Trong rất nhiều những dấu hiệu cảnh báo bạn đang có vấn đề về phổi, 4 dấu hiệu sau đây được xem là những dấu hiệu phổ biến và dễ nhận thấy nhất. Bạn nên để ý chúng trước và trong khi ngủ để xem phổi của mình có đang khỏe không nhé.

Phổi là cơ quan hô hấp quan trọng của cơ thể nên nếu phổi bị tổn thương, cơ thể bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Từ những thói quen ăn uống không lành mạnh đến việc sinh sống trong môi trường ô nhiễm, có khói thuốc lá đều được xem là những nguy cơ hàng đầu làm tăng nguy cơ mắc bệnh về phổi.

Có rất nhiều nguyên nhân gây nên hiện tượng khó thở khi nằm xuống. Bạn có thể khó thở khi bạn làm các hoạt động hàng ngày của bạn như tập thể dục, leo cầu thang và thậm chí cả trong khi bạn mặc quần áo. Những triệu chứng này đều không nên bỏ qua. Bạn phải tham khảo ý kiến bác sĩ ngay cả khi nó không xảy ra thường xuyên.

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Tuy nhiên, đây cũng được xem là 1 trong những dấu hiệu hàng đầu cảnh báo phổi đang bị tổn thương nghiêm trọng. Nếu khi bạn nằm xuống, việc hít oxy vào cơ thể bị suy yếu thì điều này cảnh báo phổi đang bị tổn thương rất lớn.

2. Đổ mồ hôi khi ngủ

Đổ mồ hôi khi ngủ cũng là triệu chứng thông thường nhiều người hay gặp phải. Tuy nhiên, việc bạn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, uể oải, đi kèm với biểu hiện bị tức ngực, khó thở trong khi ngủ thì nguy cơ mắc bệnh về phổi là rất cao. Đặc biệt, đi kèm với những triệu chứng trên với việc đổ mồ hôi khi ngủ, không thở được và chỉ khi bạn ngồi dậy thì triệu chứng mới thuyên giảm cũng là biểu hiện cho thấy phổi đang bị tổn thương nghiêm trọng.

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3. Ho dữ dội trước khi đi ngủ

Ho là một phản ứng thường gặp cho thấy hệ hô hấp của bạn đang gặp vấn đề hoặc do cảm lạnh nên cần được điều trị sớm. Tuy nhiên, nếu ban ngày bạn không có triệu chứng ho, cũng như không bị viêm đường hô hấp nhưng đến tối lại xuất hiện cơn ho dữ dội thì đây chắc chắn là dấu hiệu cảnh báo phổi đang bị tổn thương.

Đặc biệt, nếu cơn ho dữ dội đi kèm những triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, buồn nôn thì điều này rõ ràng cho thấy bạn đang có nguy cơ mắc bệnh về phổi rất cao.

4. Đột nhiên tỉnh giấc trong khoảng 3 - 5 giờ sáng

Ảnh minh hoa: Internet

Khoảng thời gian từ 3h - 5h sáng là giai đoạn hoạt động chính thức của phổi. Do đó, nếu bạn là người có sức khỏe tốt thì giai đoạn này vẫn sẽ ngủ rất sâu giấc. Còn nếu phổi gặp vấn đề thì bạn thường sẽ bị tỉnh giấc vào khoảng 3h - 5h sáng. Do đó, bạn không nên chủ quan với việc thường xuyên tỉnh giấc vào khung giờ này mà thay vào vào đó hãy nhanh chóng đi khám ngay để kiểm tra tình hình sức khỏe.