Đột quỵ là một tình trạng đe dọa tính mạng vì vậy điều quan trọng là bạn phải biết các dấu hiệu chính để tìm ra bệnh và mau chóng chữa trị

Có nhiều loại đột quỵ khác nhau không?

Có hai loại đột quỵ chính. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ là trường hợp phổ biến nhất, chiếm 85% tổng số trường hợp, và là do tắc nghẽn cắt đứt nguồn cung cấp máu lên não. Đột quỵ xuất huyết là do chảy máu trong hoặc xung quanh não, khi một mạch máu cung cấp cho não bị suy yếu và bị vỡ ra

Những dấu hiệu của đột quỵ?

Phương pháp FAST - viết tắt của Face, Arms, Speech, Time - là cách dễ nhất để ghi nhớ các triệu chứng phổ biến nhất của đột quỵ:

F - Face dropping= Mặt xệ xuống - nếu một bên mặt của một người bị sụp xuống hoặc tê liệt thì hãy yêu cầu họ mỉm cười, nếu nó không đồng đều thì bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ.

A - Arm weakness = Yếu cánh tay - nếu một cánh tay bị yếu hoặc tê thì bạn nên yêu cầu người đó nâng cả hai cánh tay lên. Nếu một cánh tay bị trượt xuống dưới thì bạn có thể cần được trợ giúp

S- Speechi dificulty = Khó khăn khi nói - nếu giọng nói của một người bị ngọng thì đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ

T- Time to call 999 = Đã đến lúc phải gọi cấp cứu - nếu một người có các dấu hiệu trên thì bạn cần gọi 999 ở Anh hoặc 911 ở Mỹ để được chăm sóc khẩn cấp

Các triệu chứng khác bao gồm:

-Đột ngột yếu hoặc tê ở một bên của cơ thể

-Khó tím được từ ngữ mình muốn nói

-Mờ mắt đột ngột hoặc mất thị lực

-Đột nhiên lú lẫn, chóng mặt hoặc cảm thấy loạng choạng

-Đau đầu bất chợt và cơn đau dữ dội

-Khó hiểu người khác nói gì

-Khó nuốt

Nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này xảy ra trong ít hơn vài giờ, bạn có thể đang bị cơn thiếu máu cục bộ thoáng qua (TIA). Sự làm hại này, đôi khi được gọi là cơn đột quỵ nhỏ, cho thấy rằng có vấn đề với việc cung cấp máu cho não của bạn. Điều quan trọng là liên hệ với bác sĩ gia đình hoặc bệnh viện địa phương nếu bạn gặp những triệu chứng này, vì chúng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ trong tương lai gần.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Những nguyên nhân gây ra đột quỵ là gì?

Đột quỵ do thiếu máu cục bộ, dạng phổ biến nhất của tình trạng này, xảy ra khi cục máu đông ngăn cản dòng chảy của máu và oxy đến não. Điều này thường là do các động mạch trở nên hẹp hơn theo thời gian. Trong khi các động mạch có thể thu hẹp tự nhiên theo tuổi tác, còn có thể do các yếu tố khác, một số trong số đó có thể ngăn ngừa được, một số lại có thể đẩy nhanh quá trình:

Hút thuốc lá

Béo phì

Uống quá nhiều rượu

Cao huyết áp mức

Cholesterol cao

Mắc bệnh tiểu đường

Đột quỵ xuất huyết ít phổ biến hơn là do chảy máu trong hoặc xung quanh não, thường là kết quả của huyết áp cao.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Một lần nữa, các yếu tố góp phần gây ra huyết áp cao nhưng thường có thể được ngăn ngừa:

Thừa cân hoặc béo phì

Uống quá nhiều rượu

Hút thuốc

Thiếu tập thể dục

Căng thẳng, có thể gây tăng huyết áp tạm thời.

Có những phương pháp điều trị nào?

NHS nói rằng điều trị hiệu quả đột quỵ có thể ngăn ngừa tàn tật lâu dài và cứu sống người bệnh. Phương pháp điều trị tùy thuộc vào việc đột quỵ là do cục máu đông hoặc chảy máu quanh não. Andrew Marr bị đột quỵ vào năm 2013, phải trả hàng nghìn bảng Anh cho một cuộc điều trị mới ở Florida để thoát khỏi việc sử dụng nẹp chân. Người dẫn chương trình truyền hình đã chọn một phương pháp điều trị chống viêm, sử dụng thuốc chống TNF (yếu tố hoại tử khối u)

Các hình thức khác của liệu pháp điều trị đột quỵ bao gồm vật lý trị liệu ảo đã giúp bệnh nhân đột quỵ có thể sử dụng lại cánh tay bị liệt của họ. Các loại thuốc khác được thiết kế cho bệnh viêm khớp dạng thấp đã được phát hiện có khả năng thay đổi thiệt hại do đột quỵ gây ra. Hiệp hội Đột quỵ gần đây đã cảnh báo rằng bệnh nhân phải đối mặt với khả năng khuyết tật tùy thuộc vào nơi họ sống trong việc tiếp cận điều trị. Vào tháng 2 năm 2018, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ rằng các nhà nghiên cứu đã phát triển một phương pháp điều trị dựa trên tế bào gốc mới giúp giảm tổn thương não và tăng tốc xu hướng chữa bệnh tự nhiên của não