Xuất huyết não là gì?

Xuất huyết não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là một dạng đột quỵ do não gây ra, chiếm khoảng 20-30% các bệnh lý mạch máu não. Xuất huyết não cũng giống như tên gọi của nó, là tình trạng vỡ các mạch máu trong não do một số yếu tố gây ra, làm cho máu chảy vào mô não. Xuất huyết não nhẹ thì có thể dẫn đến liệt nửa người, mất ngôn ngữ hay bán thân bất toại về sau. Trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong trong thời gian ngắn, so với nhồi máu não thì xuất huyết não có thể dẫn đến nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng.