Việc tiêu thụ chất cồn sau một ngày làm việc mệt mỏi đã không còn quá xa lạ với chúng ta. Không có gì để phản bác rằng uống bia hoặc rượu với số lượng vừa phải khiến não bộ và tinh thần chúng ta phấn chấn lên không ít. Tuy nhiên, mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện sự nguy hiểm của cồn tác dụng lên não bộ chúng ta. Qua bài viết dưới đây, có thể bạn sẽ phải dè chừng về lượng tiêu thụ mà mình tiêu thụ

Lịch trình làm việc dày đặc và những trách nhiệm trong gia đình khiến cho bản thân có rất ít thời gian rảnh rỗi cho chính mình. Thêm vào đó, một số yếu tố khác có thể xuất hiện đột ngột và lấy đi sự yên bình còn lại trong ngày của bạn. Những giai đoạn như vậy rất có thể xảy ra một lần trong cuộc đời của mọi người và hoàn toàn khác biệt đối với mỗi người. Nếu giai đoạn như vậy kéo dài, mọi người có thể thường dùng đồ uống vào cuối ngày để giúp họ đánh bại căng thẳng quá mức và giúp đầu óc tỉnh táo. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cách thức hoạt động của rượu để bạn dùng nó để thư giãn. Nó chỉ đơn giản là một liều thuốc giảm đau nhắm trực tiếp vào hệ thần kinh trung ương. Như một loại thuốc an thần, rượu thực sự giúp chúng ta tắt phần lý trí của não để chúng ta có thể thư giãn, chỉ dẫn đến việc các triệu chứng cai nghiện xảy ra sau đó do não có xu hướng giữ bình tĩnh ngay cả khi tác dụng an thần hết.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Uống rượu chỉ có thể giúp giảm nhẹ tinh thần căng thẳng hoặc thể chất tạm thời và không phải là giải pháp thích hợp cho bất cứ điều gì. Ngoài ra, nó còn gây bất lợi cho sức khỏe vì lượng đường lớn được tìm thấy trong đó. Đây là những calo rỗng; không có giá trị dinh dưỡng và chỉ làm tăng thêm hàm lượng glucose cho cơ thể. Rối loạn nồng độ glucose trong máu và béo phì chỉ là một số tác động xấu của rượu đối với sức khỏe thể chất. Một nghiên cứu gần đây đã phát hiện ra những tác động của việc uống rượu đối với sức khỏe tâm thần. Tiến sĩ Kunal Sood, một bác sĩ quản lý cơn đau có trụ sở tại Virginia, gần đây đã lên Instagram và chia sẻ một câu chuyện tương tự về việc của mình. Một nghiên cứu được thực hiện trên 36.000 người, do một nhóm từ Đại học Pennsylvania dẫn đầu cho thấy rằng những người có kiểu tiêu thụ từ nhẹ đến trung bình được chứng kiến có sự giảm khối lượng tổng thể của não.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu cho thấy uống một ly bia mỗi ngày có thể dẫn đến giảm kích thước não và tăng tốc độ lão hóa. Mặc dù một số đồ uống có cồn như rượu vang có lợi cho da, quá trình lão hóa và sức khỏe tim mạch, nhưng việc uống thường xuyên có thể gây hại nhiều hơn lợi. Tăng lượng tiêu thụ của một người thậm chí chỉ nửa ly có thể dẫn đến tăng tốc độ lão hóa trong hai năm. Uống nhiều rượu có liên quan đến những rủi ro lớn hơn liên quan đến sức khỏe tâm thần, chức năng nhận thức và những thay đổi trong cấu trúc của não. Các nghiên cứu trước đó cũng đã xác định mối liên hệ giữa những thay đổi trong cấu trúc não và việc uống rượu, nhưng nó đặc biệt nhắm vào đối tượng nghiện rượu nặng. Uống rượu nhẹ hoặc vừa phải không liên quan đến bất kỳ hậu quả đáng kể nào. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây nhất đã thay đổi hướng suy nghĩ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ghi nhận những thay đổi nhỏ nhất trong cuộc sống thường xuyên.

Bia vì sức khỏe? bạn đã nghe bao giờ chưa? Điểm qua các nhãn hàng sản xuất 'đồ uống có cồn' trên cơ sở 'tôn trọng' sức khỏe của người dùng Đây là sản phẩm bia không đường, không calo, uống không say, có mùi vị lúa mạch. Điều đáng chú ý là các thông tin về lượng đạm, lượng đường, chất béo có trong sản phẩm đều bằng 0. Đối với người không biết uống bia thì đây là lựa chọn hoàn hảo vì có thể dễ dàng thưởng thức được hương vị bia mà không sợ bị say hay bị tăng cân.

