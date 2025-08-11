4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 11/08/2025 04:00

Trứng gà là loại thực phẩm quen thuộc, giàu dinh dưỡng, được nhiều người yêu thích, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe, nhất là khi ăn vào buổi sáng.

Trứng không chỉ giàu protein và các axit amin thiết yếu mà còn có chứa nhiều lecithin - một loại chất béo tốt rất hữu ích trong việc hỗ trợ điều hòa lượng cholesterol trong máu. Do vậy, việc ăn một quả trứng mỗi ngày đối với những người có sức khỏe bình thường sẽ giúp bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể. Dưới đây là 4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng vào buổi sáng không phải ai cũng biết, cùng khám phá ngay nhé!

4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ sức khỏe mắt

Các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin trong lòng đỏ trứng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, vì trứng giúp cảm thấy no nên giúp kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên bằng cách giảm nhu cầu ăn nhiều hơn vào cuối ngày. Nghiên cứu cho thấy những người ăn trứng vào bữa sáng có xu hướng ăn ít hơn trong ngày so với những người chọn bánh ngọt hoặc bánh mì.

Tăng cường chức năng não và trí nhớ

Khi già đi, trí nhớ có thể suy giảm nhưng ăn một quả trứng mỗi sáng sẽ cung cấp choline thuộc nhóm vitamin B. Chất dinh dưỡng này hỗ trợ sức khỏe não bộ và giúp cải thiện trí nhớ và hiệu suất nhận thức. Điều này có thể đặc biệt có lợi cho người lớn tuổi trong việc duy trì các chức năng tinh thần nhạy bén.

Hỗ trợ ngừa bệnh tim mạch

Trứng có lợi cho hệ tim mạch, chỉ cần ăn một quả mỗi ngày sẽ góp phần làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Mặc dù trứng có chứa cholesterol nhưng việc tiêu thụ chúng không làm tăng lượng cholesterol như nhiều người lo ngại.

4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng

Lòng trắng trứng rất giàu vitamin A, vitamin B, protein, canxi, phốt pho, sắt và các vi chất khác. Việc ăn trứng vào buổi sáng không chỉ giúp bổ sung dinh dưỡng mà còn giúp duy trì sự trao đổi chất và hoạt động bình thường của cơ thể.

Lưu ý khi sử dụng trứng:

Chỉ nên ăn tối đa một quả trứng mỗi ngày nếu bạn là người khỏe mạnh.

Khi mua trứng, hãy chọn những quả có vỏ sạch, không nứt hoặc thủng.

Bảo quản trứng trong tủ lạnh ngay sau khi mua về.

Không sử dụng trứng đã bị nứt vỏ hoặc hỏng.

Tránh hâm nóng trứng nhiều lần để đảm bảo an toàn.

6 sai lầm thường gặp cần tránh khi nấu trứng

6 sai lầm thường gặp cần tránh khi nấu trứng

Dưới đây là những lỗi thường gặp khi nấu trứng, cùng với các mẹo để tránh chúng.

Xem thêm
Từ khóa:   trứng công dụng của trứng dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Bàng hoàng phát hiện bộ xương người đã phân hủy trên đồi thông ở Lâm Đồng

Bàng hoàng phát hiện bộ xương người đã phân hủy trên đồi thông ở Lâm Đồng

Đời sống 51 phút trước
Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Bảo vệ kể lại phút lao ra cứu cô gái bị người đàn ông xăm trổ hành hung

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Không chỉ là thảo dược trong bếp, củ gừng còn có công dụng làm đẹp bất ngờ

Không chỉ là thảo dược trong bếp, củ gừng còn có công dụng làm đẹp bất ngờ

Làm đẹp 1 giờ 6 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 11/8/2025, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Sau hôm nay, thứ Hai 11/8/2025, vận mệnh rực rỡ, 3 con giáp tài lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/8/2025), 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/8/2025), 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

4 lợi ích bất ngờ khi ăn trứng gà vào bữa sáng mà không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/8/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Cuối ngày hôm nay (11/8/2025), 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Người phụ nữ bị đánh trước mặt nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội: Nạn nhân hiện tinh thần hoảng loạn, cơ thể mệt mỏi

Đời sống 8 giờ 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Sau ngày mai, thứ Hai 11/8/2025, nghênh đón Lộc trời, 3 con giáp vàng bạc phủ đầy nhà, vận trình rực rỡ, sống trong nhung lụa tiền tài

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 16 phút trước
Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Cứu 5 du khách bị sóng biển cuốn ra xa dẫn đến đuối nước khi tắm biển ở Ninh Bình

Đời sống 9 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông xăm trổ hành hung phụ nữ trước mặt nhiều trẻ nhỏ trong khu chung cư

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Tai nạn thương tâm: Xe buýt đưa tang bị lật xuống mương, 21 người tử vong, nhiều người bị thương

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

Lời khai của người đàn ông xăm trổ đánh dã man phụ nữ ở Hà Nội trước mặt nhiều trẻ nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không ngờ loại quả có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

Không ngờ loại quả có mùi thơm nức mũi lại là "kho vitamin C" cực tốt cho sức khỏe

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Cơ thể sẽ thay đổi như thế nào nếu thường xuyên ăn đậu bắp?

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Nước dừa ngọt mát ngày hè nhưng "đại kỵ" với 3 nhóm người này

Nhãn đang vào mùa ngọt ngào và mọng nước nhưng có thể cực hại với 3 đối tượng này

Nhãn đang vào mùa ngọt ngào và mọng nước nhưng có thể cực hại với 3 đối tượng này

Ra mắt sữa tươi Moozi “chuẩn 10 không ưu việt, khác biệt từ thiên nhiên”

Ra mắt sữa tươi Moozi “chuẩn 10 không ưu việt, khác biệt từ thiên nhiên”