảng Nam (14), TP. Hồ Chí Minh (11), Hải Dương (1), Hải Phòng (1), Thanh Hóa (2).

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.899.575 ca nhiễm, đứng thứ 28/224 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143/224 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 19.253 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.893.570 ca, trong đó có 1.497.431 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (507.810), Bình Dương (291.446), Đồng Nai (98.745), Tây Ninh (82.197), Hà Nội (67.776).

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