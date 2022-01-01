5 ca nghi nhiễm Omicron tại TP.HCM đều đã âm tính, sức khỏe bình thường

Tin y tế 01/01/2022 10:52

Sở Y tế TP.HCM cho hay, 5 trường hợp nghi nhiễm Omicron trên địa bàn hiện đã có kết quả âm tính. Họ đều là hành khách nhập cảnh.

Theo Tuổi Trẻ, ngày 1/1, Sở Y tế TP.HCM vừa có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế, UBND TP.HCM về 5 trường hợp nhập cảnh nhiễm COVID-19 biến thể Omicron vừa qua.

 

Sở Y tế TP.HCM cho biết: "5 trường hợp trên trước đó được lấy mẫu và giải trình tự gene tại Viện Pasteur có kết quả dương tính với biến chủng Omicron. Tuy nhiên kết quả xét nghiệm lại ngày 31/12/2020 cả 5 trường hợp trên điều đã âm tính, sức khỏe các bệnh nhân bình thường".

Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC) thông báo danh sách hành khách tại các tỉnh (đi cùng các chuyến bay với các bệnh nhân) đến Viện Pasteur TP.HCM để truy vết theo quy định.

HCDC phối hợp Viện Pasteur TP.HCM tiến hành thu thập thông tin dịch tễ, lấy mẫu bệnh phẩm để giải trình tự gene các trường hợp bệnh COVID-19 ngày 26/12, và có kết quả giải trình tự gene xác định là biến thể Omicron ngày 31/12.

Thông báo các khách sạn có hành khách (đi cùng chuyến bay với bệnh nhân) hiện đang cách ly, giám sát sức khỏe các hành khách ngồi trước và sau hai hàng ghế với bệnh nhân, thực hiện giám sát, theo quy định đối với người nhập cảnh.

Trung tâm Y tế quận Tân Bình phối hợp khách sạn tiến hành rà soát, cách ly toàn bộ nhân viên (tổng cộng 256 người gồm 136 nhân viên của khách sạn Holiday Inn và 120 nhân viên của Park Royal) và khách đang thực hiện cách ly tại khách sạn. Lấy mẫu xét nghiệm ngay khi có triệu chứng.

Theo VietNamNet, một lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cũng đã xác nhận, 5 trường hợp nghi nhiễm Omicron của TP hiện đã có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, hiều 31/12/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế TP.HCM tổ chức giao ban với các địa phương về công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố. Tại đây, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết TP đã ghi nhận 5 ca nghi mắc Covid-19 biến thể Omicron. Đồng thời, dự báo về khả năng biến thể mới này tiếp tục xuất hiện trên địa bàn thành phố.

Được biết, đây là những ca được giải trình tự gene tại Viện Pasteur TP.HCM nhằm giám sát biến thể Omicron. 5 trường hợp trên đều là người nhập cảnh.

Tại TP.HCM, Viện Pasteur TP, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới phối hợp cùng Đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford được giao nhiệm vụ thực hiện giải trình tự gene virus SARS-CoV-2, giám sát biến thể Omicron. Các đối tượng cần giải trình tự gene là ca nhiễm nhập cảnh, ca nhiễm cộng đồng có nguy cơ cao với các yếu tố bất thường.

 

Thông tin về 5 trường hợp nhập cảnh nghi nhiễm biến thể Omicron:

 - Bệnh nhân thứ nhất có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, nghề nghiệp tiếp viên hàng không. Ngày 21/12, bệnh nhân nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay TK162, được cách ly tại khách sạn.

 - Bệnh nhân thứ hai là nam, quốc tịch Việt Nam, đã tiêm 2 mũi vắc xin. Ngày 21/12 bệnh nhân từ Hoa Kỳ nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN99.

 - Bệnh nhân thứ ba là nữ, quốc tịch Việt Nam. Ngày 21-12, bệnh nhân từ Hoa Kỳ nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN99, được cách ly cùng phòng với chồng tại khách sạn.

Ngày 28/12, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính và hiện vẫn theo dõi tại khách sạn. Chồng của bệnh nhân đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

 - Bệnh nhân thứ tư là nam, quốc tịch Việt Nam. Ngày 23/12, bệnh nhân từ Hoa Kỳ nhập cảnh, quá cảnh Nhật Bản, vào Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay JL759, được cách ly cùng phòng với con trai tại khách sạn.

 - Bệnh nhân thứ năm là nữ, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên y tế, bệnh nhân từ Nam Sudan nhập cảnh qua sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970.

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