Cơ thể đang “ngầm” cảnh báo phổi bị tắc nghẽn với 4 dấu hiệu khi ngủ, rất dễ dẫn đến ung thư

Sức khỏe 10/01/2022 21:54

Những dấu hiệu tưởng chừng rất dễ bắt gặp trước và trong khi đang ngủ lại là tín hiệu ngầm cảnh báo phổi bị tắc nghẽn, bạn nên cẩn thận tránh chủ quan vì dễ dẫn đến ung thư.

Phổi là cơ quan hô hấp quan trọng của cơ thể nên nếu phổi bị tổn thương, cơ thể bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Từ những thói quen ăn uống không lành mạnh đến việc sinh sống trong môi trường ô nhiễm, có khói thuốc lá đều được xem là những nguy cơ hàng đầu làm tăng nguy cơ mắc bệnh về phổi.

Trong rất nhiều những dấu hiệu cảnh báo bạn đang có vấn đề về phổi, 4 dấu hiệu sau đây được xem là những dấu hiệu phổ biến và dễ nhận thấy nhất. Bạn nên để ý chúng trước và trong khi ngủ để xem phổi của mình có đang khỏe không nhé.

1. Cảm thấy khó thở, đau tức ngực khi vừa đặt lưng xuống giường

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng khó thở khi nằm xuống. Bạn có thể khó thở khi bạn làm các hoạt động hàng ngày của bạn như tập thể dục, leo cầu thang và thậm chí cả trong khi bạn mặc quần áo. Những triệu chứng này đều không nên bỏ qua. Bạn phải tham khảo ý kiến bác sĩ ngay cả khi nó không xảy ra thường xuyên.

Cơ thể đang “ngầm” cảnh báo phổi bị tắc nghẽn với 4 dấu hiệu khi ngủ, rất dễ dẫn đến ung thư - Ảnh 1
Ảnh minh hoa: Internet

Tuy nhiên, đây cũng được xem là 1 trong những dấu hiệu hàng đầu cảnh báo phổi đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu khi bạn nằm xuống, việc hít oxy vào cơ thể bị suy yếu thì điều này cảnh báo phổi đang bị tổn thương rất lớn.

2. Đổ mồ hôi khi ngủ

Đổ mồ hôi khi ngủ cũng là triệu chứng thông thường nhiều người hay gặp phải. Tuy nhiên, việc bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đi kèm với biểu hiện bị tức ngực, khó thở trong khi ngủ thì nguy cơ mắc bệnh về phổi là rất cao. Đặc biệt, đi kèm với những triệu chứng trên với việc đổ mồ hôi khi ngủ, không thở được và chỉ khi bạn ngồi dậy thì triệu chứng mới thuyên giảm cũng là biểu hiện cho thấy phổi đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Cơ thể đang “ngầm” cảnh báo phổi bị tắc nghẽn với 4 dấu hiệu khi ngủ, rất dễ dẫn đến ung thư - Ảnh 2
Ảnh minh hoa: Internet

3. Ho dữ dội trước khi đi ngủ

Ho là một phản ứng thường gặp cho thấy hệ hô hấp của bạn đang gặp vấn đề hoặc do cảm lạnh nên cần được điều trị sớm. Tuy nhiên, nếu ban ngày bạn không có triệu chứng ho, cũng như không bị viêm đường hô hấp nhưng đến tối lại xuất hiện cơn ho dữ dội thì đây chắc chắn là dấu hiệu cảnh báo phổi đang bị tổn thương.

Đặc biệt, nếu cơn ho dữ dội đi kèm những triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, buồn nôn thì điều này rõ ràng cho thấy bạn đang có nguy cơ mắc bệnh về phổi rất cao.

4. Đột nhiên tỉnh giấc trong khoảng 3 - 5 giờ sáng

Cơ thể đang “ngầm” cảnh báo phổi bị tắc nghẽn với 4 dấu hiệu khi ngủ, rất dễ dẫn đến ung thư - Ảnh 3
Ảnh minh hoa: Internet

Khoảng thời gian từ 3h - 5h sáng là giai đoạn hoạt động chính thức của phổi. Do đó, nếu bạn là người có sức khỏe tốt thì giai đoạn này vẫn sẽ ngủ rất sâu giấc. Còn nếu phổi gặp vấn đề thì bạn thường sẽ bị tỉnh giấc vào khoảng 3h - 5h sáng. Do đó, bạn không nên chủ quan với việc thường xuyên tỉnh giấc vào khung giờ này mà thay vào vào đó hãy nhanh chóng đi khám ngay để kiểm tra tình hình sức khỏe.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Thành phố ghi nhận nhiều di chứng hậu Covid-19 - Mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tinh thần...

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Thành phố ghi nhận nhiều di chứng hậu Covid-19 - Mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tinh thần...

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng dịch bệnh tại TP.HCM gần đây có nhiều tín hiệu lạc quan như ca mắc, ca nặng, tử vong giảm sâu. Ca tử vong ngày 7/1 thấp nhất kể từ khi bùng phát dịch tới nay - 18 ca (11 ca của TP.HCM, 7 ca chuyển từ tỉnh về thành phố).

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu tắc nghẽn phổi phổi bị tắc nghẽn ung thư phổi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 53 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 23 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 23 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 23 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm