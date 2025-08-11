Thót tim khoảnh khắc cô gái thót nạn trong ganh tác khi xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu chỉ cách đó vài mét

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/8 (giờ địa phương) cô gái đang lái xe dọc theo đường liên bang 15. Camera hành trình đã ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo phía trước bất ngờ đâm vào cầu Porterville Road. Va chạm tạo ra một đám mây bụi khổng lồ và khiến một máy xúc lật nhào xuống dải phân cách, suýt rơi trúng xe của người này.

