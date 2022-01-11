Phòng ngừa xuất huyết não là tập trung vào các yếu tố có tính nguy cơ lớn dẫn đến áp lực lớn lên thành mạch máu. Chăm sóc sức khỏe chu đáo, thường xuyên quan tâm đến các thay đổi của bản thân để không dẫn đến trường hợp xuất huyết não đột ngột dẫn đến đột tử. Lúc cần thiết còn phải nhờ sự giúp đỡ của chuyên gia và dùng thuốc khống chế.

Huyết áp là yếu tố nguy hiểm lớn nhất mà bạn phải kiểm soát để đề phòng xuất huyết não. Đối với bệnh nhân cao huyết áp, việc kiểm soát huyết áp là ưu tiên hàng đầu trong phòng ngừa xuất huyết não. Việc kiểm soát huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương cũng quan trọng không kém nhưng bạn cần tập trung vào việc kiểm soát huyết áp tâm thu trước tiên.

Chế độ ăn uống của người có nguy cơ dẫn đến xuất huyết não nên từ chối chế độ ăn nhiều muối, nhiều chất béo, nhiều đường. Bạn nên tuân thủ chế độ ăn nhạt, ăn nhiều rau và trái cây. Đây cũng là một chế độ ăn tranh được rất nhiều bệnh tật, không chỉ là xuất huyết não.

Phát triển lối sống lành mạnh

Bạn bên tập lối sống lành mạnh, tránh xa những thứ không tốt cho sức khỏe bao gồm bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia. Đồng thời kiểm soát cân nặng, tập thể dục nhiều hơn, không nên thức khuya để duy trì độ đàn hồi của mạch máu, giảm nguy cơ tai biến mạch máu não, xuất huyết não.

Tránh làm việc quá sức và giữ tinh thần thoải mái

Sự thay đổi của huyết áp lên xuống cũng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Cảm xúc tiêu cực hay tích cực dễ khiến huyết áp tăng, đặc biệt đối với bệnh nhân cao huyết áp nên giữ cho tâm lý ổn định. Tâm trạng thoải mái sẽ tránh được xuất huyết não do sức ép của máu dồn lên não đột ngột.

Nói chung, bệnh xuất huyết não tuy khởi phát đột ngột và để lại hậu quả nghiêm tọng như không phải hoàn toàn không thể phòng tránh. Ngoài các biện pháp trên thì việc khám sức khỏe định kỳ cũng là một cách hữu hiệu giúp bạn phòng ngừa vì khám sức khỏe thường xuyên có thể giúp bạn phát hiện ra bệnh kịp thời, nhất là các bệnh mãn tính, có nguy cơ cao. Sau đó tìm cách điều trị và khắc phục hiệu quả giúp bạn giảm nguy cơ dẫn đến xuất huyết não.