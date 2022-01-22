3 thứ này có thể giúp bạn nhuận tràng mà còn giảm cân tự nhiên

Sức khỏe 22/01/2022 02:46

Đây là một loại thực phẩm thiên nhiên có tác dụng như thuốc xổ, dùng mỗi ngày có thể giúp nhuận tràng giúp bạn giảm cân cực kỳ hiệu quả, nhẹ nhàng.

Cà phê

3 thứ này có thể giúp bạn nhuận tràng mà còn giảm cân tự nhiên - Ảnh 1

Cà phê chứa nhiều cafein có tác dụng kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy sự hoạt động của dạ dày, giảm đi tình trạng táo bón, bài tiết vi khuẩn, vi rút trong đường ruột, kịp thời thải độc ra khỏi cơ thể. Việc giảm tình trạng táo bón sẽ làm giảm các chất độc hại lưu lại trong đường ruột gây hại cho sức khỏe. Thế nhưng uống cà phê cũng không nên uống quá nhiều, mỗi ngày chỉ nên uống một cốc là đủ.

Nước ép cần tây

3 thứ này có thể giúp bạn nhuận tràng mà còn giảm cân tự nhiên - Ảnh 2

Cần tây là một loại rau xanh có hàm lượng calo rất thấp, giàu vitamin có tác dụng kích thích đốt cháy chất béo trong cơ thể, giảm sự tích tụ mỡ và cholesterol. Vì vậy mà cần tây có tác dụng rất tốt với những người đang muốn giảm cân, người thường xuyên bị táo bón. Có thể uống một ít cần tây mỗi ngày sẽ giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn và cũng giúp làn da trở nên tươi trẻ. Cần tây cũng rất hữu ích trong việc hạ huyết áp, khi bị tiêu chảy cũng nên ăn ít cần tây cũng rất tốt cho dạ dày.

Mật ong

3 thứ này có thể giúp bạn nhuận tràng mà còn giảm cân tự nhiên - Ảnh 3

Thường xuyên dùng mật ong vừa có tác dụng làm đẹp da mà còn có tác dụng thải phân kịp thời ra khỏi cơ thể, có lợi cho hoạt động của dạ dày và ruột, giúp nhuận tràng. Hơn nữa, mật ong còn có thể bổ sung lượng đường cần thiết cho cơ thể, làm sạch dạ dày và ruột kịp thời, giúp thúc đẩy quá trình thải độc tố và rác thải trong cơ thể. Khi bị táo bón, tốt nhất bạn nên uống một cốc nước ấm khi pha chút mật ong khi bụng đói sau khi thức dậy vào buổi sáng cũng có thể giảm bớt tình trạng táo bón.

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Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày nhuận tràng bảo vệ dạ dày

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