Trứng gà lòng vàng và trứng gà lòng đỏ: Loại nào bổ dưỡng hơn?

Sự thay đổi màu lòng đỏ trứng bắt nguồn từ nhiều yếu tố liên quan đến lối sống và chế độ ăn của gà mái. Lòng đỏ sẫm màu hơn hoặc rực rỡ hơn thường phản ánh chế độ ăn của gà mái, có thể thay đổi tùy theo thành phần thức ăn của chúng - màu của sắc tố thực vật cũng như lượng nguyên liệu như ngô. Những con gà mái có thể kiếm ăn côn trùng trong cỏ hoặc đất cũng có khả năng đẻ ra những quả trứng có lòng đỏ sẫm màu hơn. Độ tuổi và sức khỏe của gà mái và mùa đẻ trứng cũng có thể ảnh hưởng đến màu sắc của lòng đỏ.

Tạp chí The Journal of Poultry Science đã tiến hành nghiên cứu về màu sắc của lòng đỏ trứng. Một nhóm gà mái được cho ăn chế độ ăn cơ bản và nhóm còn lại được cho ăn phụ gia thực phẩm có chứa carotenoid. So với nhóm đầu tiên, màu sắc của nhóm thứ hai nhạt hơn và vàng hơn đáng kể. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng màu lòng đỏ có thể được cải thiện bằng carotenoid trong chế độ ăn.