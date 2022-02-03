Uống trà dâu tự làm theo cách này có thể giúp giảm cân?

Giữ gìn vóc dáng trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra thực sự là một thách thức. Với thời gian làm việc dài và lối sống ít vận động, giảm cân có vẻ như là một giấc mơ xa vời. Nhưng bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng những quả Dâu tây thơm ngọt trong tủ lạnh của bạn có thể là thực phẩm tốt nhất để giảm cân mà không cần phải ăn kiêng nghiêm ngặt.

Cho dù bạn đang cố gắng giảm cân hay chỉ muốn thử một loại trà mới, thì loại trà Dâu ​​tây tự làm này không chỉ giúp bạn thỏa mãn cơn thèm mà còn có thể giúp bạn giảm cân một cách dễ dàng. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về loại trà dâu đặc biệt này.

Tại sao lại là trà dâu?

Ảnh minh họa

Dâu tây chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Là một nguồn chất xơ tuyệt vời, Dâu tây có thể giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và có thể chữa lành chứng viêm mãn tính. Sự hiện diện của axit Ellagic trong Dâu tây là một dẫn xuất của axit gallic, giúp chống viêm và phục hồi hoạt động bình thường của các hormone giảm cân thường bị tắc nghẽn do viêm mãn tính. Theo các nghiên cứu, uống trà dâu tây thường xuyên có thể giúp cải thiện mật độ khoáng chất của xương bằng cách tăng hấp thu canxi trong cơ thể. Nó cũng giúp đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, giúp giảm cân.

Ảnh minh họa

Cách pha chế trà dâu tây

Ảnh minh họa

Để làm món trà ngọt mát này, bạn hãy lấy 5-6 quả Dâu tây, rửa sạch và thái thành từng miếng nhỏ.

Tiếp theo, bạn lấy một cái chảo và cho Dâu tây cắt nhỏ cùng 2 cốc nước vào và trộn hỗn hợp này. Khi hỗn hợp bắt đầu sôi, giảm ngọn lửa và thêm 1 thìa cà phê lá trà xanh vào cho trà hòa tan.

Tắt lửa và đậy nắp chảo. Để trà trong 3 phút, lọc lại và cho thêm mật ong vào. Cuối cùng, trang trí với vài miếng Dâu tây nhỏ để tăng độ thẩm mỹ và thưởng thức ly trà thơm ngon nhé.

Theo Times of india

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