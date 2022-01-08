Giám đốc Sở Y tế TP.HCM: Thành phố ghi nhận nhiều di chứng hậu Covid-19 - Mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tinh thần...

Tin y tế 08/01/2022 19:53

Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng dịch bệnh tại TP.HCM gần đây có nhiều tín hiệu lạc quan như ca mắc, ca nặng, tử vong giảm sâu. Ca tử vong ngày 7/1 thấp nhất kể từ khi bùng phát dịch tới nay - 18 ca (11 ca của TP.HCM, 7 ca chuyển từ tỉnh về thành phố).

Theo nguồn tin từ Zing News, ngày 8/1, Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2022 diễn ra với 3 nội dung quan trọng là: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19; xây dựng chính quyền đô thị; và cải thiện môi trường đầu tư".

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dịch vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước 2023, thậm chí sẽ xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới.

Theo ông Tăng Chí Thượng, dịch bệnh tại TP.HCM gần đây có nhiều tín hiệu lạc quan như ca mắc, ca nặng, tử vong giảm sâu. Ca tử vong ngày 7/1 thấp nhất kể từ khi bùng phát dịch tới nay - 18 ca (11 ca của TP.HCM, 7 ca chuyển từ tỉnh về thành phố).

Năm 2022, ngành y tế tập trung vào 2 nhiệm vụ quan trọng là phòng chống dịch Covid-19; và không làm gián đoạn công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất.

Hiện, tổng số ca nhiễm tại TP.HCM đã vượt 500.000 và số ca tử vong là hơn 20.000; 440.000 người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.

Giám đốc Sở Y tế đặc biệt lưu ý vấn đề mới đáng quan tâm là ghi nhận nhiều di chứng hậu Covid-19 rất đa dạng, như: Mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tinh thần...

Sở Y tế TP.HCM coi đây là hoạt động trọng tâm năm 2022 và đang cùng các chuyên gia xây dựng kế hoạch can thiệp với mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Cũng trong ngày 8/1, theo bản tin COVID-19 của Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 7/1 đến 16h ngày 8/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, riêng TP.HCM ghi nhận 435 ca mắc.

Ngày 8/1, Hà Nội phát hiện 2.791 ca mắc Covid-19

Ngày 8/1, Hà Nội phát hiện 2.791 ca mắc Covid-19

Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 3, Hà Nội ghi nhận hơn 2.700 ca mắc Covid-19 và là ngày thứ 7 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca mắc.

Xem thêm
Từ khóa:   COVID-19 bản tin COVID-19 di chứng hậu Covid-19

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 14 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 44 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Bác sĩ chạy đua cứu sản phụ bị xoắn tử cung 180 độ

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại