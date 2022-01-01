Trước sự xuất hiện của biến thể Omicron, TP.HCM ban hành quy trình giám sát người nhập cảnh mới

UBND TP.HCM đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm quy trình giám sát, quản lý cách ly y tế với người nhập cảnh, tăng cường giám sát, không để phát sinh chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo Người Lao Động, trước sự xuất hiện của một số trường hợp nhiễm biến thể Omicron tại TP.HCM, UBND TP HCM vừa có công văn khẩn ban hành Quy trình giám sát, quản lý cách ly y tế cho người nhập cảnh . Việc này nhằm tăng cường quản lý, tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, khi Việt Nam cũng như TP HCM đã ghi nhận một số trường hợp nhập cảnh mắc biến thể Omicron .

Trường hợp nơi lưu trú (nhà ở) không đáp ứng các điều kiện cách ly, người lưu trú phải thực hiện cách ly tập trung theo quy định.

Quy trình này áp dụng cho người nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Theo đó, điều kiện cách ly tại nơi lưu trú gồm nhà ở, khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, trụ sở của cơ quan đại diện, ký túc xá, nhà khách của cơ sở sản xuất - kinh doanh... phải bảo đảm theo quy định của Bộ Y tế.

Theo Zing News, cũng thông tin về sự việc, UBND TP.HCM quy định Quy trình và trách nhiệm thực hiện theo 5 bước.

Bước 1: Đăng ký "Mã QR cá nhân". Người nhập cảnh cài đặt và sử dụng ứng dụng PC-Covid để tạo "mã QR cá nhân". Trong trường hợp người nhập cảnh không sử dụng được ứng dụng PC-Covid thì truy cập Cổng thông tin An toàn Covid-19 TP.HCM tại địa chỉ https://antoan-covid.tphcm.gov.vn để tạo "mã QR cá nhân".

Bước 2: Xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất; sử dụng "mã QR cá nhân" để cung cấp thông tin cho đơn vị xét nghiệm. Đơn vị xét nghiệm thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, trả kết quả xét nghiệm và nhập kết quả vào phần mềm CDS.

Nếu kết quả xét nghiệm dương tính thì lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, chuyển người nhập cảnh đến bệnh viện dã chiến thu dung, điều trị Covid-19 số 12 để cách ly, điều trị. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì hướng dẫn người nhập cảnh đến điểm kiểm soát để thực hiện thủ tục rời khỏi sân bay về nơi lưu trú.

Bước 3: Di chuyển về nơi lưu trú. Trong quá trình di chuyển từ cửa khẩu nhập cảnh về nơi lưu trú, người nhập cảnh phải thực hiện nghiêm quy định 5K. Phương tiện đón người nhập cảnh chỉ bao gồm lái xe và người nhập cảnh; các trường hợp khác đi đón người nhập cảnh không được ngồi cùng phương tiện (trừ trường hợp người nhập cảnh là người nước ngoài cần phải có người phiên dịch đi cùng).

Phương tiện vận chuyển người nhập cảnh hạn chế dừng, đỗ dọc đường; trường hợp đặc biệt/khẩn cấp phải dừng đỗ dọc đường thì thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Bước 4: Theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày. Nơi tiếp nhận phải xác nhận người nhập cảnh đã đến địa điểm lưu trú bằng cách quét "mã QR cá nhân" của người nhập cảnh ngay sau khi đến điểm lưu trú. Việc khai báo y tế và xác nhận điểm lưu trú được thực hiện hàng ngày trong thời gian cách ly.

Trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, đau họng, thì báo ngay trạm y tế để xử lý theo quy định.

Người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thì tự theo dõi sức khỏe, không tiếp xúc với người xung quanh, không được ra khỏi nơi lưu trú trong vòng 3 ngày sau nhập cảnh.

Người nhập cảnh chưa tiêm vaccine hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine Covid-19 thì cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày.

Người nhập cảnh dưới 18 tuổi, người từ 65 tuổi trở lên, phụ nữ có thai, người có bệnh lý nền (nhưng không phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế) được cách ly cùng cha, mẹ hoặc người chăm sóc. Người chăm sóc phải tiêm đủ liều vaccine phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 và ký cam kết tự nguyện cách ly.

Bước 5: Lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho người nhập cảnh trong thời gian cách ly y tế tại nơi lưu trú.

Trường hợp kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh.

Trường hợp kết quả xét nghiệm dương tính, đơn vị xét nghiệm báo cáo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố điều phối mẫu đến Viện Pasteur TP.HCM, thực hiện giải trình tự gene; đồng thời báo cho Trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức nơi người bệnh cách ly để vận chuyển người nhập cảnh đến Bệnh viện Dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 12 nếu người bệnh không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, hoặc chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nếu người bệnh có dấu hiệu suy hô hấp.