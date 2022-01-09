Vậy theo nghiên cứu thì tuổi thọ trung bình của các nhóm máu, đâu mới là nhóm máu có tuổi thọ cao nhất?

Con người thường chia thành 4 loại nhóm máu: nhóm máu A , nhóm máu O , nhóm máu B và nhóm máu AB được chia theo mức độ đông máu khác nhau của các tế bào máu. Nhóm máu là thứ không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời của mỗi người và mang tính di truyền. Khi truyền máu, trừ nhóm máu O có thể truyền cho bất kỳ nhóm máu nào khác thì còn có nhóm máu AB chuyên nhận tất cả các nhóm máu khác nhưng lại chỉ cho cùng nhóm máu.

Người thuộc nhóm máu A dễ mắc các bệnh về não và tim mạch. Điều này cũng do những người thuộc nhóm máu A có lipid trong máu dày hơn, lưu lượng máu chậm hơn và việc cung cấp các dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể thường sẽ không kịp thời. Chính vì vậy mà sức đề kháng của cơ thể thường tương đối yếu và làm tăng khả năng mắc bệnh. Theo nghiên cứu cho thấy thì người thuộc nhóm máu A có tuổi thọ bình quân là khoảng 60 tuổi.

Xếp thứ ba là nhóm máu AB

Tuổi thọ trung bình của người thuộc nhóm máu AB là khoảng 70 tuổi. Người thuộc nhóm máu này có thể chất tốt hơn, sức đề kháng mạnh mẽ nhưng dễ bị những điều kiện bên ngoài tác động tạo nên những biểu hiện bất thường trong cơ thể. Tuy rằng sẽ tạo nên vài rắc rối nhỏ cho cơ thể nhưng không gây nguy hiểm đến sức khỏe. Người thuộc nhóm máu AB nên chú ý nhiều đến chế độ ăn uống, chủ yếu là ăn uống thanh đạm. Thực tế thì nên bổ sung nhiều loại vitamin, chất dinh dưỡng mà cơ thể thiếu để duy trì sức khỏe tốt.

Xếp thứ hai là nhóm máu B

Người thuộc nhóm máu B có hệ miễn dịch rất mạnh, do đó mà họ cũng ít bị ung thư hơn so với những người thuộc nhóm máu khác. Có thể nói người thuộc nhóm máu B ít mắc bệnh nhất, nhất là bị ung thư. Dù cho vậy thì chức năng phổi của những người thuộc nhóm máu B khá yếu. Bạn nên hạn chế hút thuốc lá, uống rượu bia để phòng tránh các bệnh liên quan đến phổi, giảm gánh nặng cho phổi. Theo các khảo sát và nghiên cứu thì tuổi thọ trung bình của những người thuộc nhóm máu B vào khoảng 77 tuổi.

Xếp thứ nhất là nhóm máu O

Những người thuộc nhóm máu O có khả năng hấp thụ mạnh mẽ, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu protein như thịt. Tuy nhiên, bạn không nên ăn thường xuyên vì nạp quá nhiều chất béo sẽ dễ dẫn đến béo phì. Nhóm máu O được xem là nhóm máu nguyên thủy nhất, có nhiều ưu điểm sinh lý nhất định, tốc độ máu chảy tương đối nhanh nên không dễ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não.

Ngoài ra, người thuộc nhóm máu O còn có trí nhớ tốt nên xác suất mắc bệnh Alzheimer cũng giảm đi đáng kể. Người ra chỉ ra rằng những người thuộc nhóm máu O có tuổi thọ trung bình hơn 87 tuổi, có tuổi thọ cao nhất trong 4 nhóm máu.