Một triệu chứng đặc trưng của Covid-19 dần biến mất trên biến chủng Omicron

Tin y tế 25/12/2021 13:17

Một triệu chứng điển hình của người mắc COVID-19 do biến thể đời đầu đang dần biến mất trên người nhiễm biến chủng Omicron. Đó là gì?

Theo Báo tin, người  Mỹ bắt đầu thông báo triệu chứng mắc biến chủng Omicron của virus SARS-CoV-2, cho phép các nhà khoa học và những người có nguy cơ mắc bệnh hiểu được điều gì sẽ xảy ra khi dương tính với Omicron.

Theo đó, một vài triệu chứng COVID-19 thông thường không xuất hiện ở người mắc biến thể Omicron. Hãng tin NBC News, bằng chứng phổ biến về triệu chứng mắc Omicron hiện mới chủ yếu đến từ dữ liệu sơ khởi do người nhiễm cung cấp. Trong đó có các biểu hiện bệnh như ho, chảy mũi, mệt mỏi, đau đầu, hắt hơi, đau họng.

bien chung omicron
Hình ảnh độ phóng to thấp (trái) và cao của biến chủng Omicron dưới kính hiển vi điện tử -  Ảnh: HKU

Theo VTC News, theo Tiến sĩ Katherine Poehling, chuyên gia bệnh truyền nhiễm và là nhà nghiên cứu vaccine tại hệ thống y tế Atrium Health Wake Forest Baptist có trụ sở tại Bắc Carolina, một triệu chứng điển hình của người mắc COVID-19 do biến thể đời đầu đang dần biến mất trên người nhiễm Omicron. Đó là tình trạng mất vị giác, khứu giác.

Trên thực tế, một số nghiên cứu cho thấy biến chủng cũ khiến khoảng 48% người nhiễm mất khứu giác và 41% mất vị giác. Nhưng theo điều tra được đăng tải trên tờ New York Times, với những nhóm bệnh nhân mắc Omicron, tỉ mất vị giác giảm xuống còn 23%, mất khứu giác còn 12%. Hiện chưa thể rõ được đâu là nguyên nhân tạo ra sự khác biệt này, do Omicron hay là do những nhân tố khác – như vị thế tiêm chủng vaccine.

Tuy nhiên, Omicron cũng tạo ra thêm triệu chứng điển hình mới ở bệnh nhân. Đơn cử, có rất nhiều người cảm thấy như bị cảm lạnh, đổ mồ hôi vào ban đêm, đau nhức cơ thể đi kèm với đau đầu nhẹ

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Từ khóa:   thông tin Covid - 19 Omicro Mỹ

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