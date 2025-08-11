Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 11/08/2025 11:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi trong tháng 7, 8 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong tháng 7, 8 âm lịch, cục diện Tam Hợp che chở, vận may của người tuổi Dần đang tăng tiến. Những nỗ lực của bạn sẽ dần được đền đáp xứng đáng. Giao tiếp tốt với mọi người sẽ là chìa khóa thành công, mang lại nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ đắc lực cho bản mệnh.

Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tài chính có tin vui nhờ Thực Thần, có cơ hội thu hồi tiền bạc hoặc có thêm thu nhập. Bạn có cơ hội thu hồi được một khoản tiền nào đó, có thể là khoản nợ cũ hoặc lợi nhuận từ đầu tư. Tuy nhiên, đừng vì bất ngờ có tiền mà tiêu xài hoang phí.

 

Tình cảm cũng khởi sắc, mối quan hệ ngày càng thoải mái và dễ chịu. Nếu còn độc thân, đây là thời điểm tốt để bạn mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới. Với các cặp đôi, cả hai bạn sẽ dành nhiều sự quan tâm đến đối phương và cùng nhau xây dựng một bầu không khí ấm áp, hòa hợp.

Con giáp tuổi Sửu 

Trong tháng 7, 8 âm lịch, Thiên Ấn cho thấy Sửu có tinh thần chiến đấu hơn người, tính cách thẳng thắn, cương nghị cho bạn khí chất không thua kém ai trong việc ngoại giao. Nhiều người có thể dùng sự uy quyền của mình để thao túng khách hàng, thu phục đối tá. 

Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này, tuổi Sửu có nhiều trục trặc trong tiền bạc do gặp Tương Xung cục. Đi ra đường hoặc đi ra khỏi nhà phải cẩn thận cửa lả, xe cộ, ví tiền coi chừng mất mát. Những người muốn đầu tư đất đai, làm thẻ tín dụng phải tìm hiểu kỹ kẻo mắc bẫy kẻ xấu.

 

Càng trưởng thành càng cảm thấy nhiều người sống với mình không thật, Sửu tự tay chấm dứt nhiều mối quan hệ trong thời gian gần đây. Bên cạnh đó những người có mâu thuẫn với anh em họ hàng thì khả năng cao hôm nay sẽ to tiếng và đối mặt với nhau.

Con giáp tuổi Thân 

Trong tháng 7, 8 âm lịch, tuổi Thân là một trong những con giáp may mắn. Tử vi cho biết Chính Tài giúp sức nên dự báo có thể được tạo nhiều cơ hội tốt để chứng minh bản thân, công việc cũng lên như diều gặp gió, mang lại nhiều tiền bạc. 

Trong tháng 7, 8 âm lịch, 3 con giáp được THẦN may mắn chỉ điểm kiếm tiền phủ phê, ngủ êm trên đống vàng, khổ tận cam lai, mọi điều thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lời nói ra vào hoặc tỏ ra ghen tị đối với những gì bạn đạt được trong thời gian này là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, chúng không đáng để bạn quan tâm một chút nào cả, hãy gác chuyện đó sang một bên.

Kim - Thổ tương sinh dự báo những thông tin tốt đẹp về khía cạnh tình cảm đối với bản mệnh. Có thể lúc này trong gia đình bạn đón tin vui cưới hỏi hoặc sinh nở. Hãy cùng chúc phúc cho mọi người bạn nhé.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

