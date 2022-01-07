Tin vui: Số ca tử vong của TP.HCM thấp nhất trong 175 ngày qua

Tin y tế 07/01/2022 20:27

Trong ngày 7/1, TP.HCM ghi nhận 20 trường hợp tử vong do COVID-19, đây là số ca tử vong thấp nhất trong 175 ngày qua.

Theo Tuổi Trẻ, chiều ngày 7/1, TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP. Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Đức Hải - phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP - cho biết hiện TP đang điều trị 5.061 bệnh nhân. Trong đó có 89 trẻ em dưới 16 tuổi, 319 bệnh nhân nặng đang thở máy, 18 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 6/1, TP.HCM có 20 ca tử vong, thấp nhất trong 175 ngày kể từ ngày 16/7/2021, có 391 người nhập viện và 417 bệnh nhân xuất viện.

Trước đó, theo báo cáo hệ thống giám sát ca bệnh, ngày 6/1, TP.HCM ghi nhận thêm 5 người mắc COVID-19 mang biến chủng Omicron, nâng tổng số ca Omicron được phát hiện tại TP lên 11 người. Cả 5 ca mới ghi nhận này đều là người nhập cảnh trong tháng 12/2021, đều được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả dương tính với COVID-19, những người này được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 12. Mẫu xét nghiệm được làm giải trình tự gene và có kết quả là nhiễm biến chủng Omicron.

TP đã tiến hành các biện pháp điều tra, truy vết gồm tổ bay và hành khách đi cùng chuyến bay, nhân viên phục vụ tại khu cách ly. 223 người liên quan đến 5 ca này hiện có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Với 5 ca nhiễm biến chủng mới này, TP.HCM đã ghi nhận 6 người nhiễm biến thể Omicron, đều là các ca nhập cảnh.

Theo báo Tin Tức, về tiêm vaccine phòng COVID-19, tính đến ngày 6/1/2022, Thành phố đã tiêm mũi 1 cho 8.048.867 người; 7.162.978 người được tiêm mũi 2 và 369.110 mũi bổ sung, 2.012.171 mũi nhắc lại.

Thông tin về tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến đến hết tháng 1/2022 Thành phố còn 4 triệu mũi cần tiêm. Hiện trung bình mỗi ngày Thành phố tiêm gần 300.000 liều vaccine.

“Nếu tiếp tục duy trì tốc độ tiêm như hiện nay, chắc chắn Thành phố sẽ hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trước Tết nguyên đán”, ông Nguyễn Hồng Tâm khẳng định.

Ông Phạm Đức Hải cũng cho biết, nếu so sánh số liệu của ngày 6/1 với 3 tuần trước đó, tỷ lệ tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ cao tăng từ 20% lên 54,8%. Hiện có 4 lý do khiến nhóm người này chưa tiêm vaccine, đó là trường hợp vì sức khỏe, đang điều trị bệnh nên bác sĩ không cho phép; người có bệnh nền và F0, người không muốn tiêm vaccine. Theo đó, Thành phố đã chỉ đạo các địa phương tăng tốc và vận động tiêm vaccine cho người thuộc nhóm nguy cơ. 

Ngày 7/1, Hà Nội phát hiện 2.725 ca mắc Covid-19, thêm 1 quận trung tâm lên cấp độ 3

Ngày 7/1, Hà Nội phát hiện 2.725 ca mắc Covid-19, thêm 1 quận trung tâm lên cấp độ 3

Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 2 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.700 ca mắc Covid-19 trong 24h.

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