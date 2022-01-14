Làm sao phân biệt giữa trĩ và ung thư đại tràng?

Sức khỏe 14/01/2022 18:00

Trĩ và ung thư đại tràng thường có những biểu hiện giống nhau nên nếu như có những sự thay đổi bất thường trong quá trình đại tiện thế này thì nhiều khả năng bạn bị ung thư đại tràng chứ không phải trĩ.

Đầu tiên là màu của phân khi đại tiện. Trong trường hợp ung thư đại tràng, màu phân sẽ xuất hiện máu và có màu sẫm hoặc màu đen, đỏ sẫm. Đó là bởi vì khối u trong ruột sẽ dễ dàng bị phát hiện qua phân. Nếu trong phân có máu, có lúc còn có dịch nhầy lẫn mủ.

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Tần suất đại tiện cũng khác đi. Nếu là bệnh nhân bị ung thư đại trực tràng thì khối u trong cơ thể cũng sẽ kích thích đến dạ dày của người bệnh. Lúc này tần suất đại tiện sẽ tăng lên, đồng thời cũng sẽ xuất hiện táo bón hoặc tiêu chảy. Người bị bệnh trĩ thì tần suất đại tiện không thay đổi quá nhiều.

Cảm giác đau đớn cũng khác thường. Ung thư đại trực tràng có khối u ác tính trong cơ thể nên sẽ có một số cơn đau ở dạ dày dẫn đến rối loạn tiêu hóa. Vị trí đau của bệnh nhân thường là ở giữa và bụng dưới. Bệnh nhân bị trĩ thường sẽ không có cảm giác đau như vậy.

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Các nhóm bệnh nhân khác nhau: Các nhóm người khác nhau trong cuộc sống có thói quen ăn uống tương đối khác nhau nên một số người trẻ sẽ thích ăn đồ cay, dễ kích thích lâu ngày sẽ gây nên ung thư đại trực tràng. Bệnh trĩ thì thường xảy ra ở những người lớn tuổi.

Ung thư đại tràng thực chất chính là một khối u nằm trong ruột nên nó sẽ gây nên hàng loạt bệnh lý liên quan đến tiêu hóa như táo bón, số lần đại tiện tăng lên, có máu trong phân,... Những bệnh lý này tưởng là bình thường nhưng nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe. Dù là bệnh trĩ hay ung thư đại tràng thì bạn cũng nên tập thói quen ăn uống thật khoa học. Nếu có phát hiện cơ thể có điểm nào bất thường thì cần chú ý thêm, kiểm tra kịp thời để sớm phát hiện ra bệnh.

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