Tết nhất cứ ăn thả ga chẳng lo béo, chị em chỉ cần tránh 5 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm cân vào năm 2022

Giảm cân 27/01/2022 22:44

Năm mới đã gần đến và đây là thời điểm để bắt đầu những quyết tâm mới. Tất cả chúng ta đều cảm thấy muốn xoay chuyển cuộc sống của mình khi Trái đất quay một vòng mới quanh Mặt trời, có thể là những đổi mới về sự nghiệp, tư duy hay sức khỏe thể chất của chúng ta.

Tết nhất cứ ăn thả ga chẳng lo béo, chị em chỉ cần tránh 5 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm cân vào năm 2022 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Với biến thể Omicron được lan truyền nhanh chóng trên khắp thế giới, sự tập trung vào sức khỏe đang tăng lên hơn bao giờ hết. Với việc các phòng tập thể dục đóng cửa để đảm bảo an toàn và xã hội, việc giữ cân nặng trong tầm kiểm soát đã trở thành một việc khó khăn hơn. Tập thể dục tại nhà có thể giúp bù đắp cho các phòng tập thể dục đã đóng cửa nhưng một chế độ ăn uống cân bằng tốt sẽ mang lại điều kỳ diệu cho cơ thể. Để đạt được cân nặng đúng  mục tiêu, dưới đây là danh sách những điều không nên trong năm sắp tới để bạn có thể chinh phục mức cân nặng bạn mong muốn mà không cần đến phòng tập.

Đồ uống có đường

Tết nhất cứ ăn thả ga chẳng lo béo, chị em chỉ cần tránh 5 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm cân vào năm 2022 - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Mặc dù đồ uống có đường chứa rất nhiều calo nhưng não không ghi nhận chúng là chất dinh dưỡng tốt. Tiêu thụ quá nhiều calo và không cảm thấy no chỉ là điều bạn muốn tránh để giảm cân. Ngoài ra, đồ uống có đường có nhiều mối nguy hại cho sức khỏe, nó có thể gây hại cho sức khỏe tổng thể của bạn chứ không chỉ là mỗi cân nặng.

Kem

Tết nhất cứ ăn thả ga chẳng lo béo, chị em chỉ cần tránh 5 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm cân vào năm 2022 - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Có lẽ ai cũng yêu thích nhưng kem chứa nhiều đường và cực kỳ nhiều calo. Ăn một phần rất nhỏ cũng không sao, nhưng tiêu thụ kem thường xuyên với số lượng lớn chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến tất cả nỗ lực giảm cân của bạn, và chúng ta hãy đối diện với một sự thật là một khi ngồi xuống ăn kem, bạn sẽ tiếp tục ăn thêm rất nhiều chứ không chỉ dừng lại ở một ít miếng. 

Sử dụng những món thay thế tốt hơn như sữa chua và trái cây có thể giúp bạn hạn chế tăng cân hiệu quả hơn là ăn kem. Đồng thời đảm bảo rằng bạn không tiêu thụ nó với lượng lớn nhé.

Kẹo Sô cô la

Tết nhất cứ ăn thả ga chẳng lo béo, chị em chỉ cần tránh 5 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm cân vào năm 2022 - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Sôcôla chứa nhiều đường, dầu và bột mì tinh chế trong một gói nhỏ. Hơn nữa, giá trị dinh dưỡng của chúng rất ít và vị ngọt cũng khiến nó trở thành mối nguy hại cho sức khỏe. Từ bỏ những thanh kẹo ngọt ấy là điều tốt nhất bạn có thể làm để đảm bảo sức khỏe tốt và cân nặng hợp lý

Bánh pizza

Tết nhất cứ ăn thả ga chẳng lo béo, chị em chỉ cần tránh 5 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm cân vào năm 2022 - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Đọc điều này sẽ khiến nhiều người trong chúng ta cau mày, nhưng bánh pizza rất giàu bột mì tinh chế và thịt chế biến - thực phẩm gây béo và cực kỳ giàu calo. Một cách thay thế để tiêu thụ món này là bổ sung những thực phẩm thay thế lành mạnh hơn và ăn nhiều rau củ.

Rượu, đặc biệt là bia

Tết nhất cứ ăn thả ga chẳng lo béo, chị em chỉ cần tránh 5 loại thực phẩm bạn nên tránh để giảm cân vào năm 2022 - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Rượu bia giàu calo nhưng tương đối ít carbs và protein, tiêu thụ rượu, đặc biệt là bia ở mức độ vừa phải thường có liên quan đến việc giảm cân trong khi uống nhiều rượu có thể dẫn đến tăng cân. Các lựa chọn tốt hơn dành cho sức khỏe có thể bao gồm rượu vang, khi uống vừa phải có thể giúp giảm cân và cũng có lợi cho sức khỏe.

Times of india

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