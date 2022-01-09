Tuổi thọ của các nhóm máu: Nhóm máu B chỉ đứng thứ 2. Nhóm máu nào có tuổi thọ cao nhất?

Sức khỏe 09/01/2022 23:24

Bảng xếp hạng 4 loại nhóm máu chính của con người. Trong đó tuổi thọ bình quân của nhóm máu B là 77 tuổi nhưng vẫn không thể cao bằng những người thuộc nhóm máu này.

Con người thường chia thành 4 loại nhóm máu: nhóm máu A, nhóm máu O, nhóm máu B và nhóm máu AB được chia theo mức độ đông máu khác nhau của các tế bào máu. Nhóm máu là thứ không bao giờ thay đổi trong suốt cuộc đời của mỗi người và mang tính di truyền. Khi truyền máu, trừ nhóm máu O có thể truyền cho bất kỳ nhóm máu nào khác thì còn có nhóm máu AB chuyên nhận tất cả các nhóm máu khác nhưng lại chỉ cho cùng nhóm máu.

Vậy theo nghiên cứu thì tuổi thọ trung bình của các nhóm máu, đâu mới là nhóm máu có tuổi thọ cao nhất?

Tuổi thọ của các nhóm máu: Nhóm máu B chỉ đứng thứ 2. Nhóm máu nào có tuổi thọ cao nhất? - Ảnh 1

Xếp thứ tư là nhóm máu A

Người thuộc nhóm máu A dễ mắc các bệnh về não và tim mạch. Điều này cũng do những người thuộc nhóm máu A có lipid trong máu dày hơn, lưu lượng máu chậm hơn và việc cung cấp các dưỡng chất cho các cơ quan trong cơ thể thường sẽ không kịp thời. Chính vì vậy mà sức đề kháng của cơ thể thường tương đối yếu và làm tăng khả năng mắc bệnh. Theo nghiên cứu cho thấy thì người thuộc nhóm máu A có tuổi thọ bình quân là khoảng 60 tuổi.

Tuổi thọ của các nhóm máu: Nhóm máu B chỉ đứng thứ 2. Nhóm máu nào có tuổi thọ cao nhất? - Ảnh 2

Xếp thứ ba là nhóm máu AB

Tuổi thọ trung bình của người thuộc nhóm máu AB là khoảng 70 tuổi. Người thuộc nhóm máu này có thể chất tốt hơn, sức đề kháng mạnh mẽ nhưng dễ bị những điều kiện bên ngoài tác động tạo nên những biểu hiện bất thường trong cơ thể. Tuy rằng sẽ tạo nên vài rắc rối nhỏ cho cơ thể nhưng không gây nguy hiểm đến sức khỏe. Người thuộc nhóm máu AB nên chú ý nhiều đến chế độ ăn uống, chủ yếu là ăn uống thanh đạm. Thực tế thì nên bổ sung nhiều loại vitamin, chất dinh dưỡng mà cơ thể thiếu để duy trì sức khỏe tốt.

Tuổi thọ của các nhóm máu: Nhóm máu B chỉ đứng thứ 2. Nhóm máu nào có tuổi thọ cao nhất? - Ảnh 3

Xếp thứ hai là nhóm máu B

Người thuộc nhóm máu B có hệ miễn dịch rất mạnh, do đó mà họ cũng ít bị ung thư hơn so với những người thuộc nhóm máu khác. Có thể nói người thuộc nhóm máu B ít mắc bệnh nhất, nhất là bị ung thư. Dù cho vậy thì chức năng phổi của những người thuộc nhóm máu B khá yếu. Bạn nên hạn chế hút thuốc lá, uống rượu bia để phòng tránh các bệnh liên quan đến phổi, giảm gánh nặng cho phổi. Theo các khảo sát và nghiên cứu thì tuổi thọ trung bình của những người thuộc nhóm máu B vào khoảng 77 tuổi.

Tuổi thọ của các nhóm máu: Nhóm máu B chỉ đứng thứ 2. Nhóm máu nào có tuổi thọ cao nhất? - Ảnh 4

Xếp thứ nhất là nhóm máu O

Những người thuộc nhóm máu O có khả năng hấp thụ mạnh mẽ, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu protein như thịt. Tuy nhiên, bạn không nên ăn thường xuyên vì nạp quá nhiều chất béo sẽ dễ dẫn đến béo phì. Nhóm máu O được xem là nhóm máu nguyên thủy nhất, có nhiều ưu điểm sinh lý nhất định, tốc độ máu chảy tương đối nhanh nên không dễ mắc các bệnh về tim mạch, mạch máu não.

Tuổi thọ của các nhóm máu: Nhóm máu B chỉ đứng thứ 2. Nhóm máu nào có tuổi thọ cao nhất? - Ảnh 5

Ngoài ra, người thuộc nhóm máu O còn có trí nhớ tốt nên xác suất mắc bệnh Alzheimer cũng giảm đi đáng kể. Người ra chỉ ra rằng những người thuộc nhóm máu O có tuổi thọ trung bình hơn 87 tuổi, có tuổi thọ cao nhất trong 4 nhóm máu.

Tình trạng ngực bị đau nhức ở nữ liệu có phải do tăng sản tuyến vú gây nên không?

Tình trạng ngực bị đau nhức ở nữ liệu có phải do tăng sản tuyến vú gây nên không?

Phụ nữ trước khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt thường sẽ xuất hiện tình trạng đau tức ngực nhưng liệu đó có phải tình trạng bình thường hay là biểu hiện của việc tăng sản vú.

Xem thêm
Từ khóa:   nhóm máu A nhóm máu O nhóm máu B nhóm máu AB tuổi thọ các nhóm máu

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 54 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 24 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 24 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm