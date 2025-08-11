4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

Trứng không chỉ giàu protein và các axit amin thiết yếu mà còn có chứa nhiều lecithin - một loại chất béo tốt rất hữu ích trong việc hỗ trợ điều hòa lượng cholesterol trong máu. Do vậy, việc ăn một quả trứng mỗi ngày đối với những người có sức khỏe bình thường sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Dưới đây là 4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng vào buổi sáng không phải ai cũng biết, cùng khám phá ngay nhé!

Các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, vì trứng giúp cảm thấy no nên giúp kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên bằng cách giảm nhu cầu ăn nhiều hơn vào cuối ngày. Nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng có xu hướng ăn ít hơn trong ngày so với những người chọn bánh ngọt hoặc bánh mì.

Khi già đi, trí nhớ có thể suy giảm nhưng ăn một quả trứng mỗi sáng sẽ cung cấp choline thuộc nhóm vitamin B. Chất dinh dưỡng này hỗ trợ sức khỏe não bộ và giúp cải thiện trí nhớ và hiệu suất nhận thức. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho người lớn tuổi trong việc duy trì các chức năng tinh thần nhạy bén.

Hỗ trợ ngừa bệnh tim mạch

Trứng có lợi cho hệ tim mạch, chỉ cần ăn một quả mỗi ngày sẽ góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mặc dù trứng có chứa cholesterol nhưng việc tiêu thụ chúng không làm tăng lượng cholesterol như nhiều người lo ngại.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng

Lòng trắng trứng rất giàu vitamin A, vitamin B, protein, canxi, phốt pho, sắt và các vi chất khác. Việc ăn trứng vào buổi sáng không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn giúp duy trì sự trao đổi chất và hoạt động bình thường của cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng trứng:

Chỉ nên ăn tối đa một quả trứng mỗi ngày nếu bạn là người khỏe mạnh.

Khi mua trứng, hãy chọn những quả có vỏ sạch, không nứt hoặc thủng.

Bảo quản trứng trong tủ lạnh ngay sau khi mua về.

Không sử dụng trứng đã bị nứt vỏ hoặc hỏng.

Tránh hâm nóng trứng nhiều lần để đảm bảo an toàn.