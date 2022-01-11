Chủ tịch 55 tuổi đột tử qua đời vì xuất huyết não và lời cảnh báo dành cho bạn

Sức khỏe 11/01/2022 05:52

Chủ tịch tập đoàn 55 tuổi bất ngờ đột tử vì xuất huyết não và đây là 4 kiểu người dễ bị xuất huyết não nhất. Bạn nên biết để phòng tránh nhé.

Mới đây, một tập đoàn đã phát thông báo rằng chủ tịch công ty 55 tuổi bị xuất huyết não đột tử dù đã được nỗ lực cứu chữa nhưng không thành công. Đây là một cái chết đầy bi kịch khác của một người chỉ đang ở độ tuổi trung niên.

Chủ tịch 55 tuổi đột tử qua đời vì xuất huyết não và lời cảnh báo dành cho bạn - Ảnh 1

Những năm gần đây, càng ngày càng nhiều người mắc bệnh xuất huyết não dẫn đến đột tử hoặc tàn phế cả đời ngay khi phát bệnh. Trong đó có nhiều người còn rất trẻ, không có bệnh lý tiềm ẩn nên khiến nhiều người thắc mắc liệu xuất huyết não thực chất là từ đâu ra. Cùng tìm hiểu về tình trạng nguy hiểm này để phòng tránh nhé.

Xuất huyết não là gì?

Chủ tịch 55 tuổi đột tử qua đời vì xuất huyết não và lời cảnh báo dành cho bạn - Ảnh 2

Xuất huyết não hay còn gọi là tai biến mạch máu não là một dạng đột quỵ do não gây ra, chiếm khoảng 20-30% các bệnh lý mạch máu não. Xuất huyết não cũng giống như tên gọi của nó, là tình trạng vỡ các mạch máu trong não do một số yếu tố gây ra, làm cho máu chảy vào mô não. Xuất huyết não nhẹ thì có thể dẫn đến liệt nửa người, mất ngôn ngữ hay bán thân bất toại về sau. Trường hợp nặng có thể dẫn tới tử vong trong thời gian ngắn, so với nhồi máu não thì xuất huyết não có thể dẫn đến nhiều hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Đây là 4 kiểu người dễ bị xuất huyết não

Bệnh nhân cao huyết áp

Chủ tịch 55 tuổi đột tử qua đời vì xuất huyết não và lời cảnh báo dành cho bạn - Ảnh 3

Tăng huyết áp là nguyên nhân nguy hiểm và chủ yếu gây nên xuất huyết não bởi khi huyết áp lên cao thì áp lực ở thành mạch máu cũng tăng, do đó mà nguy cơ vỡ mạch máu cũng tăng theo. Theo thống kê, khoảng 80% bệnh nhân bị xuất huyết não có tiền sử cao huyết áp. Trong cuộc sống thực tế, bệnh cao huyết áp đôi khi không có triệu chứng rõ ràng và nhiều người không quan tâm đến nó. Thế nhưng bạn phải biết rằng huyết áp cao lâu ngày sẽ gây nên xơ vữa động mạch, một khi huyết áp cao đột ngột có thể làm mạch máu bị vỡ dẫn đến xuất huyết não.

Lớn tuổi

Chủ tịch 55 tuổi đột tử qua đời vì xuất huyết não và lời cảnh báo dành cho bạn - Ảnh 4

Tuổi tác càng tăng thì tính đàn hồi của mạch máu càng yếu đi, dễ vỡ. Vì vậy mà khi huyết áp có sự thay đổi nhẹ cũng sẽ dễ làm vỡ mạch máu và xuất huyết. Tuổi tác càng lớn thì nguy cơ dẫn đến xuất huyết não càng cao. Đáng chú ý hơn chính là ở những ngược có dân số lão hóa cao thì đồng nghĩa với việc bệnh nhân bị xuất huyết não cũng tăng cao trong tương lai. Vì vậy mà việc làm tốt sự chuẩn bị trong việc phòng chống xuất huyết não càng trở nên cấp thiết và quan trọng.

Người hút thuốc và uống rượu lâu năm

Chủ tịch 55 tuổi đột tử qua đời vì xuất huyết não và lời cảnh báo dành cho bạn - Ảnh 5

Hút thuốc và uống rượu trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp khiến họ dễ dàng gặp tình trạng tăng huyết áp đột ngột. Đặc biệt những người hút thuốc lá lâu năm cần cảnh giác với khả năng xuất huyết não do hút thuốc lá vì đó là yếu tố nguy hiểm nhất gây nên tình trạng này. Các chất độc hại có trong thuốc lá sẽ làm tổn thương trực tiếp nội mạc mạch máu và gây tổn thương đến mạch máu. Dưới các tác động ngoại cảnh khác thì việc xuất huyết não và vỡ mạch máu có thể sẽ xảy ra một các đột ngột.

Những người sử dụng thuốc chống đông máu

Chủ tịch 55 tuổi đột tử qua đời vì xuất huyết não và lời cảnh báo dành cho bạn - Ảnh 6

Một số bệnh nhân cần sử dụng một số loại thuốc chống đông máu hoặc chống kết tập tiểu cầu như warfarin, rivaroxaban, aspirin hoặc clopidogrel do mắc một số bệnh như rung tâm nhĩ, bệnh mạch vành, tắc mạch phổi,... Sử dụng những loại thuốc này thường xuyên sẽ ức chế quá trình đông máu cùng kết tập tiểu cầu nhưng cũng kèm theo làm tăng nguy cơ xuất huyết não cao hơn người bình thường.

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