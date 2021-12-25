TP.HCM: Dịch COVID-19 vẫn cấp độ 2, số ca mắc mới giảm

Tin y tế 25/12/2021 14:31

Toàn địa bàn TP.HCM vẫn duy trì ở cấp độ 2. Số ca COVID-19 mắc mới và tử vong liên tục giảm, tuần qua giảm hơn 2.000 ca.

Theo báo Pháp luật TP.HCM, sáng ngày 25/12, UBND TP.HCM đã thông báo về cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM tính đến ngày 23/12. Theo đó, toàn địa bàn TP.HCM vẫn duy trì ở cấp độ 2.

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Thông báo cấp độ dịch COVID-19 của UBND TP.HCM. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Đối với cấp quận huyện, có 9 địa phương đạt cấp độ 1 gồm: quận 3, 6, 7, 8, Bình Tân, Tân Phú và huyện Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi.

Có 13 địa phương đạt cấp độ 2 gồm: quận 1, 4, 5, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Nhà Bè và TP Thủ Đức.

Nếu ở tuần trước đó có một địa phương cấp độ 3 (cùng cam) thì theo thông báo cấp độ dịch tuần này, không có địa phương nào ở cấp độ 3.

Cũng so với tuần trước đó, có hai địa phương tăng cấp độ dịch COVID-19 là quận Tân Bình và huyện Bình Chánh (từ cấp 1 lên cấp 2). Có hai quận giảm cấp độ dịch là quận Bình Tân (từ cấp 2 xuống cấp 1) và quận 10 (từ cấp 3 xuống cấp 2).

Đối với cấp xã phường, thị trấn có 160 địa phương cấp độ 1, 139 địa phương cấp độ 2 và 13 địa phương cấp độ 3. So với tuần trước, có 35 phường xã giảm cấp độ dịch và 18 phường xã tăng cấp độ dịch.

Cũng thông tin về sự việc, theo Tuổi Trẻ, ông Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - tại cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP ngày 23/12 cho biết, hiện số ca mắc mới COVID-19 tiếp tục giảm.

Tính đến ngày 23/12, TP có hơn 62.000 F0 đang điều trị, trong đó hơn 49.000 người điều trị tại nhà. Số ca tử vong trong tuần qua giảm liên tục. Ngày 23/12 còn 44 ca/ngày, có 10 trường hợp từ tỉnh chuyển đến TP.

Bên cạnh đó, giám đốc Sở Y tế cho rằng qua khảo sát 164 trường hợp thở máy xâm lấn, có 89% trường hợp tự xét nghiệm, chỉ có 11% là không biết mình nhiễm bệnh. Tuy nhiên, trong số 89% trường hợp biết mình là F0, có tới 90% không khai báo y tế.

Đa số F0 không muốn khai báo y tế vì sợ bị cách ly cả nhà nên đã giấu y tế địa phương và giấu cả người nhà. Một số không khai báo y tế vì nghĩ rằng "có báo cũng không có thuốc", hoặc muốn âm thầm tự điều trị.

Bên cạnh đó, TP đã xây dựng thế trận y tế ứng phó với biến thể mới. Ngành y tế tiếp tục huy động hơn 3.000 nhân viên từ các bệnh viện để luân phiên tới các bệnh viện dã chiến; triển khai đào tạo thực hành hồi sức cấp cứu bệnh nhân.

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