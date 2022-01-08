Bộ Y tế hướng dẫn tiêm mũi 3 cho người đã tiêm Vero Cell

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên sử dụng cùng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật ngày 16/12/2021 thì có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) vừa có công văn khẩn gửi các địa phương về việc sử dụng vaccine AstraZeneca tiêm bổ sung cho người đã tiêm Vero Cell.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên sử dụng cùng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật ngày 16/12/2021 thì có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác.

Theo đó, vaccine Vero cell (Sinopharm) có thể sử dụng kết hợp với vaccine véc tơ virus (vaccine AstraZeneca) hoặc vaccine mRNA (Pfizer/Moderna).

Vì thế, để sử dụng hiệu quả vaccine phòng Covid-19, đảm bảo sớm bao phủ mũi tiêm bổ sung cho những người đã tiêm vaccine Vero Cell (Sinopharm), căn cứ vào tính sẵn có của vaccine phòng Covid-19 tại địa phương, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các địa phương có thể sử dụng vaccine AstraZeneca, vaccine Vero Cell (Sinopharm) hoặc vaccine mRNA để tiêm liều bổ sung đối với các đối tượng đã tiêm liều cơ bản bằng vaccine Vero Cell (Sinopharm).

Các địa phương tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn tiêm chủng và báo cáo kết quả tiêm chủng theo quy định.

Dẫn tin từ báo Hà Nội Mới, theo Bộ Y tế, từ tháng 3/2021 đến hết ngày 4/1-2022, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 206 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó có hơn 59,7 triệu liều vắc xin AstraZeneca; hơn 88,3 triệu liều vắc xin Pfizer và Moderna; hơn 51,7 triệu liều vắc xin Vero Cell (Sinopharm); hơn 5 triệu liều vắc xin Abdala; hơn 1,5 triệu liều vắc xin SputnikV và 100 nghìn liều vắc xin Sputnik Light.

Tính đến 14h ngày 7/1, cả nước đã tiêm trên 157,7 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Hiện 57 tỉnh, thành phố đã tiêm gần 7,2 triệu liều vắc xin mũi 3; trong đó khu vực miền Nam tiêm nhiều nhất với gần 3,7 triệu liều, miền Bắc là hơn 3,1 triệu liều, số còn lại là các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

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