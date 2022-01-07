Hà Nội: Một quận chuyển thành vùng cam khi có 7/8 phường ở cấp độ 3

Tin y tế 07/01/2022 11:44

Theo đại diện UBND ở một quận tại TP. Hà Nội, đến sáng nay, 7 phường của quận ở cấp độ 3, toàn quận hiện chuyển sang 'vùng cam'.

Theo báo Tin Tức, sáng ngày 7/1, tại phiên họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, đại diện quận Cầu Giấy thông tin: Các ca mắc COVID-19  của quận đang gia tăng nhanh. Đến sáng 7/1, đã có 7/8 phường đang ở cấp độ 3.

Tại cuộc họp, ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến 18 giờ ngày 6/1/2022), Hà Nội ghi nhận 62.908 ca mắc COVID-19, trong đó, có 102 trường hợp nhập cảnh. Cộng dồn đến 18 giờ ngày 6/1/2022, Hà Nội đã ghi nhận 63.148 ca mắc COVID-19, 211 trường hợp tử vong.

Theo Sở Y tế Hà Nội, trung bình mỗi ngày, Thủ đô ghi nhận 2.230 ca, tăng nhiều so với kỳ báo trước (trung bình 1.747 ca/ngày) và có xu hướng tiếp tục gia tăng trong thời gian tiếp theo.

Toàn thành phố đã tiêm được 12.941.275 mũi; Tổng số mũi bổ sung đã tiêm 198.953 mũi; Tổng số mũi nhắc lại 807.032 mũi. Trong đó, tiêm cho người trên 18 tuổi là 5.382.193 mũi 1 và 5.239.138 mũi 2; Tiêm cho người trên 50 tuổi là 1.883.806 mũi 1 và 1.837.415 mũi 2. Hiện thành phố đang điều trị cho 38.038 người. Trong đó, tầng 1 là 35.655 người; Tầng 2 là 1.655 người; Tầng 3 là 390 người.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, tỷ lệ bệnh nhân nặng, bệnh nhân tử vong vẫn đang trong giới hạn kiểm soát, tuy nhiên hệ thống y tế các tuyến đang chịu rất nhiều áp lực về quản lý, thu dung, điều trị. Trong thời gian tiếp theo, khi số ca mắc tiếp tục gia tăng là gánh nặng lên hệ thống y tế và có thể gia tăng tỷ lệ chuyển nặng, tỷ lệ tử vong.

Theo VTC News, cũng thông tin về sự việc, được biết, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, tăng cường giám sát phát hiện biến chủng mới Omicron.

Ngoài ra, thành phố cũng tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động; chăm lo, chia sẻ những khó khăn với người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý F0 tại các cơ sở thu dung, điều trị tại nhà...

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết thành phố đã huyển hướng, phân cấp cho các địa phương với nhiều phần việc cụ thể để kiểm soát dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các quận huyện, xã phường trả lời rõ về các phần việc quan trọng như: việc rà soát, vận động, tiêm chủng cho gần 15.000 người trên 50 tuổi có bệnh nền chưa được tiêm vaccine đã triển khai ra sao; mua sắm trang thiết bị phòng dịch như thế nào...

"Tuần qua, số lượng thông tin người dân phản ánh bức xúc tuy đã giảm nhưng vẫn còn. Do đó, các đơn vị cần báo cáo về hệ thống điều hành từ các quận huyện thị xã tới cơ sở có thông suốt không, đã tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin từ người dân?" - Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng yêu cầu.

Thông tin mới nhất về số ca khỏi bệnh và số ca tử vong do Covid-19 ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về số ca khỏi bệnh và số ca tử vong do Covid-19 ở Hà Nội

Tính đến hết ngày 2/1, đã có 36.271 người được điều trị khỏi Covid-19 ở Hà Nội, tuy nhiên, đã có 174 người tử vong.

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