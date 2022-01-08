Theo Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng dịch bệnh tại TP.HCM gần đây có nhiều tín hiệu lạc quan như ca mắc, ca nặng, tử vong giảm sâu. Ca tử vong ngày 7/1 thấp nhất kể từ khi bùng phát dịch tới nay - 18 ca (11 ca của TP.HCM, 7 ca chuyển từ tỉnh về thành phố).

Theo nguồn tin từ Zing News, ngày 8/1, Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM năm 2022 diễn ra với 3 nội dung quan trọng là: "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19; xây dựng chính quyền đô thị; và cải thiện môi trường đầu tư".

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định dịch vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn trước 2023, thậm chí sẽ xuất hiện thêm nhiều biến chủng mới.

Theo ông Tăng Chí Thượng, dịch bệnh tại TP.HCM gần đây có nhiều tín hiệu lạc quan như ca mắc, ca nặng, tử vong giảm sâu. Ca tử vong ngày 7/1 thấp nhất kể từ khi bùng phát dịch tới nay - 18 ca (11 ca của TP.HCM, 7 ca chuyển từ tỉnh về thành phố).

Năm 2022, ngành y tế tập trung vào 2 nhiệm vụ quan trọng là phòng chống dịch Covid-19; và không làm gián đoạn công tác chăm lo sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất.

Hiện, tổng số ca nhiễm tại TP.HCM đã vượt 500.000 và số ca tử vong là hơn 20.000; 440.000 người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh, trở lại cuộc sống bình thường.

Giám đốc Sở Y tế đặc biệt lưu ý vấn đề mới đáng quan tâm là ghi nhận nhiều di chứng hậu Covid-19 rất đa dạng, như: Mệt mỏi, di chứng phổi, tim mạch, rối loạn tinh thần...

Sở Y tế TP.HCM coi đây là hoạt động trọng tâm năm 2022 và đang cùng các chuyên gia xây dựng kế hoạch can thiệp với mục tiêu, giải pháp cụ thể.

Cũng trong ngày 8/1, theo bản tin COVID-19 của Bộ Y tế, tính từ 16h ngày 7/1 đến 16h ngày 8/1, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.553 ca nhiễm mới, trong đó 40 ca nhập cảnh và 16.513 ca ghi nhận trong nước. Trong đó, riêng TP.HCM ghi nhận 435 ca mắc.

Ngày 8/1, Hà Nội phát hiện 2.791 ca mắc Covid-19 Theo CDC Hà Nội, đây là ngày thứ 3, Hà Nội ghi nhận hơn 2.700 ca mắc Covid-19 và là ngày thứ 7 liên tiếp, thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca mắc.

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