Chuyện gì xảy ra khi bạn ăn quả lý gai hàng ngày khi bụng đói?

Nếu bạn đang phải vật lộn với tình trạng miễn dịch kém, việc ăn 1 quả amla mỗi ngày khi bụng đói có thể khá có lợi. Điều gì làm cho nó tuyệt vời như vậy? Đó là sự hiện diện của vitaminC. Theo Ayurveda, vitamin C là chìa khóa để hỗ trợ hệ thống miễn dịch khỏe mạnh. Ăn amla khi bụng đói có lợi vì nó giúp hấp thụ vitamin tốt hơn, dẫn đến khả năng miễn dịch mạnh hơn.

Ăn amla khi bụng đói rất tốt cho sức khỏe tiêu hóa của bạn. Chuyên gia dinh dưỡng tư vấn của chúng tôi Rupali Datta giải thích rằng amla có hàm lượng chất xơ cao và ăn vào buổi sáng có thể thúc đẩy nhu động ruột. Điều này có thể giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, ngăn ngừa các vấn đề như táo bón và đầy hơi, do đó thúc đẩy tiêu hóa tốt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

3. Hỗ trợ giảm cân

Ăn quả amla khi bụng đói cũng có thể hỗ trợ giảm cân. Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH), amla được biết đến là có tác dụng kích thích quá trình trao đổi chất. Khi tiêu thụ vào buổi sáng, nó cho phép cơ thể bạn chuyển hóa những gì bạn ăn hoặc uống thành năng lượng nhanh hơn. Kết quả là, bạn đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt cả ngày, dẫn đến giảm cân.

Ảnh minh họa: Internet

4. Tốt cho làn da của bạn

Bạn đã làm mọi cách để chăm sóc da nhưng vẫn không thấy kết quả? Nếu vậy, hãy ăn 1 quả amla mỗi ngày khi bụng đói để có thể mang lại cho bạn làn da như mong muốn. Lý do là vì amla là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời , giúp tăng cường độ đàn hồi của da và góp phần mang lại vẻ ngoài khỏe mạnh hơn. Cùng với vitamin C, amla cũng giàu chất chống oxy hóa, rất cần thiết cho sức khỏe làn da.

Ảnh minh họa: Internet

5. Tóc chắc khỏe hơn

Vì amla giàu vitamin C, nên việc tiêu thụ nó hàng ngày cũng có thể có lợi cho tóc của bạn. Vitamin này giúp chống lại vi khuẩn trên da đầu và củng cố nang tóc, mang lại mái tóc khỏe mạnh. Bạn cũng có thể bị rụng tóc ít hơn và các vấn đề như khô tóc. Vì vậy, hãy bắt đầu dùng amla hàng ngày nếu bạn chưa dùng, và xem cách thực hành nhỏ này biến đổi mái tóc của bạn như thế nào.