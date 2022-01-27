Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ

Giảm cân 27/01/2022 22:39

Ẩm thực Hàn Quốc đã chiếm lĩnh thế giới như “một cơn bão”. Bên cạnh việc thơm ngon và hấp dẫn, nó còn rất tốt cho sức khỏe, bổ dưỡng và giúp giảm cân. Mặt khác, chế độ ăn kiêng K-Pop đã tạo nhiều động lực đến khắp nơi trên thế giới. Không giống như các kế hoạch ăn kiêng phổ biến khác hứa hẹn giảm cân nhanh chóng và đòi hỏi nhiều công sức, chế độ ăn kiêng của người Hàn Quốc chủ yếu là thiên về sự cân bằng.

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa

 

Trừ khi bạn ý thức về những gì bạn đang ăn, còn thực chất không thực sự quan trọng phải để ý bạn đang ăn bao nhiêu. Điều đó thể hiện rằng, nếu bạn tò mò về kế hoạch ăn kiêng của người Hàn Quốc, thường được gọi là chế độ ăn kiêng K-Pop, thì đây là một số điều cơ bản.

Chế độ ăn kiêng K-pop có nhiều rau và trái cây

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa

 

Một bữa ăn kiểu Hàn Quốc sẽ không hoàn hảo nếu thiếu đi những món rau tươi ngon đầy màu sắc. Do hầu hết các loại rau đều có nhiều chất dinh dưỡng, chúng tạo nên một món ăn hoàn hảo cho sức khỏe. Được chế biến với các loại gia vị phù hợp của Hàn Quốc và ăn kèm với các món ăn phụ lên men thơm ngon, chúng rất khác so với các món ăn từ rau củ mà bạn thưởng thức ở Ấn Độ chẳng hạn. Ngoài ra, vì rau chứa ít chất béo và carbs, nên chế độ ăn kiêng kiểu Hàn Quốc là hoàn hảo cho những người muốn giảm cân.

Thực phẩm ít chất béo, chất đạm cao là một chế độ ăn kiêng cần thiết

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa

 

Chế độ ăn kiêng K-pop là cắt giảm đồ ăn chiên rán, nhiều dầu mỡ và chất béo. Tập trung vào các loại thực phẩm giàu protein và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Trong khi thịt đỏ là một trong những thực phẩm chủ yếu trong ẩm thực Hàn Quốc, thì thịt gà và hải sản lại là nguồn cung cấp protein được ưa thích ở nước này. Chúng cũng giúp giảm cân.

Vì cho rằng đất nước được bao quanh bởi nước, họ có thể tiếp cận với tất cả các loại hải sản. Cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời, giúp cắt giảm cảm giác thèm ăn và ngăn chặn tiêu thụ các loại thực phẩm không lành mạnh.

Không thêm đường

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 4
Ảnh minh họa

 

Khi nói đến K-Pop hoặc chế độ ăn kiêng truyền thống của Hàn Quốc, các loại thực phẩm ngọt như kẹo, đồ ăn nhẹ có đường và đồ uống đều bị hạn chế. Thực phẩm có thêm đường không chỉ không tốt cho sức khỏe mà còn chứa rất nhiều calo. Điều này có thể dẫn đến tăng cân ồ ạt, khiến bạn tích mỡ thừa trên cơ thể. Đường là một nguồn nhiều calo và không có dinh dưỡng.

Thực phẩm chế biến sẵn là điều tối kỵ

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 5
Ảnh minh họa

 

Chế độ ăn kiêng của người Hàn Quốc thiên về các bữa ăn nấu tại nhà và các loại rau tốt cho sức khỏe. Hoàn toàn không có nhiều ưu ái cho thực phẩm chế biến sẵn. Người Hàn Quốc tránh ăn đồ chiên rán không lành mạnh từ các nhà hàng và cửa hàng, đây là lý do lớn nhất dẫn đến tình trạng béo phì ở nhiều nước. Bên cạnh đó, nó còn làm phát sinh nhiều bệnh mãn tính.

Các món lên men là chìa khóa của việc giảm cân

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 6
Ảnh minh họa

 

Đối với chế độ ăn kiêng K-Pop, sẽ không đầy đủ nếu không có món ăn kèm nổi tiếng là Kimchi. Đây là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc được chế biến từ các loại rau lên men, điển hình là bắp cải, củ cải, hành lá và nhiều loại gia vị khác nhau như muối, đường, hành, gừng, tỏi và ớt. Vì món ăn này được lên men nên nó được biết là có một chủng lợi khuẩn đặc biệt, giúp cải thiện sức khỏe đường ruột. Những thực phẩm như vậy rất tốt cho đường ruột và cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường khả năng miễn dịch và cũng hỗ trợ giảm cân.

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 7
Ảnh minh họa

 

Điều quan trọng là phải hoạt động thể chất

Chế độ ăn kiêng và giảm cân kiểu Hàn Quốc: Bí quyết về chế độ ăn kiêng của K-Pop và hiệu quả giảm cân bất ngờ - Ảnh 8
Ảnh minh họa

 

Bên cạnh việc ăn đúng loại thực phẩm và tránh các bữa ăn chế biến sẵn, hoạt động thể chất thường xuyên là điều giúp hầu hết người Hàn Quốc khỏe mạnh và giữ gìn vóc dáng. Thay vì sử dụng phương tiện công cộng, họ chọn đi bộ và thong thả vận động. Đàn ông, phụ nữ, trẻ em và người lớn tuổi đều có lối sống năng động, đó là lý do tại sao việc phát hiện một người thừa cân ở Hàn Quốc là một điều hiếm thấy.

Theo Times of india

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