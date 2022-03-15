Không muốn sức khoẻ ngày càng xuống dốc thì nên cân nhắc uống trà xanh theo 16 cách này: Đảm bào nhiều người hay mắc phải

Sức khỏe 15/03/2022 08:45

Trà xanh luôn được xem như là thức uống yêu thích của hội chị em. Không chỉ tốt về mặt sức khoẻ mà còn được xem như thức uống yêu thích để giảm câm. Tuy nhiên, tuyệt đối không dùng trà xanh theo những cách sau để tránh gây hại cho sức khoẻ

Trà xanh- thức uống năng lượng:

Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh giá trị của trà xanh cao rất nhiều lần, nhưng có một số nguyên tắc nhất định cần ghi nhớ nếu bạn muốn tận dụng tối đa loại trà kỳ diệu này. Mức tiêu thụ trà xanh lý tưởng là từ hai đến năm tách mỗi ngày và cần được lưu ý. Dưới đây là một số điều nên làm và không nên mà bạn cần để ý khi tiêu thụ trà xanh

1.KHÔNG uống trà xanh ngay sau bữa ăn:

Một trong những quan niệm sai lầm lớn nhất về việc tiêu thụ trà xanh là uống trà ngay sau bữa ăn của bạn sẽ loại bỏ tất cả lượng calo bạn vừa có một cách kỳ diệu. Cảnh báo sự thật: Vì protein trong thực phẩm của bạn vẫn chưa được cơ thể tiêu hóa, nên uống trà xanh ngay sau bữa ăn có thể gây hại cho quá trình này và do đó cần phải tránh bằng mọi giá.

2. KHÔNG uống trà xanh siêu nóng:

Uống trà xanh khi còn nóng không chỉ khiến nó không ngon mà còn có thể làm tổn thương dạ dày và cổ họng của bạn. Uống trà xanh khi còn ấm để có kết quả tốt nhất

Không muốn sức khoẻ ngày càng xuống dốc thì nên cân nhắc uống trà xanh theo 16 cách này: Đảm bào nhiều người hay mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

3. KHÔNG uống trà xanh khi bụng rỗng

Vì trà xanh bổ sung và giải độc cho hệ thống, một số người nghĩ rằng uống trà xanh đầu tiên vào buổi sáng là một cách an toàn. Điều đó không hoàn toàn đúng. Sau nhiều giờ nhịn ăn, bạn nên thưởng thức thứ gì đó nhẹ nhàng và êm dịu để đánh thức quá trình trao đổi chất của bạn. Trà xanh có chứa chất chống oxy hóa mạnh và polyphenol mạnh có thể làm tăng sản xuất axit dạ dày và làm rối loạn tiêu hóa. Uống trà sẽ là lý tưởng nếu bạn dùng nó giữa các bữa ăn hoặc sau khi ăn.

4. KHÔNG thêm mật ong vào trà khi nó còn nóng:

Hầu hết chúng ta thích thêm mật ong vào trà xanh vì nó là một chất thay thế lành mạnh cho đường và nó có vị ngon. Tuy nhiên, nếu bạn thêm mật ong vào một tách trà xanh đang sôi, rất có thể giá trị dinh dưỡng của mật ong sẽ bị phá hủy. Do đó, hãy để nhiệt độ của trà xanh giảm xuống một chút, sau đó thêm quế, mật ong, bất cứ thứ gì bạn muốn thêm.

Không muốn sức khoẻ ngày càng xuống dốc thì nên cân nhắc uống trà xanh theo 16 cách này: Đảm bào nhiều người hay mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

5. KHÔNG uống thuốc với trà:

Nhiều người uống thuốc bằng tách trà xanh vào buổi sáng Điều này có thể cực kỳ nguy hại vì thành phần hóa học trong viên uống của bạn có thể bị trộn lẫn với trà xanh dẫn đến tăng tính axit. Do đó, bạn nên uống thuốc với nước thường xuyên hơn là bất kỳ chất nào.

Không muốn sức khoẻ ngày càng xuống dốc thì nên cân nhắc uống trà xanh theo 16 cách này: Đảm bào nhiều người hay mắc phải - Ảnh 3
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

 

6. Dùng QUÁ NHIỀU trà:

Vì trà xanh tốt cho sức khỏe không có nghĩa là bạn có thể uống vô số cốc trong một ngày. Cũng giống như trà hoặc cà phê, trà xanh cũng chứa caffeine. Việc tiêu thụ quá nhiều caffeine trong ngày có thể gây ra các tác dụng phụ có hại bao gồm đau đầu, thờ ơ, uể oải, lo lắng, cáu kỉnh cũng như lo lắng. Điều độ lượng tiêu thụ của bạn là quan trọng. Uống quá nhiều trà xanh cũng được cho là làm giảm sự hấp thụ sắt trong cơ thể. Hãy đảm bảo rằng bạn uống 2-3 cốc mỗi ngày và không lạm dụng nó

Không muốn sức khoẻ ngày càng xuống dốc thì nên cân nhắc uống trà xanh theo 16 cách này: Đảm bào nhiều người hay mắc phải - Ảnh 4
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

7. KHÔNG ngâm trà quá lâu:

Thói quen ngâm lá trà xanh quá lâu sẽ không chiết xuất được nhiều chất dinh dưỡng từ lá hơn những gì nó đã chứa Điều này không chỉ độc hại mà còn làm cho hương vị trà của bạn bị đắng

8.KHÔNG thử quá nhiều hương vị nhân tạo được thêm vào trong trà xanh

Trên thị trường có rất nhiều biến thể của trà xanh. Có rất nhiều loại có sẵn chỉ để thu hút khẩu vị của bạn Một số loại trà xanh cũng được tạo hương nhân tạo chỉ để làm cho chúng dễ bán hơn. Tốt hơn hết bạn nên chọn các loại trà xanh có hương vị tự nhiên để tối đa hóa lợi ích của thức uống quyền lực này

9. KHÔNG uống trà một cách vội vàng:

Khi đến văn phòng, chúng ta có thể vội vàng uống một tách trà. Tuy nhiên, làm như vậy là sai vì nó sẽ không phục vụ mục đích mang lại sự tỉnh táo cho não của bạn và mang lại lợi ích bổ sung là tăng tỷ lệ trao đổi chất. Uống trà khi nghỉ ngơi là cách tốt nhất để tiêu thụ trà xanh

10. KHÔNG thêm 2 túi trà vào cùng một lúc:

Một số người trong chúng ta có thói quen cho hai túi trà xanh vào cùng một cốc vì nghĩ rằng nó sẽ đốt cháy nhiều calo hơn và do đó, giúp chúng ta giảm cân. Thêm hai túi trà xanh mỗi ngày có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và vấn đề về tính axit

Không muốn sức khoẻ ngày càng xuống dốc thì nên cân nhắc uống trà xanh theo 16 cách này: Đảm bào nhiều người hay mắc phải - Ảnh 5
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

11. NÊN giữ túi trà xanh của bạn trong hộp thiếc hoặc hộp sứ để giữ được nguyên vẹn hương vị của nó:

Do điều kiện thời tiết ở Ấn Độ nên việc bảo quản các túi trà xanh trong một thùng chứa không đóng kín là một ý tưởng tồi. Điều này là do giá trị dinh dưỡng của túi trà xanh của bạn có thể giảm đi nghiêm trọng nếu nó thường xuyên tiếp xúc với không khí.

12. NÊN uống trà xanh ở một nhiệt độ thích hợp:

Như đã đề cập trước đó, nên uống trà xanh ở nhiệt độ âm ấm hoặc ấm để đạt được những lợi ích tối đa. Do đó, hãy uống trà xanh ở nhiệt độ thích hợp, không quá nóng hoặc quá lạnh

13. NÊN uống trà xanh để tăng tỷ lệ trao đổi chất tốt hơn:

Trà xanh được biết với công dụng là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn và sau đó tăng hoạt động của bạn và cuối cùng là đốt cháy nhiều calo hơn. Do đó, bao gồm hai tách trà xanh trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn có thể giúp ích rất nhiều cho bạn

14. NÊN uống trà xanh vào buổi sáng:

Trà Ấn có rất nhièu lợi ích. Tuy nhiên, nếu bạn có thói quen nhấm nháp bánh quy với trà Ấn mỗi sáng, hãy chuyển sang dùng trà xanh. Trà xanh đóng vai trò như một động lực tốt hơn để bạn bắt đầu một ngày mới khỏe mạnh hơn.

15. NÊN sử dụng nước đóng chai hoặc nước khoáng để pha trà xanh của bạn

Mặc dù đây là điều mà chúng ta đều biết, nhưng có rất nhiều người trong chúng ta thích sử dụng nước máy cho mọi mục đích. Nên pha trà xanh bằng nước đóng chai, nước khoáng hoặc nước lọc.

16. Nếu bạn uống trà xanh trước khi đi ngủ:

Một lần nữa, vì có nhiều đặc tính làm dịu, trà xanh được coi là thức uống lý tưởng trước khi đi ngủ. Tuy nhiên, chúng ta phải làm rõ rằng nó không hoạt động như một chất hỗ trợ ngủ tự nhiên, không giống như các loại trà khác. Trà thảo mộc thường chứa một lượng caffeine và l-theanine (được bao gồm để tạo ra sự bình tĩnh). Nếu bạn có một cơ thể nhạy cảm, rất có thể, trà của bạn có thể làm rối loạn quá trình giải phóng các hormone tự nhiên trong cơ thể, chẳng hạn như melatonin và khiến bạn không thể ngủ ngon. Đảm bảo rằng bạn duy trì đủ khoảng cách giữa các bữa ăn và uống nó cho phù hợp. Nó cũng không được khuyên dùng ngay sau bữa ăn.

Không muốn sức khoẻ ngày càng xuống dốc thì nên cân nhắc uống trà xanh theo 16 cách này: Đảm bào nhiều người hay mắc phải - Ảnh 6
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

 

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