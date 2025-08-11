Thót tim khoảnh khắc cô gái thót nạn trong ganh tác khi xe đầu kéo chở máy xúc đâm vào cầu chỉ cách đó vài mét

Vụ việc xảy ra vào ngày 5/8 (giờ địa phương) cô gái đang lái xe dọc theo đường liên bang 15. Camera hành trình đã ghi lại cảnh chiếc xe đầu kéo phía trước bất ngờ đâm vào cầu Porterville Road. Va chạm tạo ra một đám mây bụi khổng lồ và khiến một máy xúc lật nhào xuống dải phân cách, suýt rơi trúng xe của người này.
Video 2 giờ 2 phút trước

Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè Phụ huynh "chạy đua" tìm người trông con dịp nghỉ hè

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi Diện trang phục quá "mát mẻ", nữ ca sĩ bị chỉ trích và màn đáp trả gây tranh cãi