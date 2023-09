Theo các chuyên gia tại Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, loại trà tốt nhất để uống là trà xanh. Nhưng bạn không cần phải từ bỏ tách trà đen thông thường hàng ngày - bất kỳ tách trà nóng thông thường nào cũng sẽ hữu ích. Tác giả đầu tiên, Tiến sĩ Xinyan Wang, Học viện Khoa học Y tế Trung Quốc, Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết: "Uống trà theo thói quen có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong do mọi nguyên nhân. Những tác động có lợi cho sức khỏe có tác dụng nhất là trà xanh và những người uống trà có thói quen lâu dài"

Họ được chia thành hai nhóm - những người uống trà từ ba lần trở lên một tuần và những người uống ít hơn thế. Các nhóm đã được nghiên cứu trong khoảng 7,3 năm. Nghiên cứu được công bố hôm nay trên Tạp chí Tim mạch Phòng ngừa Châu Âu, một tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Châu Âu. Nghiên cứu cho thấy những người 50 tuổi uống trà theo thói quen sẽ phát triển bệnh tim mạch vành và đột quỵ sau đó 1,41 năm, và sống lâu hơn 1,26 năm so với những người không bao giờ hoặc hiếm khi uống trà.

So với những người không bao giờ hoặc không có thói quen uống trà, những người uống trà thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 20%, giảm 22% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ gây tử vong, và giảm 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Ảnh minh họa.Nguồn: Internet

THÓI QUEN TỐT

Những người uống trà duy trì thói quen này có nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ thấp hơn 39%, nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ tử vong thấp hơn 56%, và giảm 29% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân so với người không bao giờ hoặc không có thói quen uống trà. Uống trà xanh có liên quan đến việc giảm khoảng 25% nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, bệnh tim gây tử vong và đột quỵ, và tử vong do mọi nguyên nhân. Trà xanh là một nguồn giàu polyphenol giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và các yếu tố nguy cơ - bao gồm huyết áp cao và rối loạn lipid máu. Trà đen được lên men hoàn toàn và trong quá trình này, polyphenol bị oxy hóa thành các sắc tố và có thể mất tác dụng chống oxy hóa. Ngoài ra, trà đen thường được phục vụ với sữa, nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng có thể chống lại những tác động có lợi của trà đối với chức năng mạch máu.