Bia vì sức khỏe? bạn đã nghe bao giờ chưa? Điểm qua các nhãn hàng sản xuất 'đồ uống có cồn' trên cơ sở 'tôn trọng' sức khỏe của người dùng

Sức khỏe 08/03/2022 15:10

Đây là sản phẩm bia không đường, không calo, uống không say, có mùi vị lúa mạch. Điều đáng chú ý là các thông tin về lượng đạm, lượng đường, chất béo có trong sản phẩm đều bằng 0. Đối với người không biết uống bia thì đây là lựa chọn hoàn hảo vì có thể dễ dàng thưởng thức được hương vị bia mà không sợ bị say hay bị tăng cân.

Hãng bia Suntory vừa quyết định mở bán dòng sản phẩm mới – bia “không đường”. Loại bia này dành cho những người không thể uống được bia vì có chứa nhiều đường gây tăng cân.

Bia vì sức khỏe? bạn đã nghe bao giờ chưa? Điểm qua các nhãn hàng sản xuất 'đồ uống có cồn' trên cơ sở 'tôn trọng' sức khỏe của người dùng - Ảnh 1

Ảnh: Websosanh.vn

Hãng bia Kirin thì đã bán loại  bia "không đường" này từ năm ngoái. Cũng từ năm ngoái, hãng bia Sapporo đã bán những thức uống có vị bia, trong đó có chứa các thành phần làm giảm nồng độ axit uric gây bệnh. Vào tháng 3 năm nay, hãng bia Asahi cũng sẽ bắt đầu bán đồ uống có hương vị bia có nồng độ cồn 0,5%.

Bia vì sức khỏe? bạn đã nghe bao giờ chưa? Điểm qua các nhãn hàng sản xuất 'đồ uống có cồn' trên cơ sở 'tôn trọng' sức khỏe của người dùng - Ảnh 2

Ảnh: Internet

Theo hãng bia Suntory, khi dịch Corona lây lan rộng rãi vào năm ngoái thì người uống bia tại các của hàng đã giảm xuống 42%. Tuy nhiên, số bia lon lại được bán nhiều hơn bình thường khoảng 1%.

Một người đến cửa hàng ở quận Chiba mua bia cho biết "Vì tôi không vận động và thời gian tôi ở nhà nhiều hơn trước vì vậy nên tôi đã chuyển sang uống loại bia này."

Hiện nay, các công ty bia đang bắt đầu bán bia có suy nghĩ đến sức khỏe người tiêu dùng.

(Theo NHK Easy News)

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Ăn đường nhiều không tốt cho sức khỏe của bạn. Nếu tiêu thụ đường vượt mức cho phép, bạn sẽ dễ mắc các căn bệnh như tiểu đường, tim mạch, ung thư,... Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe bạn nên thay thế đường bằng các chất làm ngọt tự nhiên.

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