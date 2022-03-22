Nếu bạn nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào trong số này ở chính mình hoặc một trong những người thân của bạn, đừng vội kết luận, nhiều người trong số họ có thể liên quan đến các bệnh rất khác nhau. Tuy nhiên, tốt nhất vẫn nên hỏi ý kiến ​​bác sĩ.

Sau đây tập hợp một số triệu chứng có thể báo hiệu ung thư mà bạn nên xem xét chúng một cách nghiêm túc.

Các khối u được coi là một dấu hiệu của ung thư da hoặc ung thư vú. Các triệu chứng khác bao gồm:

Các nốt cứng ở vú hoặc nách.

Kích ứng hoặc phát ban không rõ nguyên nhân không liên quan đến dị ứng thực phẩm hoặc mỹ phẩm.

Sự xuất hiện của một vết loét ẩm ướt ở trung tâm của một khối u.

Vết bớt mọc hoặc thay đổi hình dạng.

2. Ho dai dẳng

Ảnh minh họa

Ho kéo dài là một trong những triệu chứng của bệnh phổi có thể kết hợp với các dấu hiệu khác như:

Giảm cảm giác thèm ăn.

Giảm trọng lượng cơ thể đột ngột.

Ở giai đoạn sau, ung thư phổi có thể gây ho ra máu và khó thở.

3. Ngứa da

Ảnh minh họa

Trong hầu hết các trường hợp, phát ban trên da không liên quan đến khối u, nhưng kinh nghiệm lâm sàng cho thấy mối liên hệ nhất định:

U xơ tử cung gây ngứa bộ phận sinh dục.

Ung thư não có thể gây ngứa trong lỗ mũi.

4. Các triệu chứng đường ruột

Ảnh minh họa

Bệnh đường ruột có thể gây ra các triệu chứng sau:

Máu trong phân.

Chất tiết nhầy hoặc có mủ.

Đại tiện tự phát.

5. Tiểu ra máu

Đây có thể là dấu hiệu của ung thư thận và cũng có liên quan đến một số triệu chứng khác:

Có máu khi đi tiểu.

Tăng huyết áp.

Đau ở thận.

Suy nhược mãn tính.

6. Giảm cân đột ngột

Ảnh minh họa

Giảm cân bất ngờ có thể xảy ra khi bạn bị ung thư dạ dày. Trong giai đoạn đầu, các biến triệu chứng sàng không quá rõ ràng. Tuy nhiên, các triệu chứng sau đó khá phổ biến, điển hình như:

Chán ăn thịt.

Cảm giác no sớm (cảm giác đã ăn quá nhiều trong khi thực tế là bạn đã ăn một lượng nhỏ).

Thiếu máu.

Tiêu hóa thức ăn khó khăn.

7. Đau họng dai dẳng

Ảnh minh họa

Đau họng kéo dài có thể là triệu chứng của bệnh ung thư thanh quản, nó cũng có thể liên quan đến những bệnh sau:

Khó thở và nuốt.

Cảm giác có khối u trong cổ họng xuất hiện cùng với sự phát triển của khối u.

Khàn giọng dẫn đến mất giọng.

Ho ra máu, hơi thở có mùi hôi.

Những dấu hiệu này có thể liên quan đến cả những bệnh khác, vì vậy bạn không nên được sử dụng để tự chẩn đoán. Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy bất kỳ điều nào ở trên, đừng bỏ qua chúng vì sẽ có những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn bạn không nắm rõ. Hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu phát hiện ra bản thân bạn hoặc người thân có các triệu chứng ở trên nhé!

Theo Brightside