Hà Nội tiếp tục đứng đầu về số trường hợp F0, trong đó, 661 ca cộng đồng

Sở Y tế Hà Nội tối 29/12 cho biết trong 24h qua ghi nhận 1.882 ca dương tính với Covid-19 mới tại 30/30 quận, huyện, thị xã, trong đó có 661 ca cộng đồng.

Theo Kinh tế và Đô thị, chiều 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, số ca mắc Covid-19 mới từ 18 giờ ngày 28/12 đến 18 giờ ngày 29/12 Hà Nội ghi nhận 1.882 ca bệnh. Trong đó, phân bố tại cộng đồng (661); tại khu cách ly (1.034); tại khu phong tỏa (187).

Một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (252); Hai Bà Trưng (209); Long Biên (205); Nam Từ Liêm (183); Hà Đông (169); Đống Đa (136); Tây Hồ (98). Bệnh nhân phân bố tại 284 xã phường thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó 661 ca cộng đồng ghi nhận tại 196 xã phường thuộc 27/30 quận huyện. Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Hoàng Mai (Hoàng Văn Thụ 15; Thịnh Liệt 12); Hai Bà Trưng (Thanh Nhàn 22; Thanh Lương 16); Long Biên (Bồ Đề 9); Nam Từ Liêm (Mỹ Đình 1-11; Phú Đô 9); Hà Đông (Kiến Hưng 13; Hà Cầu 11).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) là 45.159 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 16.101 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 29.058 ca.

Còn theo Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 28/12 đến 16 giờ ngày 29/12, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 13.889 ca nhiễm mới, trong đó 16 ca nhập cảnh và 13.873 ca ghi nhận trong nước (giảm 548 ca so với ngày trước đó) tại 60 tỉnh, thành phố (có 8.853 ca trong cộng đồng).

Theo Sức khỏe và Đời sống, UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung tại Nhà khách Ủy ban thành phố phục vụ công tác phòng, chống dịch. Chủ tịch UBND thành phố ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thực hiện một số việc của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch của thành phố.

Thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung cho đối tượng là người nhập cảnh và các trường hợp F1 tại Nhà khách Ủy ban thành phố (địa chỉ số 13-15 Lương Ngọc Quyến, phường Hà Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) với 50 phòng, 75 giường phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do người tự cách ly tự nguyện chi trả.

Vì sao suốt 1 tuần qua Hà Nội dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19? Trong vòng 7 ngày liên tiếp, Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19. Hiện, thành phố có 6/8 quận "vùng cam" đã ban hành hướng dẫn siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch.

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