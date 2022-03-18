Mỗi ngày một ly nước này là bạn có thể ngăn chặn bệnh tim và đột quỵ lên đến 56%

Sức khỏe 18/03/2022 17:15

Không cần phải chi quá nhiều tiền cho các sản phẩm chức năng khác, giờ đây bạn hoàn toàn có thể đánh bay nỗi lo về căn bệnh tim và đột quỵ bằng một thức uống rẻ và ngon mà hầu hết chúng ta tiêu thụ mỗi ngày có thể làm giảm 56% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ gây tử vong.

Nghiên cứu mới cho thấy một tách trà có thể giúp bạn khỏe mạnh hơn.

Theo các chuyên gia tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, loại trà tốt nhất để uống là trà xanh. Nhưng bạn không cần phải từ bỏ tách trà đen thông thường hàng ngày - bất kỳ tách trà nóng thông thường nào cũng sẽ hữu ích. Tác giả đầu tiên, Tiến sĩ Xinyan Wang, Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết: "Uống trà theo thói quen có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Những tác động có lợi cho sức khỏe có tác dụng nhất là trà xanh và những người uống trà có thói quen lâu dài"

Tiến sĩ Dongfeng Gu, Học viện Khoa học Y khoa Trung Quốc, nói thêm: "Tác dụng bảo vệ của trà rõ rệt nhất trong nhóm uống trà theo thói quen đồng nhất."

'Các nghiên cứu về cơ chế đã gợi ý rằng các hợp chất hoạt tính sinh học chính trong trà, cụ thể là polyphenol, không được lưu trữ lâu dài trong cơ thể."

"Vì vậy, uống trà thường xuyên trong một thời gian dài có thể cần thiết cho tác dụng bảo vệ tim mạch". Nghiên cứu đã theo dõi 100,902 người không có tiền sử đau tim, đột quỵ hoặc ung thư.

Họ được chia thành hai nhóm - những người uống trà từ ba lần trở lên một tuần và những người uống ít hơn thế. Các nhóm đã được nghiên cứu trong khoảng 7,3 năm. Nghiên cứu được công bố hôm nay trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu, một tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu. Nghiên cứu cho thấy những người 50 tuổi uống trà theo thói quen sẽ phát triển bệnh tim mạch vành và đột quỵ sau đó 1,41 năm, và sống lâu hơn 1,26 năm so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi uống trà.

So với những người không bao giờ hoặc không có thói quen uống trà, những người uống trà thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 20%, giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ gây tử vong, và giảm 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Mỗi ngày một ly nước này là bạn có thể ngăn chặn bệnh tim và đột quỵ lên đến 56% - Ảnh 1
Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

THÓI QUEN TỐT

Những người uống trà duy trì thói quen này có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 39%, nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ tử vong thấp hơn 56%, và giảm 29% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với người không bao giờ hoặc không có thói quen uống trà. Uống trà xanh có liên quan đến việc giảm khoảng 25% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, bệnh tim gây tử vong và đột quỵ, và tử vong do mọi nguyên nhân. Trà xanh là một nguồn giàu polyphenol giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ - bao gồm huyết áp cao và rối loạn lipid máu. Trà đen được lên men hoàn toàn và trong quá trình này, polyphenol bị oxy hóa thành các sắc tố và có thể mất tác dụng chống oxy hóa. Ngoài ra, trà đen thường được phục vụ với sữa, nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có thể chống lại những tác động có lợi của trà đối với chức năng mạch máu.

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Trà xanh luôn được xem như là thức uống yêu thích của hội chị em. Không chỉ tốt về mặt sức khoẻ mà còn được xem như thức uống yêu thích để giảm câm. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng trà xanh theo những cách sau để tránh gây hại cho sức khoẻ

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